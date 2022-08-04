Камамбер а-ля рус: как два экономиста из Москвы научились делать сыры, не уступающие по вкусу европейским

Николай и его жена Ольга – кандидаты экономических наук, москвичи.
Фото: Елена КРИВЯКИНА
ДРУЖЕЛЮБНЫЕ «ИНОСТРАНКИ»
Набиваю в навигаторе «Умкина ферма» и отправляюсь в Калужскую область. Хозяйство это совсем небольшое, площадью в 4 гектара, но за сырами сюда приезжают даже из Москвы, где, казалось бы, нет проблем с молочным ассортиментом. А все потому, что продукция на «Умкиной ферме» экологически чистая, без химии и вкусовых добавок. Хозяева этим гордятся и не хотят отступать от технологии ни на шаг, даже зачастую себе в убыток.
Захожу в коровник. На удивление чистенько. Даже запаха неприятного нет. С двух сторон на меня поворачивают головы ухоженные буренки и пытаются дотянуться своими огромными языками до моей щеки. Шарахаюсь.
- Не бойтесь, просто они очень дружелюбные, это порода такая – бурая швицкая, у них даже рогов нет, - поясняет мне хозяин «Умкиной фермы» Николай Хмельницкий.
Порода бурые швицы впервые появилась на территории Швейцарии. Молоко этих коров идеально для производства сыра.
- Всего у молока более 40 параметров. Для сыра в первую очередь важна не жирность молока, а содержание белка. В молоке бурых швицов содержится 3,8% белков. Для сравнения, самые распространенные в России черно-белые голштинские коровки дают намного больше молока, но в нем белков всего 1,2%. Зальешь такое молоко в сыроварню, будешь гонять воду, - на пальцах объясняет мне Николай.
Глава стада - огромная корова по имени Умка. Ее купили одной из первых. По словам Николая, Умка отличается умом и сообразительностью - за это ее так и прозвали. Отсюда пошло и название фермы. Сейчас на ферме 16 коров, из них 10 - дойные.
Трех первых коров начинающий фермер купил в 2016 году.
Фото: Елена КРИВЯКИНА
ПЕРВЫЕ ШАГИ
История «Умкиной фермы» началась в 2014 году. Николай и его жена Ольга – кандидаты экономических наук, москвичи. Как принято говорить в таких случаях, оба они даже не подозревали, что однажды станут фермерами и практически безвылазно будут жить на природе.
- Изначально никакого бизнес плана у нас не было, просто сложилось несколько факторов. У нас с женой было несколько свободных гектаров земли, и мы подумали: а почему бы не завести коров? Еще мы в это время съездили в Италию и попробовали там буррату (свежий сыр, относится к семейству моцарелла, - Ред.). Попытались найти подобную буррату в России. Но не нашли и захотели сварить ее сами. А тут к тому же друг подарил нам маленькую сыроварню на 15 литров молока (это по сути кастрюля с движком, которая нагревает до заданной температуры и охлаждает), и мы начали тренироваться делать сыр, - рассказывает Николай.
Молоко вначале покупали на стороне - как промышленного производства, так и у бабушек вдоль дорог с объявлениями «домашнее молоко».
Первое, что нужно для того, чтобы сварить хороший сыр – это качественное молоко.
Фото: Елена КРИВЯКИНА
- Когда я просил бабушек показать корову, от которой молоко, мне под разными предлогами отказывали. Выяснилось, что коров и коз на самом деле почти у всех из них просто нет. И где они берут и что это за «домашнее» молоко – большой вопрос, - говорит Николай.
Трех первых коров начинающий фермер купил в 2016 году.
- Я очень не хотел связываться с нашими племенными заводами, собирался купить коров за границей. Но фермер, которому нужны всего три коровы, никому не интересен, договориться с иностранцами не удалось. В итоге пришлось ехать за коровами на один из племенных заводов. Правильная продажа с племзавода - это стельная нетель. Стельная - это значит беременная корова. Нетель – ранее не телившаяся. Я приезжаю. Меня ведут по бетонным пандусам, а внизу по шею в дерьме стоят эти стельные нетели. К ним прыгает мужик с арматурой и бьет понравившуюся мне корову со всей дури этой арматурой, чтобы та выпрыгнула на пандус. Корова сама по себе весит 500 кг. И вот она пытается выпрыгнуть и бьется выменем о пандус. Я мужику говорю: «ой, я эту что-то уже не хочу покупать». В итоге я купил трех коров, которые смогли выпрыгнуть, не ударившись, - рассказывает Николай.
На этом острые впечатления от посещения племенного завода не закончились.
- На каждую стельную нетель выдается племкарта, где указана дата плодотворного осеменения. От этой даты мы отчитываем 280 дней и получаем дату отела. Мы люди городские, по ночам дежурили, ждали, когда коровы отелятся. Неделя, две – ничего не происходит. Я бегу к главному ветеринарному врачу нашего района. Он посмотрел коров и говорит: через месяц-два все отелятся. Это при том, что племзавод отвечает за то, что корова осеменена в определенный срок и определенным семенем. То есть они не верно вели племенной учет. А мы два лишних месяца в итоге просто так кормили рабочих. Я хотел судиться, но в итоге не стал связываться. После этого я стал закупать только американское семя. Мы наших коров искусственно осеменяем, - рассказывает мне изнанку фермерства Николай.
Из-за проблем с качественным коровьем молоком, на «Умкиной ферме» варят сыры в основном из молока своих коров.
Фото: Елена КРИВЯКИНА
«31 ДЕКАБРЯ ВСЕ ПЬЮТ, А МЫ ДОИМСЯ»
Первое, что нужно для того, чтобы сварить хороший сыр – это качественное молоко.
- Чтобы получить сыр без химии, у вас должно быть молоко высочайшего качества. А это зависит от кормов, дойки коровы, скорости охлаждения молока и чистоты тары. «Косяк» на каждой стадии закончится кормлением будущим сыром курей, - поясняет мне Николай.
По его словам, большинство попыток купить качественное коровье молоко на стороне, чтобы варить больше сыра, оканчивались для «Умкиной фермы» провалом.
- Еду на ферму, имеющие награды и медали, где варят твердые сыры. Прошу «продайте мне полтонны молока». Продают. Мы сварили сыр – все отлично. Второй раз купили молоко и сварили – тоже отличный. А на третий раз купили, и весь сыр скормили курям. Вот такая лотерея. Никогда нельзя быть уверенными в качестве чужого молока. Оказалось, что хозяин фермы осенью стал кормить коров не травой, а силосом («законсервированный» корм из измельченной зелени, - Ред.). Так у нас поступают 90 процентов хозяйств. Силос - это дешево. Но если корову кормят силосом, то дорога к твердым сырам закрыта, они будут взрываться изнутри. Правда, можно на этапе варки добавить «химозу», и тогда из любого молока гарантированно получишь сыр. Но мы этого принципиально не делаем, поэтому регулярно выкидываем сыр из-за некачественного молока, - признается Николай.
- А что, европейцы не кормят своих коров силосом?
- Силос, который делают наши и итальянцы - два разных силоса. Я видел итальянский - там внутри свежая трава. А к нашей силосной яме подойти страшно, там все гниет, - поясняет Николай.
На «Умкину ферму» можно приехать на дегустацию и на экскурсию
Фото: Елена КРИВЯКИНА
Сам он кормит своих буренок не силосом, а сенажом (это свежая трава, закатанная в рулоны). Но если 1 килограмм силоса стоит 1 рубль, то 1 килограмм сенажа – 5-7 рублей. Как говорится, почувствуйте разницу.
- Еще одна проблема - молокопроводы. Они стоят практически у всех производителей молока. При дойке они почти никогда нормально не промываются, и все это тоже отражается на сыре, - говорит Николай. - Мы вначале думали, что это у нас руки кривые. Меня уверяли: мы отгрузили тебе отличное молоко, а ты сам сыр испортил. Но ведь у меня есть свое молоко, и с ним никаких проблем нет. А так я действительно до паранойи бы дошел.
Из-за проблем с качественным коровьем молоком, на «Умкиной ферме» варят сыры в основном из молока своих коров. Но его не настолько много, чтобы серьезно увеличить объемы производства сыра.
- А вот хорошее козье молоко мы нашли. Делаем из него козий сыр. Своих коз не держим, - рассказывает мне Николай.
Николай в шутку называет свою ферму вертикально интегрированный холдинг – ведь здесь полный цикл производства – от молока до сыра. Правда, работников в этом холдинге можно по пальцам сосчитать.
- Нас с женой двое и два «святых» - это я так узбеков называю, потому что они не пьют, - смеется Николай. - Я пытался брать на работу русских, но их средний срок работы на ферме три месяца: пьют, воруют. Работа ведь на ферме без выходных и праздников. Нормальные люди 31 декабря бухают, а мы доимся, 1 января бухают - а мы опять доимся. Молоко ведь не будет стоять и вас ждать. Сыр сварили – он тоже ждать не будет. Работать нужно постоянно. Уехать отсюда нельзя.
«УКРАЛИ У ИТАЛЬЯНЦЕВ ВСЕ, ЧТО МОЖНО»
Второй ключевой момент после качества молока - это технология варки сыра. Этому Николай и Ольга учились в Италии.
- Мы объездили всю Европу. Уговаривали местных сыроваров поделиться с нами технологиями. В итоге прорвались к итальянцам, они более разговорчивы. «Украли» у них все, что можно украсть, - смеется Николай.
Сейчас на «Умкиной ферме» варят больше 50 видов сыра: это и молодые свежие сыры, и сыры с плесенью, и твердые сыры.
- У нас есть свой камамбер и своя горгондзола – выстраданные, получившиеся в результате проб и ошибок. Мы столько всего перелопатили, пока дошли до этого уровня! По каждому сыру ведем учетные записи, чтобы если где-то произошел «косяк», мы могли бы размотать назад всю историю и понять, в чем ошибка, - поясняет Николай.
А вот, например, пармезан на ферме не делают.
- Мы ограничены в хранилищах, не может держать сыр 18 месяцев, - поясняет Ольга.
Несмотря на изобилие иностранных сыров, самый продаваемый на ферме сыр - Российский. Пробую. Вкус у него совсем не такой, как в сетевых магазинах. Более тонкий, изысканный.
- Все, что было в молоке, мы стараемся сохранить в сыре. Молоко, закваска и соль – ничего другого в сыре быть не должно, - поясняет мне Ольга.
- Наши клиенты – это не клиенты сетевых магазинов. Мы ориентируемся на тех, кто «слышит» сыр и может отличить, есть в нем химия или нет. По нашим оценкам, это может сделать только один человек из десяти. Кто не слышит продукцию, тот ориентируется на цену, внешний вид, упаковку, - говорит Николай.
Конкуренции Николай и Ольга не боятся. Говорят, что на уровень промышленного производства выходить не собираются.
Фото: Елена КРИВЯКИНА
Впрочем, и цены на продукцию «Умкиной фермы» вовсе не такие, как в супермаркетах - вдвое, а то и втрое выше. Так, литр молока и кефира стоят на ферме 200 рублей. Цена сыра - от 400 до 700 рублей за кусок в 200 грамм (2000 – 3500 рублей за кило).
Пока мы разговариваем, рядом с нами бегает маленький розовощекий сын Николая и Ольги. Парень как с картинки. Сразу видно, что растет на натуральном молоке и кефире. Всего детей у Хмельницких трое. И они главные дегустаторы продукции «Умкиной фермы».
- Если с нашей коровой что-то случилось, я руку даю на отсечение, что буду доить ее отдельно. А на большом предприятии маститную корову (мастит - инфекционная болезнь, при котором воспаляется вымя, - Ред.), которая до этого сидела на лекарствах, могут доить вместе с другими. Понятно, что это относительно безопасно, но это совсем про другое, - замечает Ольга.
По ее словам, все те деньги, которые они вложили с мужем в ферму за восемь лет, отбить пока не удалось.
- Сейчас ферма хотя бы сама себя кормит, то есть на содержание животных хватает. Но зарабатывать на этом очень сложно. Живем на энтузиазме Николая. Он верит, что это возможно: жить хоть и без золотых гор, но хотя бы содержать хозяйство, - замечает Ольга.
На «Умкину ферму» можно приехать на дегустацию и на экскурсию (тогда вы не только попробуете разные виды сыра, но и пообщаетесь с коровами и телятами). А еще Николай и Ольга собираются открыть свою школу сыроварения.
- Сейчас в различных школах можно без проблем научиться варить сыр из молока любого качества. Мы же хотим обучать тех, кто хочет выпускать, как и мы, сыр премиум-класса, натуральный. Это пойдет на пользу всему рынку, - поясняет мне Ольга.
Конкуренции Николай и Ольга не боятся. Говорят, что на уровень промышленного производства выходить не собираются. Хотят остаться небольшим бутиковым хозяйством для тех, кто действительно знает толк в настоящем сыре.
КСТАТИ
Совет от «Умкиной фермы»
Сыру необходимо дать немного времени, чтобы он набрался комнатной температуры, подышал воздухом. Перед употреблением достаньте сыр, освободите его от упаковки, положите на стол и забудьте про него на 15-20 минут. Через 20 минут сыр преобразится – он раскроется, заиграет полным, правильным букетом. Особенно сильно это правило можно прочувствовать на сильных по аромату сырах с мытой корочкой (Тильзитер, Мюнстер, Реблошон и т. д.).