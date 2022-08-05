Эксперты рекомендуют не менее 80% сбережений перевести в рубли, а оставшиеся 20% распределить между другими валютами Фото: Shutterstock

Основы нашей финансовой грамотности рушатся на глазах. Раньше в любой непонятной ситуации можно было покупать доллары – с ними было легко пересидеть любой кризис. Сейчас эта стратегия летит в тартарары. ЦБ ограничивает возможность снимать и покупать валюту. Банки вводят комиссии за хранение долларов и евро на счетах. Минфин обзывает западные валюты токсичными. Да и экономика США, как и ЕС, чувствует себя так себе. Там рекордная инфляция и, похоже, рецессия. И в чем теперь держать свободные деньги?

ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ДЕНЗНАКИ

Задачка сложная. Привычные алгоритмы больше не работают. Даже Минфин и Центробанк в растерянности. Финансовые власти не знают, в чем теперь хранить кубышку. Для государственных резервов нужна такая валюта, которая была бы и крепкой, и удобной для расчетов. А простым россиянам еще сложнее.

Купить наличные китайские юани или дирхамы (валюта Объединенных арабских эмиратов) – задача нереальная. На Дальнем Востоке это сделать, наверное, проще, а вот в центральной части страны – почти невозможно. Да и зачем их покупать? Чтобы ехать в Китай или Дубай? Для этой цели можно купить те же наличные доллары. И уже там поменять их на местную валюту. Так будет гораздо проще.

НАЛИЧНЫЙ ДОЛЛАР РУЛИТ

Доллары хоть и токсичны для российских властей, но все равно их принимают по всему миру. Поэтому, если баксы вам нужны для зарубежных поездок, никто не мешает купить наличные доллары. Если поискать, их можно найти в банках. Ограничение на покупку наличной валюты сейчас действует такое: банки имеют право продавать только те доллары и евро, которые поступили в их кассы после 9 апреля.

Минус покупки наличных долларов и евро в том, что курс в обменнике теперь сильно отличается от биржевого. К примеру, если раньше банки добавляли примерно рубль к официальному обменному курсу, то теперь не стесняются сдирать с клиентов дополнительные 7 — 10 рублей.

Правда, все познается в сравнении. Даже с такой наценкой доллары сейчас дешевле, чем были в начале этого года (75 рублей). И самое удивительное — продать наличную валюту можно тоже дороже, чем на бирже (плюс 2 - 3 рубля).

Еще один важный нюанс – вопрос хранения. Если речь о небольшой сумме, которая нужна для поездки за рубеж, это одно. Но есть у валюты и другая функция – сбережение денег. Доллары всегда считались некой страховкой от инфляции и девальвации. Но держать из все время дома опасно – квартирные воры все еще в деле.

НА БИРЖЕ - ДЕШЕВЛЕ

В последние годы нам можно было не покупать валюту в принципе. Едешь за рубеж с обычной рублевой картой, и расплачиваешься там в любом месте. Конвертация проходила автоматически – обычно через доллар. Но даже несмотря на это, внутрибанковские курсы зачастую были даже лучше тех, что можно было найти в обменниках.

Сейчас карты российских банков за рубежом – это просто кусок пластика. Система «МИР» - редкое исключение, которое работает в странах СНГ и Турции. Да и там не везде. Поэтому покупка наличной валюты для многих стала необходимостью. Иначе не получится расплатиться за рубежом за отель, такси и прочие товары и услуги.

Держать доллары и евро на счете в банке становится невыгодно. Банки один за другим вводят комиссии за хранение токсичных валют. Доходит до 6% годовых. В большинстве банков пока есть необлагаемые лимиты – обычно в $10 тысяч. За меньшие суммы плату пока не берут. Но все может измениться в будущем.

При этом покупать валюту в банке — прошлый век. Продвинутые инвесторы пользуются для этого биржей. Там комиссии сильно ниже – в среднем 0,2 – 0,3% от биржевого курса. Для этого нужно открыть брокерский счет в любом крупном банке. И совершать все сделки на нем.

К примеру, на Московской бирже можно купить китайские юани, дирхамы ОАЭ, турецкие лиры, гонконгские доллары, белорусские рубли, казахские тенге, южноафриканский рэнд, армянский драм, узбекский сум.

- Лично я держу сбережения в рублях, долларах США, китайских юанях и гонконгских долларах, - рассказал «КП» Василий Олейник, частный инвестор, ведущий ютуб-шоу «Деньги не спят».

По его словам, это связано с тем, что инвестировать он планирует в компании трех государств: России, США и Китая. Поэтому и держит средства в этих валютах.

- Покупать валюты стран СНГ нет особого смысла. Причина как в их сомнительной практической применимости, так и в низкой ликвидности, - дополняет Антон Весенний, автор Telegram-канала «Ленивый инвестор».

В любом случае, как советуют эксперты, если вы живете в России, то не менее 80% сбережений лучше хранить в рублях. А оставшиеся 20% распределить между другими валютами.

ВАЖНЫЙ НЮАНС

Свободные деньги должны приносить доход

Валюта — это эквивалент стоимости товаров и услуг. Сама по себе она не приносит доход. Если уж и вкладывать деньги, то лучше не просто в валюту, а в активы, которые номинированы в ней.

- Если вы ни во что не вкладываете и просто храните часть денег в других валютах ради сбережений, то тут нужно смириться с тем, что ваши накопления будут падать в стоимости, - напоминает Алексей Горяев, профессор Российской экономической школы.

Но тут есть нюансы. Во-первых, вкладывать в те же долларовые акции теперь сложно. Точнее, можно. Но есть риск, что их в какой-то момент могут заморозить. С блокировкой столкнулись несколько миллионов российских инвесторов. На их счетах заморозили ценных бумаг на 300 млрд рублей. Об этом стоит помнить.

Во-вторых, помимо рублей и американских долларов, акции можно купить только на гонконгские доллары. В конце июня Санкт-Петербургская биржа начала торги ценными бумагами 12 крупнейших китайских компаний, размещенных на Гонконгской бирже. Эти компании платят дивиденды акционерам. Кроме того, их котировки, как правило, растут. Бизнес получает прибыль – его капитализация увеличивается – это в конечном итоге отражается на стоимости акций. Они со временем дорожают.

Тем не менее стоит помнить, что вложения в фондовый рынок связаны с потенциальными потерями. Котировки акций могут идти как вверх, так и вниз.

И наконец, третий вариант. Около 10 российских банков предлагают вклады в юанях. Ставки еще ниже - от 0,5 до 2% годовых, но это тоже лучше, чем ноль. Правда, чтобы получить максимальный доход, лучше покупать валюту на брокерском счете, а потом переводить на банковский счет в том же банке. Тогда и комиссия при покупке будет меньше, и за внутренний перевод банк, как правило, не берет ни рубля.

Доллары хоть и токсичны для российских властей, но все равно их принимают по всему миру. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРОГНОЗ

Что будет с курсами валют?

Рубль сейчас такой крепкий лишь по одной причине. Из-за большого дисбаланса между спросом и предложением. Одни российские компании спешно избавляются от валюты, а другие не спешат покупать. Вот курс рубля и растет (когда спрос на доллар и евро падает, они всегда дешевеют).

При этом исправить дисбаланс ни ЦБ, ни Минфин пока не могут. В финансовом блоке уже который месяц спорят о том, как это лучше сделать. И даже вроде придумали механизм. Так называемое «новое бюджетное правило». По нему государство, как и раньше, будет откладывать излишки нефтяных доходов в резервы. Но складировать эту кубышку будет не в долларах и евро, а в китайских юанях и валютах других дружественных стран.

Идея вроде бы здравая. В этом случае не надо бояться, что их заморозят. Тем не менее тут тоже есть риски. Валюты развивающихся стран (а к таким пока относится и Китай), как правило, более нестабильны. Особенно в кризис. Рисковать государственными резервами власти не хотят. Но, похоже, выбора у них нет.

Большинство аналитиков считают, что курс рубля по отношению к большинству валют во второй половине этого года немного просядет — на 15 — 20%. Поэтому держать часть сбережений в валютах других государств выглядит вполне разумной идеей.

Как говорил недавно первый вице-премьер Андрей Белоусов, равновесный курс доллара в правительстве видят на уровне 75 рублей. Таким он был в начале года – до спецоперации. По мнению чиновника, такой курс был бы одинаково удобным как экспортеров, так и для импортеров. Но как быстро рубль достигнет равновесия, сказать пока сложно. В Минфине до сих пор обсуждают, каким именно должно быть так называемое «бюджетное правило», которое должно сбалансировать курс нашей валюты. Пока его не приняли, ситуация на бирже вряд ли сильно изменится.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В чем россияне хранят деньги

79% Только в рублях

17% В рублях и долларах

9% В рублях и в евро

6% В рублях, долларах и евро

2% В долларах и евро

1% В рублях и других валютах (в основном в фунтах стерлингов)

По данным Национального агентства финансовых исследований за 2021 год.

КОНКРЕТНО

Как менялся курс доллара в последние три месяца

Дата Курс $ (руб.)

5 мая 69,4

17 мая 63,4

26 мая 56,3

3 июня 61,6

16 июня 56,6

30 июня 51,2

8 июля 63,1

19 июля 56,5

3 августа 60,2

По данным ЦБ.