Раскрыта правда о болезни попавшего в больницу Александра Филиппенко

Народный артист России Александр Филиппенко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Где подхватил инфекцию Александр Филиппенко, трудно сказать. Не так давно он репетировал новую роль в театре им. Моссовета в спектакле Евгения Марчелли. Филиппенко будет играть роль Призрака отца Гамлета. После репетиции Александр Георгиевич отдыхал на даче. Там он почувствовал недомогание, но не собирался обращаться за медицинской помощью, думал вылечиться свежим воздухом. Но лучше ему не стало, и он все же обратился к врачам. Филиппенко приехал в 52-ю больницу, где ему поставили капельницы, провели все обследования. Ковид подтвердился.

Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительным данным у Филиппенко – начальная стадия пневмонии. Кроме того у него ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и мерцательная аритмия. Тем не менее врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Супруга актера Марина Ишимбаева надеется, что её мужа выпишут из больницы в конце недели.

Народный артист Александр Филиппенко родился в Москве в 1944 году. Он снялся более чем в 100 фильмах.