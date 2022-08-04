Вячеслав Фетисов, ООН и РАН проведут ESG-форум

Вячеслав Фетисов

Нынешний мировой кризис – не повод забывать об экологии как важном связующем звене разных стран. Включение в ESG-повестку всегда будет актуальным, при любых политических и экономических раскладах. Именно поэтому миссией Ecumene является включение позиции России в глобальную повестку устойчивого развития, а также объединение всех участников современной финансовой системы, с целью обсуждения роли ответственного финансирования в достижении Целей устойчивого развития ООН и Парижского соглашения по климату.

Непосредственным участником Форума будет Всероссийское общество охраны природы и его руководитель Вячеслав Фетисов.

- Мы должны чётко понимать ценность устойчивого развития для всего российского бизнеса, - подчеркнул Фетисов. - Убеждён на макроуровне мы уже давно прошли точку, когда цена действия намного ниже цены бездействия — то есть огромные участки планеты становятся непригодными для жизни, что отрицательно сказывается на будущем мировой экономики. ESG метрика позволяет инвесторам проводить максимально полный анализ собственных инвестиций, быть успешными, принимая более обоснованные и взвешенные инвестиционные решения. Молодое поколение проявляет интерес к зарабатыванию денег, одновременно создавая и ожидая положительный эффект от результатов своей деятельности. Определенно нам всем стоит учиться инвестировать в наше общее будущее.

В ВООП рассказали, что ведущие спикеры Форума получат возможность презентовать свои идеи на 27-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP27), которая пройдет в 2022 году в Египте. Форум пройдет при поддержке ООН, Программы ООН по окружающей среде, Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде, Глобального договора ООН и Всемирного банка.

ЧТО ОБСУДЯТ?

На Форуме, который пройдет с 28 по 30 сентября в Здании Президиума Российской Академии Наук, запланированы вопросы:

- изменения климата,

- устойчивого развития городов,

- экономики биоразнообразия,

- отчетности в области устойчивого развития,

- энергетического перехода,

- природоориентированных решений и устойчивого развития Арктического региона,

- роли центральных банков, бирж и финансовых посредников.

СПРАВКА «КП»

В сентябре 2021 года в Москве при поддержке ООН прошел первый конгресс Ecumene по устойчивому развитию, посвященный вопросам ответственного финансирования. Мероприятие прошло с большим успехом, вызвало большой интерес у аудитории, в рамках дискуссионных сессий выступили иностранные и российские спикеры – эксперты мирового уровня. Более 110 000 зрителей из 50 стран следили за насыщенной двухдневной деловой программой мероприятия, в рамках которой состоялись выступления более 70 спикеров из 16 стран. Результаты обсуждений были представлены на 15-ой Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии ООН в Куньмине (Китай) и 26-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго (Великобритания), что способствовало продвижению нашей страны на пути к открытию свободного доступа к привлечению «окрашенного» финансирования с международных рынков капитала.