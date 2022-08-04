Coca-Cola и Fanta вернутся в Россию под новыми названиями? Проверили слух

Роспатент опроверг слухи о новых названиях для Coca-Cola и Fanta в России Фото: Shutterstock

Время перемен дошло до газировки. В соцсетях народ вовсю подшучивает над новыми названиями, под которыми теперь якобы будут выпускать Fanta и Coca-Cola. Как пишут интернет-СМИ, они будут называться соответственно «Добрый Orange» и «Добрый Cola» (прямо так, в мужском роде).

Чтобы понять, откуда ветер дует, обратимся к недавней истории. В мае американская The Coca-Cola Company заявила о возможном уходе с российского рынка и о прекращении производства в России. Продаем, мол, остатки продукции и баста. По разным подсчетам, «Кока-колы» на российских складах осталось примерно до конца лета.

Но при этом российский представитель Coca-Cola - ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» - сменил название на ООО «Мултон Партнерс». Это может означать, что компания все же планирует остаться у нас, но, дабы сохранить репутацию незапятнанной перед западным миром, отрекается от прежнего имени. Иными словами, ничего личного – только бизнес.

И если верить сообщениям прессы, именно компания «Мултон» собирается выпускать «Добрый Orange» и «Добрый Cola». К слову, она же - производитель соков Rich и «Добрый»(видимо, отсюда в новых названиях так много «доброты»). Газировке Schweppes тоже прочат новое имя - «Rich тоник». А вот Sprite выпускать не будут - по данным СМИ, из-за низкого спроса.

Чтобы выяснить, насколько все это достоверно, «Комсомолка» обратилась с Роспатент - именно в эту структуру производители отправляют заявки на регистрацию новых брендов. Вот какой ответ мы получили:

«По состоянию на 04.08.2022 в Роспатент не поступали заявки на регистрацию товарных знаков «ДобрыйCola/Кола», «Добрый Orange» или «Rich тоник» от имени ООО «Мултон» или других заявителей».

Но это еще не значит, что «Добрый Cola» никогда не появится на наших прилавках. Возможно, заявка на регистрацию брендов еще поступит в Роспатент, но позже.

К тому же новое имя еще не гарантирует прежнее качество и вкус. Да, компания «Мултон» знает рецептуру популярных напитков. Но сможет ли она при нынешних условиях использовать ее полностью, большой вопрос.