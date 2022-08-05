Военная спецоперация на Украине 5 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 августа 2022 года.

Командир 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов заявил, что силы Донецкой Народной Республики смогли взять под свой контроль 70 процентов поселка Пески, расположенного под Донецком.

Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) заявила, что направила в суд уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, среди которых граждане Хорватии, Швеции и три подданных Великобритании. Хорват, швед и один британец обвиняются в участии в военных действиях, а также попытке захвата власти, еще двое британских граждан обвиняются в пособничестве вербовке наемников, а также в участии в боях на стороне Украины.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что украинские войска попытались контратаковать под Соледаром, но были накрыты артиллерией и отошли назад.