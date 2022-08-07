По планете бродит призрак матриархата: Как к власти в разных странах приходят женщины

Правительство Великобритании, скорее всего, возглавит нынешняя министр иностранных дел этой страны Лиз Трасс Фото: REUTERS

На политическую арену рвутся новые героини - правительство Великобритании, скорее всего, возглавит нынешняя министр иностранных дел этой страны Лиз Трасс, а итальянским премьером, вероятно, станет бывшая министр спорта, а сейчас лидер партии «Братья Италии» Джорджиа Мелони. Если прогнозы экспертов сбудутся, они пополнят и без того растущий с каждым годом список женщин-правителей: сегодня прекрасный пол рулит в 27 странах мира из 193, включая такие государства как Новая Зеландия, Дания, Финляндия, Словакия, Тайвань и Танзания.

Если не считать коронованных особ, дорожку в высшие эшелоны власти представительницы прекрасного пола проторили совсем недавно, в последние полвека. «Комсомолка» решила вспомнить истории известных правительниц недавнего прошлого и те уроки, которые из их карьер могут вынести их последовательницы.

Урок №1: Не давай никому спуску

Исабель Перон вошла в историю как первая в мире женщина-президент. Она, впрочем, всю жизнь страдала от того, что находилась в тени популярности первой жены своего супруга - знаменитой Эвы Перрон, про которую даже сняли голливудский фильм с Мадонной в главной роли.

Исабель Перон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исабель познакомилась с Хуаном Пероном в Панаме, где работала танцовщицей в ночном клубе, в 1955 году. Любви не помешала разница в 35 лет. Вместе они проколесили Латинскую Америку, жили в Испании. Исабель все время находилась в тени мужа, живущего в изгнании, но когда в 1973 году Перон победил в третий раз на выборах, то Исабель внезапно заняла пост вице-президента.

Летом 1974 года Перон внезапно скончался и Исабель автоматически стала главой государства. Ее поддержали руководители ведущих политических партий Аргентины, в том числе коммунисты, военные и профсоюзы. Она обещала остаться верной политическому курсу мужа, но рейтинг первой леди Аргентины летел в пропасть. Ее считали слабохарактерной и ни на что не влияющей. 24 марта 1976 году в результате госпереворота ее свергнул генерал Хорхе Рафаэль Видела.

Сначала Исабель просидела под домашним арестом, а затем и вовсе была выслана в Испанию, где и живет до сих пор. Сейчас ей 91 год.

Урок №2: Враг может прятаться совсем рядом

Индира Ганди родилась в семье идейных борцов за независимость Индии от Британской Империи. Ее отец - Джавахарлал Неру стал первым премьер-министром независимой Индии, а дед возглавлял партию Индийский национальный конгресс.

Индира Ганди Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политическую карьеру Индира начала в 1964 году: после смерти Неру ей предложили кресло министра информации и радиовещания. Уже через два года Ганди стала премьер-министром.

За годы ее управления страной вырос уровень и продолжительность жизни. Но часть реформ не была поддержана народом, например, принудительная стерилизация - попытка сдержать рост населения. В 1977-м Ганди проиграла на парламентских выборах, ее арестовали, обвинив в коррупции. Но через год Ганди вернулась на политический Олимп - с новой партией и вновь заняла место премьера. Теперь она сконцентрировалась на международной политике.

Жизнь Ганди оборвалась в 1984 году - убийцами стали ее собственные охранники, сикхи. Это произошло на фоне конфликта индийского государства с сикхами, требовавшими создания независимого государства Халистан. Этой цели они так и не добились.

Индиру Ганди связывали теплые отношения с СССР: за свою жизнь в нашей стране она побывала девять раз.

Урок №3: От любви до критики один шаг

«Это девочка!» - с такими заголовками вышли немецкие газеты в день избрания Ангелы Меркель на пост канцлера. Ради нее появилось новое название должности — бундесканцлерин.

Ангела Меркель Фото: REUTERS

В политику ей открыл дорогу экс-канцлер Гельмут Коль, за что Ангела удостоилась прозвища «девочка Коля». В 2005 году Меркель заняла кресло канцлера и сохраняла его за собой аж до 2021 года (и всего на полторы недели не побила рекорд своего покровителя Коля). За эти годы экономика ФРГ стала одной из самых стабильных во всем мире. 10 раз признавалась самой влиятельной женщиной мира, по версии Forbes. Ее упрекали за неспешность, отсутствие пламенных речей и старомодные цветные костюмы. Но, по крайней мере, при ней Германия вела взвешенную международную политику. В частности, развивались торговые отношения с Россией, Германия получала дешевый сибирский газ.

Урок №4: Не верь, не бойся, не воруй

Мало кто мог представить, чтобы в мусульманском Пакистане главой государства стала женщина. Но путь в политику для Беназир Бхутто был предопределен с детства: ее предки правили провинцией Синд, затем дед и отец находились у власти. Сама Бхутто с отличием закончила Оксфорд и Гарвард, была сторонницей либеральных ценностей и протестовала против ношения чадры.

Беназир Бхутто Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время военного переворота 1977 года отец Беназир, премьер-министр Зульфикар Али Бхутто был арестован вместе с дочерью. Отца казнили, а вот над Беназир смилоствились. После этого она решила во что бы то ни стало возглавить правительство Пакистана. И добилась своего уже в 1988 году. Она многое сделала для пакистанских женщин, ввела в стране бесплатную медицину, расширила доступ к образованию, боролась с наркотрафиком и терроризмом.

Но реформы Бхутто, увы, закончились коррупционным скандалом. Семью премьер-министра заподозрили в мошенничестве, авторитет Бхутто оказался под ударом — ее обвиняли в чрезмерной страсти к драгоценностям. В итоге в 1999 году Беназир покинула страну. Она жила в Дубае, Лондоне, на родину вернулась, когда ей гарантировали амнистию. Но в конце 2008 года на Бхутто было совершенно нападение. Ее джип расстреляли. 54-летняя экс-премьер была доставлена в больницу, однако во время операции она скончалась.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Матриархат бывает жесток»

Алексей РОЩИН, социальный психолог:

- Традиционно считается, что мужчины-политики агрессивны. Мол, если бы руководили женщины, их политика была бы мягче. Но часто бывает наоборот! Нередко правление женщин характеризуется повышенной агрессивностью и жестокостью. Примеры: английская Елизавета I, российская Екатерина II, из недавней истории - Маргарет Тетчер. Женское правление характеризуется стремлением разрубать гордиевы узлы. Женщины-руководители более решительны. Кстати, известный феномен: шахматные партии женщин обычно выходят более атакующими, чем у мужчин.

Маргарет Тетчер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Дамы становятся ястребами, доказывая, что они не мягкие»

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы, Заслуженная артистка РСФСР:

- Да, женщины все чаще приходят на верхние этажи власти. Но происходят ли при этом изменения? На Западе важным остается не гендерный принцип, а принцип интересов элит. И женщины, и мужчины отстаивают интересы выдвинувшей их среды. При этом среди женщин-политиков и правда много агрессивных «ястребов». На мой взгляд, это попытка доказать, что они в первую очередь не мягкие женщины, а жесткие политики. Яркий пример - Лиз Трасс. С одной стороны, некомпетентность, с другой - наглость, безапелляционность.

Лично я считаю, что в политике женщин должно быть столько же, сколько и мужчин. Пока же удел большинства дам в политике - это наука, культура, образование, здравоохранение. А те, кто пробиваются выше, вынуждены вести себя, как мужчины.