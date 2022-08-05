Можно ли купить вкус за деньги: дизайнер оценила жилье Собчак, Тимати и Пугачевой с Галкиным

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Иван МАКЕЕВ

Свой дом - свою крепость, своё гнездышко и даже "вторую кожу", как называет жилище Лариса Гузеева, знаменитости обычно скрывают от лишних глаз: слишком уж много секретов хранят эти стены. Но порой, когда очень хочется похвастаться, сделать бесплатный ремонт или расплатиться за мебель рекламой в соцсетях, звезды приоткрывают двери любопытной публике. И пока обыватели спорят о вычурных убранствах, эксперты способны разглядеть гораздо больше. Почему Тимати не понторез, а Собчак может завести только белую кошку без когтей, сайту kp.ru рассказала Алёна Санаева, дизайнер интерьеров из мира моды, руководитель студии Sanaeva Home, член Союза дизайнеров и архитекторов, а также участница телепроектов о ремонте.

Дизайнер Алёна Санаева.

ТИМАТИ

В прошлом году рэпер с помпой представил свою новую квартиру-пентхаус в Москве, и весь бомонд ахнул. Жилье Тимати, который никогда не слыл интеллектуалом, оказалось больше похоже на музей современного искусства: повсюду картины, скульптуры, коллекции дизайнерских фигурок - всё дорогое и жутко эксклюзивное. Кроме многочисленных спален, у звезды есть отдельные гардеробные под кроссовки и даже доски для сёрфа. Обустройство такой квартиры, по оценкам экспертов, обошлось в сумму более 200 млн рублей.

Обложку журнала с его квартирой Тимати опубликовал в соцсетях. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Любой интерьер - это психологический портрет хозяина, - отмечает Алёна Санаева. - От рэпера можно было бы ожидать показной роскоши, золота, итальянской мебели в классическом стиле. А здесь мы видим нешаблонный интерьер, авторский, который говорит о Тимати, как о сложной многослойной личности. Но и роскошь здесь есть, даже больше скажу, весь этот интерьер состоит «из денег» - одно лишь коллекционное кресло из пузырьков бельгийского дизайнера Maarten De Ceulaer стоит, как минимум, 1,5 млн рублей. И в то же время чувствуется небанальный вкус. Дизайн похож на калифорнийский сочетанием белых стен и комиксов. Не знаю, как появился этот летящий мальчик на стене, но не исключаю, что он - проявление детскости самого Тимати. И это круто, потому что мало кто из серьезных сорокалетних «дядек» может себе это позволить.

Кухня-гостиная Тимати в новом пентхаусе. Фото: стоп-кадр видео AD Russia.

Что касается деталей. Хромированная скамейка возле стола не вполне комфортна – когда за столом сидит большая компания, выйти из-за стола невозможно тем, кто сидит посередине. Хотя мы знаем, что у Тимати двое детей, и отмыть скамью от размазанной каши явно проще, чем стул в текстильной обивке.

Мы видим жалюзи на окнах – надеюсь большую часть времени они открыты, иначе для чего покупать квартиру с панорамными окнами? Скульптуры в виде игрушек - классные арт-объекты. Даже не знаю, как их использовать – можно повесить костюм, когда собираешься куда-то. У скульптур есть животики, поэтому Тимати есть, куда расти.

Мне в целом нравится этот интерьер. Единственный предмет, который выбивается из этого авангардного мира мебели – это фортепиано. Я бы заменила одну ножку на глыбу камня для общей картинки.

КСЕНИЯ СОБЧАК

Телеведущая заканчивает ремонт в новом доме на Рублевке, где одни только гардеробные и комнаты для шуб займут целый этаж. В особняк на 1000 "квадратов" Собчак переедет вместе с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым. Дом премиум-класса из финской сосны расположен в закрытом поселке: здесь же находится старый таунхаус Ксении, который она сейчас делит со своей матерью Людмилой Нарусовой.

Собчак в новом доме. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Комната с мозаикой явно имеет какое-то предназначение: либо это кальянная, либо помещение для кинопросмотров, - полагает наш эксперт. - Как любой интеллектуал, Ксения явно что-то зашифровала в эти сюжеты - возможно, свои воспоминания об Абу-Даби (Собчак недавно купила квартиру в ОАЭ. - Ред.). Потому что остальной интерьер в доме разительно отличается, он выполнен в стиле минимализм: белые стены, белый потолок, бежевый пол. На первый взгляд, интерьер в скандинавском стиле, но прослеживаются еще элементы шале. Здесь и оленьи рога, и открытый камин, который является центром интерьера. С одной стороны, это пожароопасно, а с другой - стопроцентный вау-эффект. Интерьер у Собчак суперлегкий - он для эстета, который готов отказаться от излишнего декора. Вокруг Ксении много людей и событий, а в этом светлом интерьере она может спокойно дышать.

Открытый камин в доме Собчак создает повышенную пожароопасность. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Диван выполнен из натуральных материалов - похоже на лен или хлопок. Это нетипично для русского человека, так как кажется недостаточно роскошным, а кроме того, это не очень практично. На таком диване останутся следы от всего, даже от кошки. Поэтому домашние животные здесь вряд ли появятся, если только это не белая кошка с подстриженными когтями.

МАКСИМ ГАЛКИН И АЛЛА ПУГАЧЕВА

В последние месяцы об оставленном замке в деревне Грязь судачат даже больше, чем в 2012 году, когда новобрачные только-только заселились. Особняк за 1 млрд рублей с горгульями на крыше, каминным залом, оранжереей, зимним садом и даже лифтом (как-никак, а шесть этажей) по-прежнему будоражит умы. Говорят, без хозяев дом постепенно ветшает. Зато дизайн интерьера не стареет: не зря пара сделала ставку на "непрокисающую" классику.

Замок в деревне Грязь до сих пор будоражит умы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Интерьер напоминает французский готический замок. Если учитывать, что интерьер – отражение личности хозяев, то в общей зоне с шахматным полом всего как будто бы чересчур. Но таковы и хозяева – артистичные, активные, им этот интерьер «идёт», - продолжает дизайнер. - Каждый предмет здесь с какой-то историей. Рыцарь при входе даже наверняка имеет имя и, проходя мимо, хозяева с ним здороваются.

Один из кабинетов в замке Пугачевой и Галкина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В комнате картины висят на цепях - такое крепление позволяет легко менять полотна, не портя ремонт - так часто делают в галереях, ресторанах. Деревянные панели на стенах и деревянная мебель разного оттенка: в жилых домах такое встречается редко, больше похоже на интерьер какого-нибудь посольства или настоящего средневекового замка. Раньше стены обивали деревом, прежде всего, для тепла - так от стены не веет холодом, а ведь замки очень плохо протапливались. Интерьер аристократичный, настоящий фамильный замок. Уверена, Алла Борисовна чувствует здесь себя настоящей королевой.

ЛАРИСА ГУЗЕЕВА

В свой дом на северо-западе столицы телеведущая лишь однажды пустила камеры: в 2017 году программа "Идеальный ремонт" преображала любимую гостиную и кухню Гузеевой в викторианском стиле. С тех пор, судя по кадрам из соцсетей, дома у телесвахи, где она живет с мужем и дочерью, ничего не поменялось.

Гостиная Ларисы Гузеевой. Фото: стоп-кадр программы "Идеальный ремонт".

- Я дважды участвовала в "Идеальном ремонте", и сразу вижу почерк программы, - говорит Алёна Санаева. - Дизайнер старался передать цветущую красоту хозяйки, ее яркую внешность. Интерьер гипертрофированно женственный, но Ларисе он "идёт", как роскошное платье. Открою вам секрет: обычно в интерьерных программах, где участвуют звёзды, функционал помещения и цветовую гамму согласуют с хозяином, чтобы избежать отторжения. Думаю, Лариса выбрала бы себе что-то поспокойнее, но в телепроекте это невозможно. Этот интерьер – психологический портрет хозяйки, написанный дизайнером. Цветы на стенах куда больше своей натуральной величины и их много. Светловолосая женщина на этом фоне могла бы потеряться, а вот Ларису Гузееву с ее темными волосами, бледной кожей и красными губами, уверена, он не затмевает.

Кухня Ларисы Гузеевой. Фото: стоп-кадр программы "Идеальный ремонт".

Диван с каретной стяжкой (здесь она идет по низу и на подлокотниках. - Ред.) сейчас уже мало кто заказывает, но это тоже элемент женственности. Вообще, интерьер довольно возрастной, ему как будто бы много лет: сервант до потолка, шторы с ламбрекеном, и и это тоже сделано под хозяйку: 20-летняя девушка не могла бы потянуть на себя эту историческую нагрузку. А кроме того, в интерьере есть такие изыски, о которых многие женщины мечтают, но не решаются: например, зеленые двери, остров на кухне. Из минусов: комната вытянутая, и диван ее еще больше вытягивает, делая похожей на коридор. Идеальная форма для нашего глаза - прямоугольник, который стремится к квадрату.