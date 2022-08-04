Эксперт рассказала, как объединить народные промыслы и туризм

Нужно развивать креативный туризм: когда люди приезжают к мастерам, чтобы постичь детали и азы сложной профессии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Немало путешественников любит приезжать к мастерам различных народных промыслов. Они остаются у специалистов в этой области на день-два, чтобы постичь детали и азы сложной профессии. Это называется креативным туризмом, и его обязательно надо развивать в России. Такое мнение выразила автор и руководитель Межрегионального культурно-познавательного проекта «Узоры городов России» Елена Сургуладзе из Нижнего Новгорода.

Туристические компании всегда рассказывают путешественникам о достопримечательностях регионах, о развивающихся в них промыслах, однако временам изменились: туристы перестали быть поверхностными и хотят все попробовать своими руками.

- С мастерами необходимо тесно взаимодействовать. Для них очень важно встретиться с туристами, детально объяснить, как и что делается, - отметила Елена Сургуладзе.

Для туристов это отличная возможность смастерить что-то своими руками под присмотром хороших наставников. По этой причине туризм и народные художественные промыслы стараются объединить в одном проекте. Пока что для нашей страны это новое направление, однако уже появились первые инициативы. Так, в рамках проекта «Узоры Кузбасса» разработаны креативные туры. В них примут участие местные мастера и представители туристического бизнеса.

При этом закрытие границ с иностранными государствами туристическому проекту только на руку. По словам Елены Сургуладзе, последние годы Минпромторг начал активно заниматься народными промыслами, тему начали возрождать. Подробнее о народных художественных промыслах России вы можете прочитать в специальном мультимедийном проекте «Комсомольской правды» под названием «Самобранка» (см. СПРАВКА).

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Поддержать народные художественные промыслы решила медиагруппа «Комсомольская правда». При участии Президентского фонда культурных инициатив редакция запустила мультимедийный проект «Самобранка» о народных художественных промыслах России и культуре населяющих ее народов от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать о традициях страны с древних времен и до наших дней, познакомиться с современными предприятиями, которые хранят наследие и успешно развивают ремесло регионов. «Самобранка» — это онлайн-платформа, где собрана информация об истории промыслов, яркие события мира народных ремесел, мастер-классы от лучших мастеров и вебинары экспертов. Если вы считаете, что сувенир вашего края самый-самый, можете принять участие в конкурсе «Народный сувенир».