Обычных граждан не пустят: в России появятся спецмагазины для иностранцев, где будут принимать доллары и евро

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В Москве и Санкт-Петербурге в конце августа откроются специальные магазины для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций, а также зарубежных сотрудников всех этих заведений и членов их семей. По одному такому магазину в каждой из столиц. Торговать станут и в рублях, и в долларах с евро - по системе duty free, как в международных аэропортах. Спиртное, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы будут стоить несколько дешевле, чем в обычных магазинах — за счет того, что это беспошлинная торговля (в цену не закладываются ввозные пошлины и НДС).

В постановление правительства, которое вступает в силу 27 августа, порядок работы этих магазинов расписан аж на 10 страницах. Обычным гражданам ходу туда не будет. Только тем из иностранцев, кому положено — при предъявлении соответствующих документов и аккредитации при МИДе. Контролировать торговлю будут таможенники. А информация о покупателях и их закупках — передаваться в МИД.

Похожая система была в СССР — знаменитые магазины «Березка». Но тогда круг тех, кому дозволялось приобщиться к спецторговле за валюту или по специальным сертификатам, был шире. В него входили и иностранные туристы, и зарубежные специалисты, и советские загранработники, включая военных, переводчиков, моряков дальнего плавания.

Отдел автозапчастей в магазине "Берёзка", 1992 г. Фото: Нетелев Роберт/Фотохроника ТАСС

В советское время, впрочем, с товарами на обычных прилавках было туго. А престиж страны в глазах иностранцев поддерживать было надо. Но с чего сейчас понадобилась такая забота о зарубежном дипломатическом корпусе и консульских служащих? Духи в России купить негде? Или может появились проблемы со сбытом алкоголя и сигарет — надо срочно продавать беспошлинно хотя бы дипломатам? Или доллары резко стране нужны?

- Не ищите тут экономический смысл, - пояснил «КП» экономист Денис Ракша. - Долларов и евро с этого много не получить. Тут другое. Дипломатам обустраивают привычную им среду. Для них почти во всех странах — я с этим знаком не понаслышке — есть duty free торговля. Формат может быть разный — магазины, возможность беспошлинно из-за рубежа выписать нужные товары по каталогу. Но смысл один — дипломатический корпус покупает то, что им надо, без пошлины. Так что мы поддерживаем сложившиеся традиции дипломатического делового оборота.

-А почему именно сейчас мы решили их поддержать?

-Ну как почему. С российского рынка ушло много западных компаний. Включая производителей алкоголя. Табачники тоже засобирались. А надо же дипломатов как -то привычным для них ассортиментом снабжать. Ну вот...