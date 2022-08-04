В приложении-путеводителе по льготам «Социальный навигатор» расширена интерактивная карта

На сегодняшний день в бесплатное мобильное приложение «Социальный навигатор» Фонда социального страхования (ФСС РФ) загружено более 75 тысяч социально значимых объектов, сообщает пресс-служба ведомства. Среди них, в том числе, 864 точки продаж, принимающие электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации для людей с инвалидностью.

Приложение «Социальный навигатор» разработано экспертами ФСС и по сути является электронным путеводителем по льготам и государственным гарантиям для граждан России. Выбрав в приложении ту или иную жизненную ситуацию (материнство, инвалидность и др.), можно узнать о мерах государственной поддержки и порядке их получения.

Также в приложении есть интерактивная карта социально значимых объектов. Выбрав необходимый регион, пользователь видит адрес, график работы, контакты и сайт организации. В числе таких объектов - отделения ФСС, МФЦ, почты, бюро МСЭ, медорганизации, аптеки и т.д.

Также «Социальный навигатор» предоставляет информацию об электронных больничных, статусе пособий и выплат. Через приложение можно заказать электронные справки, подать обращение в Фонд социального страхования, записаться на прием в региональное отделение ФСС.