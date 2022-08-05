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Дом. Семья4 августа 2022 22:03

На побережье воздух свеж, там бродит ветер ее одежд

Читатели с присущим им пылом обсуждают наиболее впечатлившие их материалы нашей рубрики
Мария ЗАДОРИНА
Женщина никогда не одевается для своего мужчины, она одевается для других мужчин, чтобы они позавидовали ее кавалеру.

Женщина никогда не одевается для своего мужчины, она одевается для других мужчин, чтобы они позавидовали ее кавалеру.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вы зря смеетесь над теми, кто начинает худеть и чистить перышки аккурат к отпуску, ведь психологи уже и название для этой страсти придумали - дисмормофобия. Вот и наш колумнист Оксана Крученко, собирая на море чемодан, осознала: опять набрала кучу вещей. Ответ, зачем женщины это делают, мы нашли в комментариях читателей.

Марина:

Однажды мы с моим будущим мужем улетели в отпуск, там он пригласил меня в ресторан. Заведение оказалось пафосное, а я не была одета для него. Весь вечер, вместо того чтобы наслаждаться ужином и шумом моря, я смотрела на женщин за соседними столиками, сравнивала себя с ними и чувствовала себя замарашкой. С тех пор я на всякий случай беру обувь, вечерние наряды, шляпы, украшения, чтоб больше не переживать то унижение, которое я тогда испытала.

Светлана:

Автор Моногамов правильно в колонке написал: женщина никогда не одевается для своего мужчины, она одевается для других мужчин, чтобы они позавидовали ее кавалеру. Схема хитрая, но такова человеческая природа.

Костя:

Но согласитесь, иногда эти баулы переходят все разумные пределы, моя жена всегда берет с собой в отпуск две пары кроссовок - одну для спортзала, одну для бега на улице. Угадайте, сколько раз на отдыхе она занималась спортом? Ни одного. А таскаю это все я.

Миша:

Так есть же простое решение не таскать чемоданы - покупать билеты с ручной кладью. Во-первых, экономия, во-вторых, супруга быстро научится брать с собой только необходимое.

Анна:

До появления Инстаграма никто тонны барахла в отпуск не таскал, много ли вообще на море надо? Но теперь же все пилят луки - фоточки должны быть разнообразными, вот и берут по 10 пар босоножек к каждому платью.

Наш эксперт в сфере мужчиноведения выделил целых пять видов хитростей, которые используют парни, чтобы выглядеть еще мужественнее. В ход идут и признание в любви к острым блюдам, и разговоры про связь с разведкой, и селфи из спортзала. Но женщины почему-то не ведутся. Почему?

Марина:

Это еще раз доказывает, как мало мужчины смыслят в женской психологии. Для нас селфи из спортзала - нарцисс, сильно хвастается бизнесом - жадный до денег, ведет себя чересчур брутально - будет жесток со мной. Этот выбор даже по Тиндеру виден. Мужчина всегда лайкнет красотку, все же очевидно, а женщине может понравиться и парень с пузиком и котом. Ведь они такие классные, уютные, свои. Как говорится, поменьше стереотипов.

Тамара:

Мне кажется, у мужиков тоже есть какая-то мода на брутальные ориентиры. Вот раньше, например, мне парни слали свои отчеты с пробежек, мол, сегодня уже 7 км пробежал, а теперь - фото с Камчатки. То он царь горы, то покоритель дальних озер. Автор статьи прав: мужикам тоже нужны маркеры их мужественности, тем более в нашей стране, где их все время ставят под сомнение.

Таня - Тамаре:

Да ну бросьте, если мужчина сам по себе мачо, ему не нужны никакие подтверждения, что он хорош. Он в себе не сомневается. А тот, кто ищет внешних подтверждений, значит, сильно не уверен внутри.

Даша:

Помню, как мои папа и мама разругались вдрызг из-за того, что отец отказывался носить в отпуске льняную рубашку навыпуск. Мол, нормальные мужики так не носят, я не баба! Все-таки раньше рамки мужественности построже были. А сейчас парни и цветной маникюр делают, и жабо надевают. Недавно встретила в баре парня в юбко-шортах. Стильный, хохочет, так удобно, говорит. Давно надо было купить.

Марика:

Мужчины классные, и даже загоны у них какие-то веселые. Ну какая бы женщина стала есть перец, чтобы доказать, что она похожа на брутального красавчика?!

Трудно в это поверить, но факт: мужчины и женщины поменялись местами в cвоих рыцарских основах. Теперь дамы готовы за милым идти хоть на край света, жертвуя карьерой, деньгами, здоровьем, а вот мужчины… совсем не готовы.

Катя:

Мальчикам с детства внушают, что он пуп земли, не одна, так другая его обязательно приголубит. Вот они и воспринимают как должное хорошее к себе отношение. Я три года жила в Швеции, там мужики на своих крокодилиц надышаться не могут. И в декретный отпуск уходят, и по дому убираются. Самоценность у женщины другая, высокая!

Варвара:

Ну я бы так всех под одну гребенку не причесывала - сколько пар, столько и моделей отношений. Иногда и женщина слишком перебарщивает в своей жертвенности, так сказать, кладет всю себя на алтарь любви и, главное, ждет такого же ответа. А мужик может быть вообще другого темперамента.

Виктория:

Мой муж супер-брутальный чувак, спортсмен, свой бизнес, подчиненные его боятся. И каково же было мое удивление, когда я случайно обнаружила у него коробку с секретиками: 12 билетов на трамвай - на нем он ездил ко мне в общагу на свидания. Он их хранит 13 лет. Разве это не мимими?

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