Владимир Путин заморозил все операции зарубежных инвесторов в России

Владимир Путин своим указом до конца 2022 года запретил инвесторам из недружественных стран совершать сделки с долями всех стратегических предприятий и акционерных обществ Фото: REUTERS

Как Россия реагирует на санкционное давление стран Запада? Похоже, ключевые шаги становятся понятны только сейчас, решения принимаются на холодную голову. Так, президент России Владимир Путин своим указом до конца 2022 года запретил инвесторам из недружественных стран совершать сделки с долями всех стратегических предприятий и акционерных обществ, их «дочек», а также с долями в проектах "Сахалин-1" и Харьягинское СРП. А то уж очень много было демонстративных угроз: «Мы выходим из проекта!»

Документ также касается сделок с долями зарубежных инвесторов всех крупных месторождений нефти, газа и угля (не менее 20 млн тонн нефти, не менее 20 млрд кубов газа или не менее 35 млн тонн угля), урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, меди, алмазов, золота, лития, металлов платиновой группы, а также морских и шельфовых участков недр. Сделки с такими долями будут возможны только на основании специального разрешения главы государства.

По мнению экспертов, решение президента о заморозке иностранных активов в РФ является защитной мерой, призванной защитить интересы российских компаний на случай экспроприации/национализации российских активов за рубежом.

Особо стоит отметить, что российские власти не планируют отнимать принадлежащие иностранным компаниям доли в российских предприятиях. Власти не запрещают зарубежным партнерам работать и зарабатывать в России. Указ о заморозке их активов является своего рода хеджированием рисков и отстаиванием интересов РФ.

При этом сами европейцы фактически занимаются экспроприацией российских активов. Власти Германии отобрали у «Газпрома» («забрали под временное управление» - это так теперь называется) компанию-дистрибутора, хранилище и СПГ-трейдера. В 2019 году консолидированный оборот группы в Германии составил 24 млрд евро, в 2020 году - 13 млрд евро.

С марта 2022 года в Германии не утихают разговоры о национализации/экспроприации доли «Роснефти» в НПЗ РСК в городе Шведт (компании через Rosneft Deutschland принадлежит 54,17% в НПЗ). PCK Raffinerie Schwedt находится недалеко от границы с Польшей и имеет регионообразующее значение для всей Восточной Германии и столицы страны, обеспечивая более тысячи человек работой, а потребителей - бензином, дизельным топливом, авиационным керосином и иными нефтепродуктами. Нефть на НПЗ поступает из России по нефтепроводу «Дружба». Именно безальтернативность поставок российской нефти на РСК и опасения дефицита топлива в регионе в случае отказа от нефти из РФ не дают властям ФРГ принять решение о национализации завода.

В мае канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не исключает национализации доли «Роснефти» в РСК с последующей передачей другому собственнику. Власти земли Бранденбург, где расположен завод, настаивают на новой структуре акционеров. В конце мае Бундесрат одобрил поправку в закон об энергетической безопасности Германии, предусматривающий возможность национализации энергетических компаний в исключительных ситуациях. В документе отмечается, что Минэкономики может передать фирму-оператора критической энергетической инфраструктуры под внешнее управление, если существует конкретная опасность того, что без него предприятие не сможет выполнять свои задачи по обеспечению деятельности в энергосекторе, и тем самым возникнет ухудшение ситуации со снабжением. Национализация возможна, если и внешнего управления будет недостаточно для того, чтобы гарантировать энергобезопасность.

А вот будет делать Россия с западными компаниями, похоже, станет известно позже…