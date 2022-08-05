"Либо преступление, либо ошибка": Зеленский прокомментировал задержку €8 млрд финансовой помощи Евросоюза Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз искусственно задерживает отправку Украине макрофинансовой помощи.

"Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. €8 млрд для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это либо преступление, либо ошибка", - приводит его слова украинское издание УНИАН.

При этом украинский лидер отказался называть страну, которая тормозит этот процесс и выразил надежду, что это ошибка, которая будет исправлена.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия перевела Украине миллиард евро в рамках пакета макрофинансовой кредитной помощи. Об этом говорится в заявлении еврокомиссии, распространенном во вторник 2 августа. «Еврокомиссия перевела Украине второй транш в €500 млн из программы макрофинансовой помощи в €1 млрд», - сказано в заявлении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.