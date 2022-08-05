Билайн улучшил скорость мобильного интернета в московском метро в 4,5 раза

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Мобильный интернет в московском метро теперь просто летает. В час-пик средняя скорость передачи данных у билайн достигает 127 Мбит/с. Этого с лихвой хватает для просмотра фильмов и сериалов в высоком качестве, которые теперь пользователи могут загружать в 4,5 раза быстрее, чем еще год назад. Показатели резко выросли после окончания модернизации сети.

По данным тест-драйва, который проводили специалисты, максимальная скорость во время замеров достигает 151 Мбит/с, что касается минимальной, то ниже 89 Мбит/с скорость не опускалась ни на одной из столичных станций.

Исследование проводилось в июне 2022 года.

Что немаловажно, высокая скорость интернета у абонентов билайн сохраняется на всех станциях и перегонах метро. Даже во время движения и смены веток пользователям доступен скоростной интернет, который не отваливается и не зависает. Разговоры по телефону во время перемещений в метро тоже не прерываются. Под землей абонентам для голосовых вызовов доступна технология VoLTE, огромными плюсами которой являются оперативность соединения, отменное качество голоса, когда создается ощущение, что собеседник находится рядом, а также возможность пользоваться мобильным интернетом и различными приложениями, не прерывая телефонный разговор.

По данным независимого аналитического агентства Telecom Daily, билайн предоставляет лучшие средние скорости загрузки контента в вагонах поезда и на станциях московского метро, а также самую стабильную сеть в перегонах.

ВАЖНО

В московском метро оператор полностью обновил сети до стандарта 5G-Ready. Работы были завершены в 2021 году. Как только будут выделены частоты под связь нового поколения, в течение нескольких дней оператор сможет запустить 5G.