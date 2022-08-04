Жириновский не пожалел бы Пелоси

Михаил Дегтярев. Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Здравствуйте! Это биограф губернатора Дегтярева из «Комсомолки».

- А, товарищ Гамов.

- Вот, по вашему мнению, Михаил Владимирович, как можно оценить визит этой дамы - спикера палаты представителей США - в контексте того, что происходит на Украине и в контексте наших проблем? А я имею ввиду то, что Тайвань, оказывается, рот развевает на наши территории. Собственно, вот такой вопрос.

- Первое и самое главное. Визит госпожи Пелоси – это провокация, все оценки уже наш МИД дал.

С точки зрения внутренней политики Соединенных Штатов – это тоже провокация старушки Нэнси Пелоси. Президент Байден у них болен коронавирусом, вице-президент «не дружит с головой» – Камала Харрис. Каждое ее высказывание это вообще из рук вон.

Поэтому, спикер парламента решила немножко подогреть внутреннюю ситуацию и заодно попробовать спровоцировать Китай на решительные действия.

То, что Владимир Вольфович в свое время говорил - и про Тайвань, и про Украину, что эти суррогатные образования поддерживаются с единственной целью – дестабилизировать Украину - это европейский театр, а Тайвань – азиатский театр.

И - при этом дразнить Россию и Китай, соответственно. И чем быстрее они прекратят свое существование, тем будет спокойнее на планете Земля. Это говорил Жириновский. Поэтому, курс по денацификации Украины, по демилитаризации, ну а если дальше идти по Жириновскому, вообще по упразднению этого государственного образования – Украина – это единственный путь к успокоению в Европе.

То же самое можно сказать про Тайвань.

Теперь о территориальных претензиях.

Ну, вот, я думаю, многие сейчас из-за всей этой суеты вокруг Пелоси и Тайваня изучили историю этого острова, прочитали, в том числе, и некоторые документы, конституцию и увидели, что у Тайваня или Китайской республики, как ее еще называют, есть территориальные претензии к десяткам государств. Не только к России и, понятное дело, к Китайской народной республике, но и к соседям – Пакистану, Индии, Бутану, Таджикистану, по-моему, даже в Афганистану.

Поэтому, вот это агрессивное псевдообразование оно, конечно, доставит еще много хлопот в Азии всем. Оно-то и используется американцами и британцами для дестабилизации обстановки.

- Реакция нашего МИДа как вам?

- Абсолютно правильная, поддерживаю наш МИД. Все правильно говорят и министр, и Мария Захарова. По-другому и не скажешь.

Ну, Владимир Вольфович жестче бы сказал, конечно, если был бы жив, но…

- Как бы он сказал?

- «Срочно вернуть Тайвань Китайской народной республике. Самолет с Пелоси сбить, разбомбить все аэродромы и провести десантную операцию.»

Я уверен, что Жириновский сказал бы именно так.

Так же, как и в Косово. «Взять Приштину сербскому спецназу и выслать туда на подкрепление миротворческий контингент российский». И все. «Никто и не рыпнется».

- Ясно. Ну что, мы вас ждем 12-го, в пятницу, у нас в редакции в Москве - правильно?

- Да, с удовольствием.

- Спасибо.