Американец сжег лес, пытаясь убить паука

Для тушения пожара, который продолжался более двух суток и уничтожил почти 25 гектаров леса, были привлечены две пожарные бригады и один самолет. Фото: REUTERS

Сотрудники экстренных служб небольшого городка Спрингвилла в американском штате Юта получили сигнал о лесном пожаре. Прибывшие на место огнеборцы застали на склоне горы растерянного мужчину и сопроводили его вниз к машинам.

Через некоторое время мужчина, представившийся Мартином, признался, что именно он является причиной пожара. Оказывается, он увидел паука и зачем-то попытался поджечь его зажигалкой. Паук убежал, а вместо него загорелись кусты и огонь начал стремительно распространяться по лесу.

Само собой, Мартина тут же задержали и усадили в патрульную машину. А еще – обыскали его личные вещи, где и обнаружилась банка с марихуаной, а также принадлежности для употребления наркотиков.

Теперь уже непонятно, был ли паучок на самом деле, или только привиделся мужчине под действием каннабиса. Впрочем, это неважно – отвечать за поджог Мартину все равно придется, пишет KSL.

Для тушения пожара, который продолжался более двух суток и уничтожил почти 25 гектаров леса, были привлечены две пожарные бригады и один самолет.

У американцев вообще странные отношения с пауками – возможно, в этом виновато обилие фильмов ужасов, но многие считают, что самым действенным средством против членистоногих является огонь. Так, в Калифорнии мужчина в качестве последнего довода в борьбе с пауком применил паяльную лампу и сжег свой дом.

А совсем недавно украинские беженцы в Испании сожгли 31 гектар леса. Правда, эти боролись не с пауками, а с российским триколором – русофобская акция по сожжению флага стала причиной серьезного пожара, и теперь доморощенным пропагандистам придется держать ответ перед испанскими властями.