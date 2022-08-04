Примета мирного времени: в Мариуполе прошел концерт для военных из России и ДНР

Музыканты поддержали жителей Мариуполя концертом. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Мариуполе для более 200 военных из России и ДНР выступила группа «Декабрь». Организовали акцию «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства», сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

«Мероприятие организовали, чтобы морально поддержать военнослужащих и Волонтеров, - отметил общественник. - Сейчас это важно как никогда. Ежедневно они защищают и помогают мирному населению Донбасса. Военнослужащие и волонтеры должны знать и видеть, что Россия с ними. Благодарим группу декабрь в лице Михаила Семенова за поддержку и выступление на нашем концерте».

Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. На данный момент волонтеры «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» работают в гуманитарных центрах «Единой России» в Мариуполе, Мелитополе, Купянске, Изюме и Волчанске.