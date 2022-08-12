Личный опыт: как я решил построить дом в ипотеку и что из этого вышло

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как только появилась возможность взять кредит на строительство недвижимости своими силами, я этим воспользовался.

У меня двое детей, за плечами погашенная ипотека и автокредит, три ремонта своими руками, так что я «мужчина с опытом». Пару лет назад начал задумываться о том, что квартира — это не предел мечтаний. Много соседей, постоянный шум, суета, проблемы с парковкой во дворе. Хочется свой дом рядом с городом, чтобы было где отдохнуть, прийти в себя, а потом, после выхода на пенсию, поселиться окончательно, собирать в гостях подросших детей, нянчить внуков. Причем, это должен быть дом, построенный специально для нас. Не хочется брать то, что кто-то создавал для себя, пожил, наполнил своей историей, а потом пошёл дальше.

Жена, конечно, мою мечту поняла и приняла далеко не сразу. Но её можно понять: на горизонте маячил новый кредит, а мы ещё прошлые не забыли — платежи по ним каждый месяц «откусывали» приличный кусок семейного бюджета. Но я раз за разом уверял её, что максимум работ постараюсь выполнить своими силами — а это уже приличная экономия, расписывал все прелести будущей загородной жизни, напоминал, что у нас «простаивает» земельный участок, доставшийся в наследство от бабушки. Да что там, в прошлом году я даже обращался к специалистам, чтобы выбрать максимально подходящий нам типовой проект и доработать его под наши условия и «хотелки» — верил, что однажды пригодится... И все же главную роль сыграло не мое красноречие, а то, что в июне 2022 года в России запустили льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами, без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Короче говоря, мы решились. И все оказалось не так уж и страшно и сложно, как можно было предположить. И хотя новоселье мы, конечно, ещё не сыграли, но кое-каким опытом готовы поделиться уже сейчас.

ШАГ 1: ВСЕ РАССЧИТАТЬ

Сделать это нужно для того, чтобы не утонуть в расходах и потом вовсе не остаться без дома. Когда строишь для себя, хочешь воплотить в жизнь все задумки и мечты. В итоге сумма может оказаться неподъемной, а ежемесячные платежи — слишком высокими. Поэтому мы с женой потратили немало времени, чтобы все рассчитать — наши доходы, расходы, возможность хоть немного откладывать на черный день. Сориентироваться в сумме и сроках ипотеки именно на строительство дома, а также в размере ежемесячных платежей нам помог калькулятор сервиса недвижимости Домклик от Сбера. С его помощью можно «проиграть» разные сценарии — варьировать размер первого взноса, срок кредита, стоимость стройки и смотреть, какой доход необходим для получения кредита и какими будут платежи в каждом случае.

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Обратите внимание: по условиям ипотечной программы, строить дом можно как на своем, так и на арендованном участке. Мне бы такой вариант не подошел: как это, дом мой, а земля под ним — чужая? Но обстоятельства и ситуации бывают разные. На всякий случай добавлю, что в сумму льготной ипотеки можно заложить и стройку, и покупку участка — главное, чтобы он, по документам, подходил для ИЖС. Напомню, у нас земля уже была, поэтому мы сосредоточились на доме.

ШАГ 2: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ

Мечта жить в собственном доме становится не такой радужной, когда понимаешь, что именно нужно сделать для ее осуществления. Как я буду строить дом, кто мне в этом поможет, сколько времени займет стройка и как весь этот процесс контролировать? Несмотря на радужные обещания жене, я прекрасно понимал, что сделать все, от фундамента до крыши, своими руками я не смогу. Ни времени не хватит, ни знаний. Решил искать бригаду — как говорится, «не очень дорогую, но хорошую». Получилось это далеко не сразу: люди (я прозванивал объявления в Интернете) попадались разные — кто-то обещал все сделать за несколько месяцев, но не мог ответить на элементарные вопросы. Были и такие, которые пытались навязать свой проект и условия стройки. Некоторые давали вполне адекватные ответы, но не перезванивали. В общем, нервов я потратил на поиск строителей порядочно. Но мне кажется, это очень важный этап: понять, сможешь ли ты строить дом сам, и если да, то где пределы твоих возможностей или ты готов доверить это другим. С моими помощниками мы сразу договорились, что часть самых сложных работ они возьмут на себя, а с тем, что полегче, я справлюсь сам.

ШАГ 3: ЗАЯВКА В БАНК

Некоторые отправляют заявку на ипотеку сразу же после предварительного расчета кредита на калькуляторе, но, судя по моему опыту, лучше сначала собрать всю информацию по стройке, если вы в этой теме профан. Ведь после одобрения заявки на ипотечный кредит у вас будет 3 месяца на дальнейшее оформление документов. Я отправил заявку в Сбер после выбора бригады, причем, сделал это очень просто — онлайн, в личном кабинете сервиса Домклик заполнил заявку, загрузил документы. Все просто и понятно, каждый шаг сопровождается подсказками сервиса. Банк предупреждает, что рассмотрение заявки проходит в течение 3 дней, но мне одобрение пришло в тот же день.

Фото: Shutterstock

ШАГ 4: СБОР ДОКУМЕНТОВ

Я понимал, что на еще не построенный дом документов потребуется больше, чем на квартиру. Кроме проекта нужны будут и смета, и документы на землю. Но оказалось все не так страшно — менеджер банка со мной связался, рассказал, какие документы нужно предоставить (их перечень можно посмотреть здесь, предложил помочь и заказать отчет об оценке земельного участка. Документы везти в банк не нужно — вы также загружаете их в личном кабинете онлайн на Домклик. На проверку уйдет 2-4 дня.

Кстати, смета на строительство банку не требуется — ему достаточно получить от вас уведомление о начале строительства. Да и специальных требований к дому в условиях льготной ипотеки нет. Главное, чтобы он был признан жилым, то есть соответствовал санитарным и строительным нормам, а также требованиям пожарной безопасности.

Источник: Домклик

ШАГ 5: СДЕЛКА

Все условия сделки менеджер банка мне объяснил заранее. Встал вопрос о страховом полисе, и я решил его оформить. Во-первых, это снижало ставку по кредиту на один пункт, во-вторых, срок кредита был выбран более 20 лет, а кто знает, что за это время может случиться. Все общение с менеджером проходило удаленно, мне не надо было никуда ехать. И в банк я не ездил, только уже на финальном этапе для подписания кредитных документов.

ШАГ 6: ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕГ

Важный момент: чтобы банк перечислил деньги, нужно зарегистрировать залог на земельный участок, на котором планируется строительство. Без этого никак, залог -— это обеспечение кредита, своего рода гарантия возврата средств для банка.

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ШАГ 7: СТРОЙКА

По условиям ипотеки строительство дома нужно завершить в течение 12 месяцев. Если затянуть сроки, банк может повысить ставку. Но мои соратники-мастера заверили, что мы управимся за 10 месяцев. И это меня очень сильно порадовало. Правда, когда началось строительство, все пошло не так гладко, как я планировал. Серьезный «косяк» вышел с фундаментом — его сделали некачественно, почти сразу он начал крошиться. Строители попытались убедить, что все это можно привести в норму, но я нашел других мастеров и этот этап поручил им. Вышло дороже, но что делать, опыта в серьёзной стройке у меня нет, приходится нарабатывать его по ходу дела. Но зато мой «постоянный» бригадир сделал мне скидку на следующий этап — строительство каркаса. И тут все прошло без сучка и задоринки. Надеюсь, и дальше так будет, а проблема с фундаментом была случайной. На каждом этапе я принимаю работу и подписываю акты, так чтобы все было зафиксировано.

Фото: Shutterstock

Когда дом будет построен, банку нужно сообщить о завершении работ и предоставить уведомление о завершении строительства для подтверждения целевого использования кредита. Зарегистрировать право собственности и ипотеки на построенный жилой дом нужно будет в Росреестре.

Также нужно застраховать дом и сделать отчет об оценке стоимости дома и земли — это всё можно заказать онлайн в личном кабинете сопровождения ипотеки на Домклик.

Источник: Домклик

ВЫВОДЫ

Строиться мы начали буквально недавно, но работа движется. Фундамент готов, началось возведение стен. Жена, увидев, что работы ведутся, что ежемесячные платежи нам по силам, выдохнула и успокоилась. Сейчас больше думает о том, как оформить интерьер, что меня не может не радовать. В общем, ждем новоселья, а тем, кто думает, оформлять ипотеку на строительство дома своими руками или нет, могу сказать: это отличный шанс поселиться в собственном доме. Но при условии, что вы подойдете к этому вопросу грамотно, не пожалеете времени и сил на поиск информации и будете использовать все возможные подсказки профессионалов и меры поддержки от государства.