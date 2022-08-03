«Рядом со мной лучшая женщина, которую я полюбил с первого взгляда»: Артём Качер впервые рассказал о семье

Певец Артем Качера Фото: Личный архив

Имя Артёма Качера прогремело, когда музыкант спел с группой «Артик и Асти» «Грустный Дэнс». Был ещё и проект «Голос», где Качер был звездой команды Леонида Агутина. Сейчас треки музыканта занимают верхние строчки в чартах, Артём записывает дуэты с самыми популярными звёздами и сам уже стал заметной фигурой в шоу-бизнесе.

В августе прошлого года на конкурсе «Новая Волна» в Сочи Качер сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Александре Эванс, на что она ответила согласием. В январе пара сыграла свадьбу. О личном и не только музыкант рассказал в беседе с KP.RU.

Фото: личный архив

- Сейчас есть разговоры о том, что из-за санкций могут отозвать лицензии у популярных проектов. В том числе и у «Голоса». Надо ли что-то в этом духе придумать или проект уже не актуален?

- Любой масштабный музыкальный проект — это шанс и для начинающего артиста, и возможность понять, насколько ты крут и нужно ли где-то что-то «прокачать» для артистов опытных. Я уверен, что и жюри в шоу «Голос» получают нечто большее, чем встреча с талантливыми ребятами, они могут свежим взглядом оценить то, что происходит в музыкальном мире.

Несомненно, такие проекты нужны. И не важно, как они называются, франшиза это или что-то наше. И, если официально формат «Голоса» запретят в нашей стране, я не сомневаюсь, что ему на смену сразу же придёт что-то другое, ещё более крутое.

Я участвовал в первом «Голосе». Тогда никто ничего не знал о проекте, кроме как, что это будет нечто масштабное. И я помню очереди на кастинги и опасения, что не успеешь попасть даже на прослушивание, такой был ажиотаж.

Что мне дал «Голос»? В первую очередь, он подарил мне уверенность в себе. Творческому человеку всегда нужно получать подтверждение, что он выбрал правильный путь. Конечно, это опыт. Когда ты в начале пути, а тебе дают советы большие артисты, этому не научат ни в одной вузе.

- Кто-то считает, что в «Голос» только по блату попадают…

- Про блат на проектах скажу так: я тот артист, который ни разу никуда не попадал по блату. Фарт всегда был моим блатом (смеется).

- Недавно не стало Александра Градского. Что для тебя его уход, какая встреча с ним более всего запомнилась.

- Очень большая потеря для музыкального мира. У Градского была уникальная способность — он заряжал своим оптимизмом, чувством юмора. Когда Леонид Агутин неожиданно для всех выбрал меня, мы встретились с Градским. Поздоровались и он несколько секунд молча на меня смотрел, а потом сказал: «Лёня всё правильно сделал». Я безумно ему благодарен за эти слова.

Фото: личный архив

«Евровидение» в этом году не транслировалось в России. Для нас это плюс или минус?

- «Евровидение» — прекрасная мечта для артистов, цель, к которой хочется идти. Это потрясающий этап для музыкантов, уже состоявшихся в нашей стране, которые способны на большее и хотят заявить о себе всему миру. Но это и испытание, которое нужно не каждому. Все мечтают об успехе на «Евровидении», а как быть с неудачей?

Я никогда не мечтал о «Евровидении». У меня, как артиста, была одна цель — найти себя. Я всегда знал, что это первый шаг к успеху. Не скажу, что смотрел этот конкурс, интересовался, кто в нём участвует и какие песни выбирают конкурсанты. Меня больше вдохновляет другая музыка, интереснее следить за большими артистами мирового уровня. А, учитывая, во что превратилось «Евровидение» в последние годы, когда на конкурсе страны сводили счёты друг с другом, думаю, России эта пауза будет только на пользу.

- Про тебя часто говорят, что ты эдакий Стас Михайлов для молодой аудитории. С традиционными ценностями, красиво поешь и говоришь о любви. Скажи, а это совпало, или ради пиара было сделано предложение девушке на «Новой волне» и выход трека в день свадьбы?

- Какое интересное сравнение! (смеется). Сочту за комплимент. Счастлив, что смог стать услышанным и мои песни нашли очень тёплый отклик слушателей.

Вспоминая, каким было предложение моей супруге Саше, скажу, что я тот человек, который про пиар думает в последнюю очередь. Я Лев по гороскопу, огненный знак, очень часто мной руководят эмоции. Мы приехали в Сочи, было классно, Сашка была счастлива, и я решил — пора. Быстро всё организовали, и я услышал заветное: «Да!». Если бы я не поймал этот вайб, то предложение бы случилось в другом месте. «Новой волне» я благодарен за те эмоции, что она нам подарила.

Говоря о песне в день свадьбы: спросите у любого артиста, каждый мечтает посвятить трек своим любимым. Релиз в день нашей свадьбы — это некий знак любви, желание максимально сохранить мои чувства в песне.

Фото: личный архив

- Ты как-то сказал: «Я делал девушкам очень больно». Вот скажи, интересен мужской взгляд. Почему мужчины делают больно? И в своих нынешних отношениях ты прошёл притирку или сразу все идеально было - влюбился и принял человека со всеми достоинствами и недостатками.

- Понимаете, когда ты влюблён, тобой движут эмоции, не разум. Есть красивая сторона отношений, а есть изнанка, о которой знают только двое: ревность, нежелание подстраиваться под кого-то, эгоизм. Человек очень противоречив: он не хочет быть один, так как у него слишком много свободы, и не хочет быть в паре, потому что так он несвободен. Где эта середина? Сказать сложно. Есть мужчины, которые всячески отстаивают свою свободу, иногда обижая девушку, испытывая её на прочность.

Когда я встретил Сашу, я сразу понял, что она та единственная. Я с первого взгляда решил, что она станет моей и сразу приступил к активным действиям. У нас достаточно долгое время были отношения на расстоянии, мы взвесили все «за» и «против» и решили, что хотим жить вместе. Я не спешил делать предложение, ждал какой-то подвох, уж слишком всё было идеально. Сашка оказалась прекрасной хозяйкой, при этом очень самодостаточной и независимой. Рядом с ней я захотел стать таким же идеальным. Надеюсь, у меня это получается.

- Какие качества в девушке тебя могут покорить? Или покоряли.

- Меня восхищают девушки, которые не ограничивают себя только до роли жены и матери. Для каждой женщины, да и для любого человека, очень важно найти себя и свое дело, самореализоваться как личность. Если этого нет и женщина посвящает каждый свой день лишь семье и мужу, она, на мой взгляд, теряет себя. А когда гармонично сочетает в своей жизни несколько ролей — женщина, жена, мама, специалист своего дела — она намного счастливее.

Фото: личный архив

- А что в девушке тебя могло оттолкнуть?

-Мне сложно мириться с неискренностью, когда девушка старается играть какую-то роль, вести себя так, чтобы понравиться, втирается в доверие. Я очень осторожно отношусь к людям и прежде, чем подпустить к себе кого-то, присматриваюсь к нему, многое ставлю под сомнение.

- Ты говоришь: «Я считаю, что любовь – это фарт. Кому-то суждено быть крутым спортсменом, кому-то суждено разбогатеть, кому-то суждено быть не раненным в любви, а кому-то суждено полюбить и быть фартовым в этом». А ты фартовый в этом плане, как думаешь?

- Рядом со мной лучшая женщина, которую я встречал, которую полюбил с первого взгляда, и которая ответила мне взаимностью, которая стала моей женой и станет мамой моих детей. Разве это не фарт? Конечно, мне повезло.

Встретить человека, который становится твоим центром притяжения, без которого ты не представляешь свою жизнь, который ценит и понимает тебя - это большая удача. Это чувство наполняет тебя, ты не представляешь себя без этого человека.

Для меня отношения — это в первую очередь доверие, когда ты ни на минуту не сомневаешься в своей половинке, как в самом себе. Для любого артиста это очень важно.