Как бороться с болью в суставах, снижая уровень мочевой кислоты?

На протяжении нескольких десятилетий ведется активный поиск средств, способных уменьшить частоту обострений, снять болевой синдром и вернуть подвижность суставам.

Распространенным методом в борьбе с воспалением суставов является прием нестероидных синтетических препаратов (НПВП), которые могут вызвать проблемы с ЖКТ и особенно опасны для тех, у кого они уже есть.

Отдельно следует заметить, что некоторые отдельные НПВП могут вызывать повышение артериального давления и осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.

По мнению многих специалистов поистине спасительным выходом из сложившейся ситуации могут стать растительные препараты, эффективность и безопасность которых подтверждена клиническими исследованиями.

В связи с этим немецкие исследователи особо выделяют растение мартинию душистую. Они изучали фармакологические свойства растения, где экстракт мартинии показал высокую эффективность и комплексное воздействие на всю мышечно-скелетную систему при остеоартритах, ревматических, мышечных и поясничных болях.

Результаты многочисленных экспериментальных и клинических исследований экстракта мартинии душистой подтверждают ее противовоспалительное и обезболивающее действие. Доказано, что выраженность противовоспалительных свойств мартинии исследователи сопоставляют с эффектом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

Более того, прием экстракта мартинии душистой при ревматических болях приводил к тому, что примерно 60 % пациентов уменьшали дозу или полностью прекращали прием синтетических противовоспалительных препаратов. При этом, в отличии от синтетических препаратов (НПВП), экстракт мартинии не вызывал опасных побочных эффектов даже при длительном приеме.

Немаловажным фактором является и то, что мартиния душистая обладает хондропротекторными свойствами. Ряд исследований доказывает, что гарпагозид (основное биологически активное вещество мартинии душистой) не только останавливает разрушение суставного хряща (подавляя специфичные вещества, которые способны разрушать белковые компоненты хряща и вызывать его дегенерацию), но и усиливает синтез хондроитина и глюкозамина в организме. Таким образом, экстракт мартинии не только сдерживает процессы разрушения хрящевой ткани, но и способствует ее восстановлению.

Еще одно исследование принадлежит ученым Бостонского университета. В нем принимали участие пациенты с рецидивирующей подагрой, которые принимали экстракт мартинии. По истечении 3 месяцев, исследователи сделали вывод, что экстракт мартинии душистой снижает уровень мочевой кислоты, уменьшая приступы подагры на 75%.

Важно уточнить, что терапевтическая активность экстракта мартини проявляется от 14 до 50 мг гарпагозида.

В России препарат на основе мартинии душистой – Ревмафлекс выпускает компания Эвалар.

Это 100% натуральное средство при воспалении суставов без вреда для желудка.

Ревмафлекс отличается высокой дозировкой экстракта мартинии душистой, что соответствует суточной норме гарпагозида.

Ревмафлекс обладает противовоспалительным, обезболивающим, хондропротекторным действием и способствует:

• улучшению подвижности и гибкости суставов и позвоночника;

• уменьшению воспаления и болезненных ощущений в суставах и позвоночнике;

• снижению риска разрушения хрящевой ткани;

• нормализации уровня мочевой кислоты.

Для скорейшего восстановления подвижности суставов принимайте Ревмафлекс 2 раза в день по 2 капсулы. Что будет соответствовать 960 мг экстракта и 14 мг гарпагозида. Продолжительность приема - не менее 1 месяца. При необходимости прием можно повторять. Важно помнить, что экстракт мартинии душистой способен снижать выраженность боли и воспаления в зависимости от дозировки.

Ревмафлекс производится в строгом соответствии с международным стандартом качества GMP, отличается выгодной ценой и, в противоположность НПВС, не повреждает желудок даже при длительном применении.

Хорошая новость!

Компания Эвалар представляет НОВИНКУ! «Ревмафлекс Форте» с повышенным содержанием экстракта мартинии и гарпагозида соответственно. В нем суточная дозировка достигает 2500 мг мартинии и 50 мг гарпогозида. При этом Вы сами можете выбирать дозировку, так как 1 капсула содержит 625 мг мартинии и 12,5 мг гарпагозида.

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Сноски:

По материалам обзора исследований эффективности экстракта мартинии душистой, опубликованном в журнале «Боль. Суставы. Позвоночник» №3(15), 2014 г.

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