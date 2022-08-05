На побережье воздух свеж, там бродит ветер ее одежд

Женщина никогда не одевается для своего мужчины, она одевается для других мужчин, чтобы они позавидовали ее кавалеру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вы зря смеетесь над теми, кто начинает худеть и чистить перышки аккурат к отпуску, ведь психологи уже и название для этой страсти придумали - дисмормофобия. Вот и наш колумнист Оксана Крученко, собирая на море чемодан, осознала: опять набрала кучу вещей. Ответ, зачем женщины это делают, мы нашли в комментариях читателей.

Марина:

Однажды мы с моим будущим мужем улетели в отпуск, там он пригласил меня в ресторан. Заведение оказалось пафосное, а я не была одета для него. Весь вечер, вместо того чтобы наслаждаться ужином и шумом моря, я смотрела на женщин за соседними столиками, сравнивала себя с ними и чувствовала себя замарашкой. С тех пор я на всякий случай беру обувь, вечерние наряды, шляпы, украшения, чтоб больше не переживать то унижение, которое я тогда испытала.

Светлана:

Автор Моногамов правильно в колонке написал: женщина никогда не одевается для своего мужчины, она одевается для других мужчин, чтобы они позавидовали ее кавалеру. Схема хитрая, но такова человеческая природа.

Костя:

Но согласитесь, иногда эти баулы переходят все разумные пределы, моя жена всегда берет с собой в отпуск две пары кроссовок - одну для спортзала, одну для бега на улице. Угадайте, сколько раз на отдыхе она занималась спортом? Ни одного. А таскаю это все я.

Миша:

Так есть же простое решение не таскать чемоданы - покупать билеты с ручной кладью. Во-первых, экономия, во-вторых, супруга быстро научится брать с собой только необходимое.

Анна:

До появления Инстаграма никто тонны барахла в отпуск не таскал, много ли вообще на море надо? Но теперь же все пилят луки - фоточки должны быть разнообразными, вот и берут по 10 пар босоножек к каждому платью.

Наш эксперт в сфере мужчиноведения выделил целых пять видов хитростей, которые используют парни, чтобы выглядеть еще мужественнее. В ход идут и признание в любви к острым блюдам, и разговоры про связь с разведкой, и селфи из спортзала. Но женщины почему-то не ведутся. Почему?

Марина:

Это еще раз доказывает, как мало мужчины смыслят в женской психологии. Для нас селфи из спортзала - нарцисс, сильно хвастается бизнесом - жадный до денег, ведет себя чересчур брутально - будет жесток со мной. Этот выбор даже по Тиндеру виден. Мужчина всегда лайкнет красотку, все же очевидно, а женщине может понравиться и парень с пузиком и котом. Ведь они такие классные, уютные, свои. Как говорится, поменьше стереотипов.

Тамара:

Мне кажется, у мужиков тоже есть какая-то мода на брутальные ориентиры. Вот раньше, например, мне парни слали свои отчеты с пробежек, мол, сегодня уже 7 км пробежал, а теперь - фото с Камчатки. То он царь горы, то покоритель дальних озер. Автор статьи прав: мужикам тоже нужны маркеры их мужественности, тем более в нашей стране, где их все время ставят под сомнение.

Таня - Тамаре:

Да ну бросьте, если мужчина сам по себе мачо, ему не нужны никакие подтверждения, что он хорош. Он в себе не сомневается. А тот, кто ищет внешних подтверждений, значит, сильно не уверен внутри.

Даша:

Помню, как мои папа и мама разругались вдрызг из-за того, что отец отказывался носить в отпуске льняную рубашку навыпуск. Мол, нормальные мужики так не носят, я не баба! Все-таки раньше рамки мужественности построже были. А сейчас парни и цветной маникюр делают, и жабо надевают. Недавно встретила в баре парня в юбко-шортах. Стильный, хохочет, так удобно, говорит. Давно надо было купить.

Марика:

Мужчины классные, и даже загоны у них какие-то веселые. Ну какая бы женщина стала есть перец, чтобы доказать, что она похожа на брутального красавчика?!

Трудно в это поверить, но факт: мужчины и женщины поменялись местами в cвоих рыцарских основах. Теперь дамы готовы за милым идти хоть на край света, жертвуя карьерой, деньгами, здоровьем, а вот мужчины… совсем не готовы.

Катя:

Мальчикам с детства внушают, что он пуп земли, не одна, так другая его обязательно приголубит. Вот они и воспринимают как должное хорошее к себе отношение. Я три года жила в Швеции, там мужики на своих крокодилиц надышаться не могут. И в декретный отпуск уходят, и по дому убираются. Самоценность у женщины другая, высокая!

Варвара:

Ну я бы так всех под одну гребенку не причесывала - сколько пар, столько и моделей отношений. Иногда и женщина слишком перебарщивает в своей жертвенности, так сказать, кладет всю себя на алтарь любви и, главное, ждет такого же ответа. А мужик может быть вообще другого темперамента.

Виктория:

Мой муж супер-брутальный чувак, спортсмен, свой бизнес, подчиненные его боятся. И каково же было мое удивление, когда я случайно обнаружила у него коробку с секретиками: 12 билетов на трамвай - на нем он ездил ко мне в общагу на свидания. Он их хранит 13 лет. Разве это не мимими?