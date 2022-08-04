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Общество4 августа 2022 18:27

Подарить сказку каждому ребенку. Как художница из Москвы ездит по российским детдомам, чтобы сделать их ярче

Анна Некор сама выросла в детском доме и понимает, как детям там не хватает волшебства
Авторы (2):
Юлия САЛЬНИКОВА
Юлия САЛЬНИКОВА
Наталья БОКСГОРН
Анна Некор - успешная художница из Москвы, чьи работы пополняют частные коллекции по всему миру

Анна Некор - успешная художница из Москвы, чьи работы пополняют частные коллекции по всему миру

Променяла богемные курорты на "Теремок"

Анна Некор - успешная художница из Москвы, чьи работы пополняют частные коллекции по всему миру: Испания, Франция, Уругвай. Вместе со своим творчеством она и сама могла бы путешествовать по миру, прожигать отпуск в богемных местах с дорогим коктейлем в руке. Но вместо этого свободные недели Анна проводит в душноватом помещении с закрытыми окнами и стаканчиком компота из сухофруктов. В детском доме, где рисует для детей сказочные сюжеты - в том числе, из сказки про "Теремок".

Заняться благотворительность Анна решила по зову сердца - просто потому что решила, что может и хочет помогать детям, у которых никого нет, но есть диагнозы. Она совершила уже восемь поездок в отдаленные детские дома – в Рязанскую область, Ярославскую, Орловскую и другие. Везде, где она была, на стене интернатов для особенных детей появляются яркие картины.

- Я знаю, что такое детские дома, я сама воспитывалась в детском доме. И хорошо помню, как засматривалась на большие полотна в зданиях еще советской постройки. Такие картины во всю стену остались в старых детских лагерях. Стою и смотрю, все давно уже ушли, а мне хотелось все детали разглядеть, - рассказала порталу «Открытые НКО» Анна Ненкор.

Интерес к искусству определил карьеру, которую Анна выбрала, когда выросла. Она стала художницей и решила дарить детям в детских домах те же чувства, которые сама испытывала когда-то, замирая напротив огромного полотна во всю стену.

Анна стала художницей и решила дарить детям в детских домах те же чувства, которые сама испытывала когда-то, замирая напротив огромного полотна во всю стену

Анна стала художницей и решила дарить детям в детских домах те же чувства, которые сама испытывала когда-то, замирая напротив огромного полотна во всю стену

Неслучайные совпадения

Первый раз поехать в детский дом с творческой миссией Анна решила в пандемийный 2020 год. Она договорилась с администрацией детского дома в небольшом поселке Рязанской области, после чего благодаря друзьям и знакомым собрала две большие "Газели" подарков для малышей.

- Мне приятно, что откликнулись и многие влиятельные люди, меценаты, пожелавшие помочь просто так, безо всякого пиара для себя. Хотя никогда никого не заставляю, если помощь не находится, сама просто беру и еду, продаю свои картины и постеры, чтобы были деньги на поездку и двухнедельное проживание в новом городе, чтобы купить от себя подарки детям. Остальные, кто готов – помогает, - рассказывает Анна.

За два года она объехала уже восемь детских домов. И нередко в пути бывают совпадения, про которые, уже вернувшись домой, понимаешь – наверное, судьба.

- Например, я уже выезжала в Орловскую область, когда мне из детского дома позвонили и сказали – мы закрыты из-за коронавируса, всё отменяется. Что делаю? Буквально в считаные минуты выхожу на другой детский дом, но уже в Рязанской области, поселок Солотча, звоню и с улыбкой говорю директору: «выбора у вас нет, я скоро буду». К счастью, попался очень классный мужчина, все быстренько согласовал. Картина состоялась.

А в Ростовской области Анна остановилась в гостинице в Азове, четыре этажа которой заняли семьи беженцев из Мариуполя. Художница познакомилась с местными детьми и предложила им бесплатно позаниматься, чтобы отвлечь от грустных мыслей. В большом зале давала уроки рисования для детей, подарила кисти, краски, карандаши, сладости, приносила ягоды.

- Я считаю, что искусство приводит в чувства, это как опора в трудные моменты. Захотелось поддержать этих ребят, дать им интерес, кто-то дома раньше занимался рисованием, кто-то нет, но с удовольствием попробовал. Наслушалась историй от семей про Мариуполь… Но, главное - ребята не падали духом. Постоянно что-то придумывали. Спускаешься с утра, а тебе уже кричат: а когда занятие, а приходите к нам на спектакль, мы концерт готовим. Купила бадминтон, вышли из гостиницы играть – лето же, у детей оно обязано быть счастливым.

"Дети хлопали 30 минут, их не могли остановить"

В июле 2022 года Анна расписала стену детского дома в городе Азов Ростовской области. Теперь вместо скучных стен длинного холла – сказка «Теремок». Художница вообще любит обращаться к сказочной теме - говорит, что эти истории очень поучительные. И вновь совпадение - в том самом интернате для особенных детей, куда она приехала рисовать «Теремок», воспитатели с ребятами как раз разучивали именно эту сказку.

Анна надеется, что серые стены детдомов по всей России украсят картины художников

Анна надеется, что серые стены детдомов по всей России украсят картины художников

- Решили, что рисовать буду на стене длинного холла на третьем этаже. По десять раз в день ребята ходили мимо, поднимаясь по лестнице. Хлоп-хлоп дверью и уже кто-то стоит за спиной, смотрит. Воспитатели, конечно, сразу говорили «проходите, не мешайте». А я представляю их интерес. Разрешала не только останавливаться, смотреть, сколько захотят, но и поучаствовать в создании картины. Два парнишки согласились. У них очень даже ловко всё получилось. С первым ребенком мы поняли друг друга, несмотря на то, что мальчик почти не говорит. Я спросила: хочешь порисовать. Он кивнул. Он нарисовал траву. Другому дала фломастеры и он мастерски нарисовал андеграундные цветы. Три цветочка, - рассказала художница.

Чем дальше продвигалась работа над картиной, тем труднее было отвлекать от нее детей, которые буквально засматривались на изображения на стене. В этом детском доме живут ребята с разными диагнозами: ДЦП, ментальные нарушения, разные формы инвалидности.

- Помню, как они возвращались с первого этажа. Встали рядом, а еще полотно даже не было закончено. И начали хлопать. Минут 30 хлопали, не могли их остановить.

Всячески помогали Анне в работе и сотрудники детского дома, которые переживали за художницу. В помещении, где рисовала Анна, было душно из-за закрытых по технике безопасности окон. Поэтому нянечки постоянно носили девушке компот. Она не жаловалась на условия - благодарила и рисовала дальше.

- Больше всего запомнился последний день, когда ребята вышли меня провожать. Оказалось, все две недели, что я рисовала, они готовили спектакль по «Теремку». Было очень неожиданно и приятно. Сотрудники благодарили за полотно, а дети так трогательно хвалили мой рисунок…

Анна надеется, что серые стены детдомов по всей России украсят картины художников. Возможно, кто-то, как и она, решится провести свой отпуск со стаканчиком столовского компота и красками. Сама же – уже планирует новую поездку, в детский дом Смоленской области.

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

ДоброволецБИЗНЕС-ПРЕСС