Подарить сказку каждому ребенку. Как художница из Москвы ездит по российским детдомам, чтобы сделать их ярче

Анна Некор - успешная художница из Москвы, чьи работы пополняют частные коллекции по всему миру

Променяла богемные курорты на "Теремок"

Анна Некор - успешная художница из Москвы, чьи работы пополняют частные коллекции по всему миру: Испания, Франция, Уругвай. Вместе со своим творчеством она и сама могла бы путешествовать по миру, прожигать отпуск в богемных местах с дорогим коктейлем в руке. Но вместо этого свободные недели Анна проводит в душноватом помещении с закрытыми окнами и стаканчиком компота из сухофруктов. В детском доме, где рисует для детей сказочные сюжеты - в том числе, из сказки про "Теремок".

Заняться благотворительность Анна решила по зову сердца - просто потому что решила, что может и хочет помогать детям, у которых никого нет, но есть диагнозы. Она совершила уже восемь поездок в отдаленные детские дома – в Рязанскую область, Ярославскую, Орловскую и другие. Везде, где она была, на стене интернатов для особенных детей появляются яркие картины.

- Я знаю, что такое детские дома, я сама воспитывалась в детском доме. И хорошо помню, как засматривалась на большие полотна в зданиях еще советской постройки. Такие картины во всю стену остались в старых детских лагерях. Стою и смотрю, все давно уже ушли, а мне хотелось все детали разглядеть, - рассказала порталу «Открытые НКО» Анна Ненкор.

Интерес к искусству определил карьеру, которую Анна выбрала, когда выросла. Она стала художницей и решила дарить детям в детских домах те же чувства, которые сама испытывала когда-то, замирая напротив огромного полотна во всю стену.

Анна стала художницей и решила дарить детям в детских домах те же чувства, которые сама испытывала когда-то, замирая напротив огромного полотна во всю стену

Неслучайные совпадения

Первый раз поехать в детский дом с творческой миссией Анна решила в пандемийный 2020 год. Она договорилась с администрацией детского дома в небольшом поселке Рязанской области, после чего благодаря друзьям и знакомым собрала две большие "Газели" подарков для малышей.

- Мне приятно, что откликнулись и многие влиятельные люди, меценаты, пожелавшие помочь просто так, безо всякого пиара для себя. Хотя никогда никого не заставляю, если помощь не находится, сама просто беру и еду, продаю свои картины и постеры, чтобы были деньги на поездку и двухнедельное проживание в новом городе, чтобы купить от себя подарки детям. Остальные, кто готов – помогает, - рассказывает Анна.

За два года она объехала уже восемь детских домов. И нередко в пути бывают совпадения, про которые, уже вернувшись домой, понимаешь – наверное, судьба.

- Например, я уже выезжала в Орловскую область, когда мне из детского дома позвонили и сказали – мы закрыты из-за коронавируса, всё отменяется. Что делаю? Буквально в считаные минуты выхожу на другой детский дом, но уже в Рязанской области, поселок Солотча, звоню и с улыбкой говорю директору: «выбора у вас нет, я скоро буду». К счастью, попался очень классный мужчина, все быстренько согласовал. Картина состоялась.

А в Ростовской области Анна остановилась в гостинице в Азове, четыре этажа которой заняли семьи беженцев из Мариуполя. Художница познакомилась с местными детьми и предложила им бесплатно позаниматься, чтобы отвлечь от грустных мыслей. В большом зале давала уроки рисования для детей, подарила кисти, краски, карандаши, сладости, приносила ягоды.

- Я считаю, что искусство приводит в чувства, это как опора в трудные моменты. Захотелось поддержать этих ребят, дать им интерес, кто-то дома раньше занимался рисованием, кто-то нет, но с удовольствием попробовал. Наслушалась историй от семей про Мариуполь… Но, главное - ребята не падали духом. Постоянно что-то придумывали. Спускаешься с утра, а тебе уже кричат: а когда занятие, а приходите к нам на спектакль, мы концерт готовим. Купила бадминтон, вышли из гостиницы играть – лето же, у детей оно обязано быть счастливым.

"Дети хлопали 30 минут, их не могли остановить"

В июле 2022 года Анна расписала стену детского дома в городе Азов Ростовской области. Теперь вместо скучных стен длинного холла – сказка «Теремок». Художница вообще любит обращаться к сказочной теме - говорит, что эти истории очень поучительные. И вновь совпадение - в том самом интернате для особенных детей, куда она приехала рисовать «Теремок», воспитатели с ребятами как раз разучивали именно эту сказку.

Анна надеется, что серые стены детдомов по всей России украсят картины художников

- Решили, что рисовать буду на стене длинного холла на третьем этаже. По десять раз в день ребята ходили мимо, поднимаясь по лестнице. Хлоп-хлоп дверью и уже кто-то стоит за спиной, смотрит. Воспитатели, конечно, сразу говорили «проходите, не мешайте». А я представляю их интерес. Разрешала не только останавливаться, смотреть, сколько захотят, но и поучаствовать в создании картины. Два парнишки согласились. У них очень даже ловко всё получилось. С первым ребенком мы поняли друг друга, несмотря на то, что мальчик почти не говорит. Я спросила: хочешь порисовать. Он кивнул. Он нарисовал траву. Другому дала фломастеры и он мастерски нарисовал андеграундные цветы. Три цветочка, - рассказала художница.

Чем дальше продвигалась работа над картиной, тем труднее было отвлекать от нее детей, которые буквально засматривались на изображения на стене. В этом детском доме живут ребята с разными диагнозами: ДЦП, ментальные нарушения, разные формы инвалидности.

- Помню, как они возвращались с первого этажа. Встали рядом, а еще полотно даже не было закончено. И начали хлопать. Минут 30 хлопали, не могли их остановить.

Всячески помогали Анне в работе и сотрудники детского дома, которые переживали за художницу. В помещении, где рисовала Анна, было душно из-за закрытых по технике безопасности окон. Поэтому нянечки постоянно носили девушке компот. Она не жаловалась на условия - благодарила и рисовала дальше.

- Больше всего запомнился последний день, когда ребята вышли меня провожать. Оказалось, все две недели, что я рисовала, они готовили спектакль по «Теремку». Было очень неожиданно и приятно. Сотрудники благодарили за полотно, а дети так трогательно хвалили мой рисунок…

Анна надеется, что серые стены детдомов по всей России украсят картины художников. Возможно, кто-то, как и она, решится провести свой отпуск со стаканчиком столовского компота и красками. Сама же – уже планирует новую поездку, в детский дом Смоленской области.

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