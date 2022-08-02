Украина получила от ЕС миллиард евро за два дня.
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Еврокомиссия перевела Украине миллиард евро в рамках пакета макрофинансовой кредитной помощи. Об этом говорится в заявлении еврокомиссии, распространенном во вторник 2 августа.
«Еврокомиссия перевела Украине второй транш в €500 млн из программы макрофинансовой помощи в €1 млрд», - сказано в заявлении.
Ранее в ЕК сообщили, что первый транш был переведен Украине в понедельник 1 августа.
Напомним, в феврале 2022 года Еврокомиссия выделила Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
В марте Европейский фонд мира выделил Украине миллиард евро на закупку вооружений.
В июле глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина получит еще 500 миллионов евро от Евросоюза с условием, что деньги будут направлены на финансирование закупок оружия.
В июле Совет Евросоюза одобрил кредит Украине в размере одного миллиарда евро.
На саммите ЕС 23-24 июня обсуждалась возможность выделить Украине до конца года до €9 млрд льготных кредитов.