Кристина Асмус рассказала о сексе с малознакомыми мужчинами

Кристина Асмус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кристина Асмус и Данила Козловский сыграли главные роли в сериале «Люся». Перед показом финальных серий проекта актриса решила почитать рецензии на свою работу. И была немало удивлена тем, что ее сравнивают с героиней сериала Ниной. Многие уверены, что Кристина сыграла в фильме саму себя. Асмус решила доказать, что это далеко не так, и провела подробный разбор своей героини в соцсетях. Для этого Кристина раскрыла сразу несколько интимных секретов и даже высказалась на тему секса с незнакомцами.

Сначала 34-летняя актриса обиделась на то, что ее считают такой же стервозной. А потом решила воспринимать это как комплимент.

- Как после фильма «Текст», когда все думали, что все было по-настоящему. Значит, мы правдоподобно сыграли, а для артиста это одна из основных задач, - уверена Асмус.

Кристина считает себя полной противоположностью своей героини и приводит в доказательство целый ряд фактов о себе.

- Я вообще не пью алкоголь, я никогда не пробовала ничего из запрещенных веществ (и вам не советую, это зло). У меня никогда не было секса с малознакомыми мужчинами, я ненавижу каблуки и не люблю носить платья. Мне делали предложение несколько раз в жизни, Нина делает акцент на том, что ей нет, - отметила актриса.

Актриса сравнила себя со своей героиней Ниной в сериале "Люся". Фото: соцсети.

Кристина призналась, что никогда не наращивала ногти и ресницы (только пару раз ради съемок), и никогда не курила, пока не начала сниматься в «Люсе». Актриса говорит, что любит все держать под контролем.

- Она напролом, а я тысячу раз все взвешу. Она смелая и развязная, я собранная и слишком серьезно отношусь к себе и к жизни. Короче, я более скучно живу, - констатировала Асмус.

Актриса уверяет, что очень легко относится к деньгам, и никогда не станет сниматься в каком-либо проекте, если он ей не нравится.

- Я думаю о деньгах настолько мало, что каждый раз отказываюсь от корпоративов, забиваю на многомиллионные рекламные контракты и выгодные финансово проекты, потому что мне не нравится материал, - сообщила она.

Кристина действительно мало думает о деньгах: актриса рассказывала, что в родном театре Ермоловой ее месячный оклад составляет чуть больше 20 тысяч рублей. При этом она выкладывается на сцене по полной. На днях артистка сообщила поклонникам, что получила травму во время вступления. Несчастье случилось, когда она играла в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Кристина рассказала, что серьезно повредила ногу.

- Есть у меня такая особенность — раз в год получать травму на ноге. В этот раз — надрыв боковой связки колена (и это уже оперированное). Болело так, как будто там насквозь кость торчала, - написала Асмус в соцсетях.

Врачи прописали ей полный покой, но актриса не послушалась медиков и на свой страх и риск отправилась на съемки.

- Носить, конечно, ортез и этот секси-чулок надо было, но съемки никто не отменял. Так что, я уже по лесам Ярославля на каблуках рассекаю. Спокуха! Под наблюдением врачей, продюсеров и молодого любовника, - пошутила Асмус.

Под молодым любовником Кристина, видимо, имеет в виду актера Романа Евдокимова. Звезда сериала «Перевал Дятлова» встречается с бывшей женой шоумена Гарика Харламова уже несколько лет. Кристина и Роман работают вместе в Театре Ермоловой. Актриса не раз говорила, что она сейчас находится в абсолютной любви. Кристина даже познакомила своего мужчину с дочкой Настей.