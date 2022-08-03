Станет ли Ozon возвращать покупателям деньги после масштабного пожара на складе в Подмосковье 3 августа 2022 года

3 августа сгорел гигантский склад Ozon в подмосковной Истре. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Беда у крупного маркетплейса Ozon: 3 августа сгорел гигантский склад в подмосковной Истре. Там хранились товары продавцов — сам «Озон» почти не торгует, он посредник, площадка, на которую компании и ИП выставляют свои предложения. Ozon считается вторым по величине интернет-ритейлером в России (первый — Wildberries). В прошлом году на маркетплейсе сделали 223,3 млн заказов. Грубо говоря, ежедневно 600 тысяч покупок.

Склад в Истре — крупнейший у компании. Пока не подсчитано, сколько товаров уничтожил огонь, и сколько из них уже были куплены. Но можно предположить, что речь о тоннах вещей, техники и продуктов. Вернет ли Ozon за них деньги?

— Пока мы не знаем, какие заказы пострадали, а какие нет. Как только последствия пожара будут устранены, все проверим, а затем либо доставим вам заказы, либо отменим, если они повредились – сообщим об этом в отдельном уведомлении, — пишет официальный канал маркетплейса в Telegram.

Под отменой заказа подразумевается возврат денег. В компании также уточнили, что из онлайн-магазина уже убрали все товары, которые хранились на складе — чтобы их ненароком никто не купил. Продавцам также обещали компенсировать ущерб за сгоревший товар.

По последним данным, площадь пожара в Истре достигла 50 тысяч «квадратов». Обрушилась крыша здания. Эвакуированы около 1000 человек. 13 сотрудников обратились за медицинской помощью, погиб один человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.