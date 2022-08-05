Зеленский пошел в наступление на ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Киев пошел в решительное и бескомпромиссное наступление. Нет, не под Харьковом и не на Херсон. Решительное наступление предпринято лично президентом (пока еще) Украины Владимиром Зеленским на страны Евросоюза. Задержали негодяи перечисление Украине 8 млрд. евро кредитов, названных для благозвучия "макрофинансовой помощью", и заставили Зеленского понервничать, да еще настроение ему испортили. И Зеленский не мог не отреагировать на такое предательство.

- Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. Восемь миллиардов евро для Украины пока заторможены, - заявил Зеленский накануне и грозно предостерег. - И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства - это или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже.

Видимо, почувствовав, как в ЕС от этой угрозы мелко затряслись хвостики у европейских лидеров, Зеленский сменил гнев на милость и оставил путь для отступления.

- Верим, что это все-таки ошибка и ее исправят, - указал он на единственный выход для ЕС из ловушки, который он оставляет открытым. Пока открытым. Дескать, немедленно дайте денег, покайтесь, извинитесь и заверьте, что впредь такое не повторится.

При этом, президент Украины милостиво решил пока не говорить, какая именно "европейская страна" задерживает деньги для Украины. Это за него сделал один из сотрудников Офиса президента Украины, объявивший, что шлагбаум на пути "макрофинансовой помощи" опустила Германию.

Нет, Шольц, что называется, самим провидением, похоже, был выбран для того, чтобы Украина тренировалась на нем и на нынешней Германии, как на безответной тряпичной кукле. Это еще отъезжающий из Германии посол Украины в этой стране Андрей Мельник продемонстрировал. А уж последнее свидание Шольца с турбиной для "Северного потока", вообще, у многих вызвало в памяти анекдот про слесаря-сантехника в кабинете гинеколога.

Но даже Шольц не может похвастать такими "достижениями", которые кровью запечатлены на штандарте Зеленского. Развалить страну окончательно и бесповоротно, превратиться во всемирного попрошайку, который освоил практически все языки планеты, чтобы иметь возможность сказать на них всего две фразы – "Дайте денег!" и "Дайте оружия!" Такое под силу только настоящему титану. Ипполит Матвеевич, просивший милостыню лишь на немецком, французском и русском языках – всего лишь жалкий подмастерье по сравнению с президентом Украины, который в равной степени свободно делает это в выступлениях перед арабами, индусами, австралийцами, африканцами и т.д.

И, конечно, поразительные чувство солидарности и умения, когда чисто по-украински можно повесить содержание своей страны на содержание налогоплательщиков других государств, одновременно пылая от возмущения, когда кредиторы интересуются судьбой выданных ранее денег, чтобы оценить возможность для новых траншей: "у нас в клубе джентльменам принято верить на слово".

Кто же тебе сказал, что ты джентльмен и входишь в этот клуб? Да еще после того, как не один раз кинул своих партнеров на деньги и не выполнил ни одного своего обещания.

И чем же может пригрозить Зеленский любой стране ЕС? Разве что тем, что откажется брать деньги или оружие? Право слово, именно на это Зеленский не способен. А потому весь его фарс с угрозами и проклятиями, перемежаемыми с мольбами о помощи и спасении, выглядят смешно и унизительно. В первую очередь, в отношении него самого.

Как там было у Великого комбинатора? "Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить". Владимир Зеленский уверенно идет по тому пути, с которого Остап Бендер пробовал увести Шуру Балаганова.

Финиш уже близко.

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