В России появится Социальный фонд. Что нам это даст?

Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться туда, куда удобно, - будь это ближайший офис единого фонда или МФЦ. Фото: Shutterstock

Также из спецвыпуска вы узнаете о передовых проектах для помощи людям с инвалидностью и для сохранения здоровья работающих россиян. Эти сервисы уже подтвердили свою востребованность и продолжают активно развиваться.

«РЕШАТЬ ВСЕ ВОПРОСЫ В ОДНОМ ОКНЕ»

1 января 2023 года начнет свою работу Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России). Подготовка к объединению двух важнейших ведомств, отвечающих за господдержку россиян - Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования, - уже активно ведется.

- На протяжении последних 30 лет система социальной поддержки и социального страхования в нашей стране совершенствовалась и расширялась. Мы стремились в максимально короткие сроки обеспечить предоставление людям тех или иных пособий, льгот и выплат. Создание единого Социального фонда станет практическим шагом по дальнейшему упрощению взаимодействия граждан, государства и бизнеса, - пояснил, выступая в Госдуме, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

Представитель Минтруда напомнил, что сегодня ПФР и ФСС отвечают за огромный объем мер поддержки для граждан:

• выплаты пособий для работающих россиян в случае болезни,

• при беременности и рождении ребенка,

• пенсии,

• ежемесячные пособия для родителей более 3 млн детей в возрасте от 8 до 17 лет,

• а также многие другие выплаты.

При этом, чтобы получить весь объем предусмотренной федеральной поддержки, гражданину порой необходимо обращаться и в ФСС, и в ПФР одновременно. Пенсия по инвалидности, скажем, выплачивается ПФР, а вот средства реабилитации выдаются ФСС, привел пример Пудов. Материнский капитал при рождении ребенка работающие мамы получают в ПФР, а пособие по уходу за детьми до 1,5 года - в ФСС.

«Мы готовы к тому, чтобы предоставлять все эти услуги на базе одной организации. Объединение даст возможность решать все вопросы во взаимодействии с одним ведомством, ускорит процедуры по предоставлению выплат», - заключил замглавы Минтруда.

«НИКАКИХ ПОТЕРЬ ДЛЯ ГРАЖДАН»

Большинство людей осторожно относятся к любым нововведениям. Мы ведь привыкаем к устоявшемуся порядку. Не исчезнут ли в ходе реформирования какие-либо льготы, гарантии? Насколько радикальны будут изменения и насколько сложно людям будет «освоить» их?

- Социальный фонд России будет выполнять все функции ПФР и ФСС, но более быстро и качественно. При этом для удобства граждан установленные даты выплат будут сохранены, - подчеркнул Андрей Пудов. - Мы также сохраним все точки приема граждан. Эти клиентские службы будут по единому запросу назначать все федеральные меры социальной поддержки.

Иными словами, пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться туда, куда удобно, - будь это ближайший офис Социального фонда или МФЦ. В то же время часть административных зданий, которые сегодня принадлежат ПФР, будут переданы под нужды социальной сферы. В частности - для бюро медико-социальной экспертизы, куда обращаются люди с инвалидностью. А также под социальные учреждения - например, центры дневного пребывания для пожилых и людей с ослабленным здоровьем, нуждающихся в уходе.

БУДЬ В КУРСЕ!

Пять главных плюсов объединения фондов

1 Повысится доступность мер гос-поддержки для граждан России - государственных социальных услуг, которые сейчас предоставляют Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

! Получать пособия, пенсии, другие выплаты и услуги станет удобнее, проще и быстрее.

2 Вырастет предельный (максимальный) размер больничных, пособий для семей с детьми (подробнее об этом - на стр. 2 вкладки).

3 Снизится административная нагрузка на работодателей - за счет введения единого тарифа на все виды социального страхования.

! Фактически появится «единое окно» для бизнеса.

4 Социальное страхование будет распространено на всех занятых граждан, а не только работающих по трудовым договорам.

! Это позволит получать больничные, декретные и другие выплаты тем, кто сейчас их не имеет (подробности - также на стр. 2 вкладки).

5 Повысится прозрачность управления единым фондом и сократятся расходы на содержание ведомства за счет снижения административных издержек.