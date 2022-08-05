Украина ответила на доклад о преступлениях ВСУ: Зеленский в ужасе, но не отрицает

В Киеве доклад Amnesty International назвали "перекладыванием ответственности с агрессора на жертву". Фото: Shutterstock

Международная правозащитная организация Amnesty International нанесла коварный удар Зеленскому и его власти даже не в спину, а куда-то пониже. В новом докладе этой весьма мутной структуры, сидящей на грантах, наконец-то заметили, что ВСУ Украины располагают свои части и подразделения в жилых массивах городов, среди гражданской инфраструктуры, что: а) является военными преступлениями и б) делает эти гражданские объекты законной целью для нанесения военных ударов.

Как говорится, не прошло и полгода. И Россия в лице официальных структур, и наша "Комсомольская правда" сотни раз говорили, кричали об этом, но все было безрезультатно. Ситуация как две капли походила на историю с миссией ОБСЕ на Донбассе, когда офицеры миссии из-за хронического игнорирования фактов украинских обстрелов мирного населения ЛДНР заслужили прозвище "всемирных слепых".

В качестве одного из множества фактов в докладе Amnesty International приводятся итоги проверки, когда в ходе осмотра 29 школ в 26 из них были обнаружены подразделения украинской армии. Приводится и множество других случаев, в том числе, размещение систем РСЗО и артиллерии среди жилых кварталов украинских городов.

Еще раз, даже такая "мутная контора" не смогла игнорировать эти факты и констатировала совершение Киевом и его войсками военных преступлений. И это говорит о многом. Запад устал "не обращать внимание", и у него все больше вопросов к Киеву, на которые он не получает ответы.

В Киеве доклад Amnesty International вызвал не просто гнев. Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский назвал доклад с признанием совершенных Киевом военных преступлений "перекладыванием ответственности с агрессора на жертву". Он несколько раз подряд назвал Украину "жертвой", поскольку кроме эмоций ему оказалось нечего противопоставить железным фактом.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

- Каждый, кто амнистирует Россию и создает такой контекст, что удары являются будто бы оправданными или будто бы понятными, не может не понимать, что этим помогает противнику, - заявил Зеленский. Его министр иностранных дел по фамилии Кулеба пошел еще дальше и обвинил Amnesty International в пособничестве Кремлю, заявив, что эта организация является соучастником "преступлений России".

- Такое поведение Amnesty International, это не про поиск и донесение миру правды, это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой, - повторил Кулеба "заклинание" Зеленского.

- Материал Amnesty International свидетельствует о "потере адекватности" в организации, а попытки оправдать "геноцид украинцев" — это извращение, - вставил свои "пять копиек" министр обороны Украины Алексей Резников. Глядя на него, понимаешь, что этот субъект действительно знает толк в извращениях.

- Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде, - немедленно среагировал советник главы Офиса президента Украины и некогда член делегации по переговорам с Россией Михаил Подоляк.

Но никто из них так и не осмелился заявить, что приведенные в докладе факты не соответствуют действительности.

Все, что им сейчас остается – давить на жалость, пытаться оправдаться исключительными обстоятельствами, нагнетать дезу про "кампанию дезинформации и очернения Украины" на Западе, который до сих пор относился к Украине столь лояльно и прощал украинским военным такие преступления, как будто бы они, по меньшей мере, военнослужащие армии США, которым все позволено. Но у всякого терпения есть свой предел.

Киевский офис Amnesty International пожаловался, что украинцев отстранили от работы над докладом, а все их замечания и предложения кидали в "мусорное ведро". Им дали возможность только ознакомиться с докладом, а когда они увидели и ужаснулись (нет, не приведенным в нем фактам, а намерению их обнародовать), то предприняли целый ряд попыток воспрепятствовать его обнародованию. Но безуспешно. Слабые попытки оправдаться перед разозленным Зеленским, который вдруг в глазах мирового сообщества предстал не лидером "свободного мира", а главарем банды преступников, которым он и является на самом деле. Стоит ли теперь ожидать занесения Amnesty International на Миротворец (по некоторым сведениям, организация уже там) или введения против санкций Киева наподобие антироссийских? С арестом всех украинских сотрудников организации.

А впереди еще обстрел с разбрасыванием в Донецке запрещенных противопехотных мин-"лепестков" с явным намерением превратить как можно больше мирных людей в жертв этих преступлений (в принципе, такие мины усеивают пространство, на котором противник начинает наступление, а забрасывать ими города – тоже чудовищное военное преступление). Впереди еще признание фактов пыток и расстрелов российских военных, попавших в плен к украинцам. Впереди – признание обстрелов украинскими ВСУ своих же подконтрольных Киеву городов (Краматорск), специально устроенных провокаций (Ирпень, Буча). Впереди – вагон и очень немаленькая тележка военных преступлений Украины, среди которых найдется место и обстрелу из американских РСЗО колонии в Еленовке, где погибли и были ранены свыше сотни пленных "азовцев".

Что же касается оправданий, то можно посоветовать всем этим и сотням других украинских деятелей придумать для себя более доказательные и веские аргументы, которые им обязательно пригодятся, когда они будут сидеть на скамье подсудимых Международного трибунала. Пригодятся, но вряд ли спасут.