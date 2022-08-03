Фестиваль классической музыки и современного искусства «МузАртФест» пройдет в Троицке

В поддержку фонда Оксаны Федоровой в рамках фестиваля будет проводиться благотворительная ярмарка и лотерея

20 августа по инициативе главы города Троицк Владимира Дудочкина в городе впервые пройдет многожанровый масштабный фестиваль «МузАртФест-2022». Пять музыкальных локаций разместятся на территории парка «Усадьбы Троицкое», где в этот день выступят 50 творческих коллективов, сольные исполнители, танцевальные коллективы, искусствоведы и художники. Ведущими вечернего концерта станут Мисс Вселенная и телеведущая, певица, основательница благотворительного фонда - Оксана Фёдорова и популярный российский исполнитель - Максим Завидия. Фестиваль смогут посетить более пяти тысяч гостей.

Кроме того - все желающие смогут пройти онлайн-квиз с интересными фактами из истории классической музыки и не только расширить свой кругозор, но и выиграть эксклюзивные сувениры проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие».

Еще один сюрприз для посетителей фестиваля - премьера 5 полнометражных программ из цикла «Музыкальная Москва», героями которых стали великие композиторы и музыканты, чья судьба была связана со столицей. Ленты покажут на площадке "Тихий кинотеатр", особенность которого в звучании: всем участникам будут выданы индивидуальные наушники, и они смогут совершить телепутешествие по московским маршрутам великих классиков.

Сопровождать гостей фестиваля в телепутешествии будет Оксана Федорова, благотворительный фонд которой выступает партнером фестиваля с презентацией культурно-просветительского проекта «Музыкальная Москва», который реализуется фондом в 2022 года при поддержке Гранта Мэра Москвы.

В поддержку фонда Оксаны Федоровой в рамках фестиваля будет проводиться благотворительная ярмарка и лотерея, все средства от которых будут направлены фондом на культурно-просветительские проекты в области классического искусства, а также программу поддержку юных талантливых детей из самых разных уголков нашей Родины.

Организаторы мероприятия обещают, что гостей ждёт множество новых оригинальных активностей - музыкальные гостиные, танцевальные площадки с участием лучших танцевальных коллективов страны, такие как: Георгий Мушеев и ансамбль «7 ветров», Solo Tango orquesta, джазовый оркестр JPBIGBAND и многие другие. Почетным гостем танцевальной площадки станет Станислав Григорьевич Попов - Советский и российский танцор, балетмейстер, президент Российского танцевального союза, вице-президент Всемирного танцевального Совета, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Кульминацией фестиваля станет вечерний концерт на водной глади реки Десны. Организаторы создадут настоящий летний театр с эстрадой на воде, где выступят лучшие российские коллективы и звёзды российской оперы. Специальными гостями фестиваля станут солисты Государственного Академического Мариинского театра - Игорь Барбаков и Анастасия Симанская и чемпионы мира по аргентинскому танго – Дмитрий Васин и Согдиана Хамзина. В завершении гостей ждёт масштабный праздничный фейерверк.

Одной из основных миссий Фестиваля «МузАртФест» является возвращение массового интереса россиян к ценностям российского наследия - классической музыке, искусству, культуре и истории нашей страны. Организаторы, администрация города Троицк, а также Префектура обращают внимание гостей на значение и роль семьи для человека, города и страны, на то, как важно проводить свой досуг в кругу близких людей.

Дата: 20 августа 2022, с 11:00 до 22:00

Место: парк усадьбы «Троицкое», Новая Москва, г. Троицк

Вход свободный.

Напомним, что благотворительный фонд Оксаны Федоровой создан в 2009 году известной телеведущей, Мисс Вселенная в целях создания и продвижение культурно - просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию культурного наследия, духовных и семейных ценностей России, а также патриотическое воспитание молодежи. Фонд находится в Москве, не имеет филиалов и отделений.