Объединение Китая необратимо, и американская гегемония обречена на провал

Чжан Ханьхуэй, посол КНР в РФ. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

ДЕШЁВАЯ ИНСЦЕНИРОВКА

2 августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вопреки решительному протесту и жесткому предупреждению китайской стороны, исходя из личных интересов и партийных расчетов, пошла на отчаянный шаг, и, возглавив делегацию, совершила необъявленную поездку на Тайвань, что стало полным попранием принципа «одного Китая» и трех китайско-американских совместных коммюнике, злонамеренным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Китая, откровенной провокацией и грубым вмешательством во внутренние дела Китая, тем самым вызвав грозный гнев китайского народа и общий протест мирового сообщества.

Буквально за несколько дней до визита Пелоси на Тайвань Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с Президентом США Джо Байденом ясно дал понять, что три китайско-американских совместных коммюнике являются политическим обязательством обеих сторон, а принцип «одного Китая» является политической основой китайско-американских отношений. Китайская сторона решительно выступает против т.н. «независимости Тайваня» и вмешательства извне, и никоим образом не оставит места для любой формы сил, выступающих за т.н. «независимость Тайваня». Президент Байден, в свою очередь, подтвердил, что политика США в отношении одного Китая не изменилась и не изменится, а США не поддерживают «независимость» Тайваня.

Не успел Байден договорить, как Белый дом устроил «клоунаду» с Пелоси, утверждая, что она «имеет право посетить Тайвань» и что этот визит «не является посягательством на суверенитет Китая» и не нарушает давно проводимую Соединенными Штатами политику одного Китая. Но эта дешевая инсценировка того, будто вся ответственность за поездку якобы «целиком лежит на Пелоси», на самом деле является политическим трюком, который никого не обманет, кроме самого злоумышленника. Международное сообщество прекрасно знает, что Пелоси использует тайваньский вопрос лишь для саморекламы и накопления политического капитала, и в конечном итоге от этого пострадает только невинный народ Тайваня. Находящаяся во власти на Тайване Демократическая прогрессивная партия, пренебрегая коренными интересами всей китайской нации и благополучием местного населения, с удовольствием играет роль пешки внешних сил, что полностью обнажило ее опасную линию «опереться на США в погоне за независимостью».

Вместо региональной стабильности — американская гостья принесла в Восточную Азию лишь новое обострение. Фото: REUTERS

ЧТО ТАКОЕ «ПРИНЦИП ОДНОГО КИТАЯ»

Принцип «единого Китая» — это не только суть трех китайско-американских совместных коммюнике (от 1972, 1979 и 1982 годов — прим. ред.), но и предусловие и фундамент для установления и развития дипломатических отношений между Китаем и США. В Совместном коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и США четко зафиксировано, что США признают, что правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, и в этом контексте народ США будет поддерживать культурные, торговые и другие неофициальные связи с народом Тайваня.

Конгресс США — неотъемлемая часть американской политической структуры. Пелоси, будучи третьим в политической иерархии США человеком, как правило, должна строго придерживаться политики одного Китая и неукоснительно соблюдать политические обязательства, которые США взяли на себя перед Китаем.

Однако американская сторона продолжает искажать, подтасовывать и выхолащивать принцип «одного Китая», всячески пытается перейти красную черту и совершить некие «прорывы». Неприкрыто повышая уровень американо-тайваньских отношений, Вашингтон в форсированном режиме наращивает поставки оружия на Тайвань, откровенно заявляет о готовности оказать Тайваню содействие в укреплении «асимметричных военных возможностей» и поддерживает сепаратистскую деятельность на острове. Вместо того, чтобы сдержать безрассудное поведение Пелоси, американская администрация явно потворствовала ее вседозволенности, нагнетая напряженность в районе Тайваньского пролива и нанося серьёзный ущерб китайско-американским отношениям.

В мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Именно в этом заключается суть принципа «одного Китая», который уже стал общим пониманием международного сообщества и основной нормой международных отношений. Визит Пелоси на Тайвань не может изменить исторически сложившийся и юридический факт того, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, не может остановить историческую тенденцию объединения Китая и не может поколебать 181 страну мира, которые признают и поддерживают принцип «одного Китая». Воссоединение двух сторон Тайваньского пролива необходимо и неизбежно, это не только естественный ход истории, но и верный путь восстановления справедливости. Решимость правительства КНР и китайского народа добиться воссоединения Родины тверда, как скала, и ее не изменит никто, никакая сила и ни одна страна.

181 одна страна мира поддерживает «принцип одного Китая», согласно которому Тайвань — неотъемлемая часть КНР. Фото: REUTERS

РОССИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ КИТАЙ

В качестве партнёра по всестороннему стратегическому сотрудничеству в новую эпоху Россия всегда твердо поддерживает Китай по вопросам, касающимся его основных интересов, включая суверенитет, безопасность, территориальную целостность и национальное развитие. В принятом по итогам переговоров лидеров наших стран Путина и Си от 4 февраля 2022 года в Пекине «Совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии» — российская сторона вновь подтвердила приверженность принципу «одного Китая» и выступила против независимости острова в какой бы то ни было форме.

В тот же день, когда Пелоси прибыла на Тайвань, МИД России выступил со строгим заявлением, решительно осуждая визит Пелоси как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР. В нем подчеркивается, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая и китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе.

Российская сторона также призывает Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявили, что Россия всегда поддерживает принцип «одного Китая», понимает особую чувствительность тайваньского вопроса и абсолютно солидарна с Китаем в этом вопросе.

Твердая поддержка принципа «одного Китая» и справедливой позиции Китая прозвучала и из уст российских парламентариев, представителей политических партий, аналитических центров, научного сообщества и СМИ. Россия, смело встав на защиту правого дела в этот критический момент, полностью продемонстрировала свойственную великой державе готовность отстаивать справедливость и противостоять политике силы, что является ярким свидетельством прочного стратегического взаимодоверия между нашими странами, а также высокого уровня и особого характера китайско-российских отношений.

ПАРАЛЛЕЛИ С УКРАИНСКИМ КРИЗИСОМ

США, разыгрывая «тайваньскую карту», ставят целью сдерживать развитие и подъем Китая, истощить и изолировать его с помощью войны и санкций, и в окончательном порядке замедлить и остановить великое возрождение китайской нации. Как правильно отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, визитом Пелоси на Тайвань Вашингтон пытается доказать «всем и вся» свою безнаказанность и вседозволенность в духе «что хочу, то и ворочу», как и применительно к украинской ситуации.

США в свое время спровоцировали пять раундов расширения НАТО на восток, режиссировали «цветную революцию» на Украине и максимально «загнали Россию в угол» в сфере безопасности, что в конечном итоге и привело к украинскому кризису. Как инициатор и главный разжигатель украинского кризиса, Вашингтон, вводя беспрецедентные всесторонние санкции против России, продолжает поставки вооружений и военной техники на Украину. Их конечная цель кроется в том, чтобы затяжной войной и санкционной дубиной раздавить Россию.

И визит Пелоси на Тайвань, и рукотворное обострение кризиса на Украине полностью обнажило гегемонистский политический курс США, нацеленный на сохранение господствующего положения, завоевание геополитических преимуществ и достижение огромной экономической прибыли. Многочисленные факты доказывают, что США, занимаясь практическим саботажем международных правил и мирового порядка, является источником роста нестабильности и неопределенности в современном мире. Американская гегемония и силовая политика уже стали крупнейшим вызовом прогрессивному и мирному развитию человеческого общества.

Миролюбивые народы Китая и России ценят справедливость и не боятся насилия, выстоят перед любой «страшилкой» и под любым нажимом, обладают всеми возможностями и твердой уверенностью, чтобы отстаивать суверенитет и национальное достоинство. Перед лицом американской гегемонии и постоянных провокаций Китай и Россия не будут сидеть сложа руки и будут придерживаться принципа «пусть нас не трогают, и мы не тронем, а если тронут — мы не останемся в долгу». Будем вместе давать решительный отпор нечистоплотным действиям США.

«Играющий с огнем сам себя обожжет». Кто осмелится позволить себе провокационные действия в тайваньском вопросе и препятствовать мирному подъему Китая, тот непременно свернет себе шею перед лицом полуторамиллиардного населения Китая! Китайский народ, сплочённый, как Великая стальная стена, непременно дождется святого часа, когда будет достигнуто полное воссоединение Родины!