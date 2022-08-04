Геннадий Онищенко назвал «мерзким» поступок Собчак, опубликовавшей фото больного Чубайса

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

- …Доброе утро, Геннадий Григорьевич! Вот Ксения Собчак выставила в соцсети фотографии совершенно безобразные – Анатолий Чубайс, после госпитализации… Да еще и со своими комментариями, что у него там «… и ноги, и руки плохо двигаются, и глаз не закрывается, и паралич лица частичный». Скажите, вот насколько это вообще этично? Нормы морали здесь соблюдаются? Тем более, если учесть, что 10-го августа у нас - 85 лет со дня рождения Анатолия Собчака - мировая общественность отмечает.

- Первое – это то, что, действительно, публиковать такое - неэтично, это нарушение врачебной тайны. Вот если бы это делал врач, его бы за это могли привлечь, в том числе, и к уголовной ответственности.

А в данном случае я, во-первых, не знаю, откуда она берет эти фотографии? Значит, кто-то их как бы транслирует. Если кто-то из близких, то этот человек просто не понимает всю сложность ситуации.

Потому что болезнь - это личное его дело Анатолия Борисовича. Он, я уверен, не одобрил бы этого, что такие интимные подробности о его состояния здоровья тиражируются и огульно выставляются для всеобщего обозрения, обсуждения и так далее.

Это, конечно, нарушает все.

Ну, я уж не говорю про лиц, не относящихся к медицине, хотя здесь регулирования никакого нет.

Я имею в виду - правового вопроса.

Но, думаю, может и у местных врачей быть неприятности, потому что с чьей-то подачи они это снимают. Я имею в виду… ну, когда в таком состоянии человек находится, только близких к не у пускают. А если кто-то из персонала снимает и даже вот эти детали, подробности его анамнеза морби, то это еще хуже процесс.

Но, я не думаю, что в Швейцарии…

- В Италии. Это Италия.

- Это в Италии, да? Ну, неважно.

Везде, во всем мире медицинские работники действуют примерно в одной логике – не навреди и не нарушай врачебную тайну– это святое.

Они даже не всегда родственникам говорят об этом.

- Об истинном состоянии больного.

- Да.

Ну, во-первых, чтобы их не травмировать, а, во-вторых, это может быть невыгодно и самому больному. И вообще -это все должно быть им санкционировано.

Хотя я, зная немножко Анатолия Борисовича, он же у нас был вице-премьер одно время, при Черномырдине он - первым замом председателя правительства… Вряд ли он позволил бы с собой такое сделать.

Это, ещё раз замечу - конечно, недопустимо, неэтично.,.. И это - пляска… на костях нельзя сказать, но на чужом горе – это точно.

Так что, пусть выздоравливает Анатолий Борисович, я надеюсь, он об этом обо всем не знает ничего.

- А Ксюше бы готовиться к 85-летию отца, а не устраивать такие вот пляски!

- Это ее право, здесь советов давать не буду, это не медицинский аспект деятельности.

- Спасибо огромное.