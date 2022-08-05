Дмитрий Песков объяснил Александру Гамову, почему в Сочи не развешаны флаги Турции и России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

-… Можно от города Сочи вопрос, Дмитрий Сергеевич?

- От города Сочи? Давайте.

- Александр Гамов, «Комсомольская правда»… Так в пятницу, 5 августа, начался разговор журналиста «КП», находящегося в Сочи - мы здесь будем освещать встречу президентов Путина и Эрдогана - с официальным представителем Кремля.

И - я продолжил:

- Мы вчера прилетели в Сочи, я походил, погулял, и ночью, и сегодня утром, - и не увидел ни одного турецкого и российского флага. Вот когда мы с вами, Дмитрий Сергеевич, год назад ездили в Женеву, там весь город был увешан российскими и американскими флагами. А почему здесь нет флагов? Вот каких-то хотя бы флажков. А, может, успеем сами пошить, я готов сам и развешивать, если что.

- Если вы соберетесь это делать, мы будем это только приветствовать, - отреагировал Песков. - Как и наши турецкие коллеги.

Но, по нашей протокольной практике, флаги (государственные. - А.Г.) вывешиваются в ходе государственного визита. А сегодня будет рабочий визит господина Эрдогана, что не предусматривает украшение улиц городов национальными флагами.

- Еще у меня такой вопрос, - продолжил я, - в дополнение к тем анонсам, которые уже звучали из ваших уст… Будет ли ли обсуждаться Конвенция Монтрё 1936 года – это о режиме Черного моря и проливов?

ПРИМЕЧАНИЕ «КП».

Это - Конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, принятая на Конференции о режиме Черноморских проливов, которая проходила с 22 июня по 21 июля 1936 года в г. Монтрё (Швейцария). При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права.

- Конвенция Монтрё, - сказал Песков, - это краеугольный камень, очень важный элемент в комплексе договорно-правовой базы для всех причерноморских стран. И в том числе - для наших отношений с Турецкой республикой.

Тут обсуждать нечего, конвенция действует, и она очень и очень важна.

- А о вступлении Турции в БРИКС президенты будут говорить?

- А что касается БРИКС, это нельзя исключать, но каких-то особых планов на этот счет сегодня нет.

- Извините, еще один вопрос. Мы помним случай - вы тогда уже были в пресс-службе. И Борис Николаевич Ельцин тоже встречался с турецкими коллегами. И вы тогда выступили в роли переводчика, потому что все в курсе - вы прекрасно знаете турецкий язык. А вот во время практики общения с Эрдоганом приходилось ли пресс-секретарю Дмитрию Пескову…

- У вас пропадает голос, поэтому я не слышал последней части вашего вопроса – что не приходилось? Гамов отвалился…

Пропала связь.

После того, как связь снова появилась.

- …Дмитрий Сергеевич, а можно я договорю?

- Пожалуйста. Вы уже флаги развесили?

- Нет пока. Вот шью флаги… У меня какой вопрос? Мы все помним, как вы переводили с турецкого для президента Ельцина. С удовольствием это делали. Вот сейчас не приходится выполнять такую функцию, потому что все знают, что вы прекрасно знаете турецкий язык? (Кстати, в интернете можно найти видео Пескова, блестяще говорящего на турецком)

- Сейчас уже работает поколение гораздо более талантливых и молодых переводчиков, - заметил пресс-секретар, - поэтому, необходимости в таком задействовании уже нет.

- А вы как здороваетесь с Эрдоганом, на каком языке?

- На турецком.

- Спасибо. Пошел развешивать флаги.

- Хорошо.