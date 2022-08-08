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Общество8 августа 2022 4:00

МегаФон выяснил, что россияне стали активнее приобретать брендовую одежду и обувь в интернете

Жители страны все активнее покупают товары на вторичном рынке
Павел ЧЕРНЫШОВ
Жители страны все активнее покупают товары на вторичном рынке.

Жители страны все активнее покупают товары на вторичном рынке.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как изменилась жизнь россиян с начала года? Жители страны все активнее покупают товары на вторичном рынке. Посещаемость сайтов 14 популярных классифайдов и ресейл-платформ выросла на 33% по сравнению с январем-июлем 2021 года, выяснил МегаФон.

Причем, рост трафика ускорился во втором квартале, после ухода ряда популярных брендов с российского рынка и сокращения поставок товаров класса люкс из США и Европы. Так, за январь-март активность абонентов МегаФона увеличилась на 23,4%, а в апреле-июне – на 42,7% (по сравнению с теми же месяцами прошлого года).

В 10 раз быстрее универсальных площадок растут специализированные ресейл-платформы, которые работают с дизайнерской одеждой, культовыми сумками, обувью, аксессуарами или потребительской электроникой. Шопинг на таких площадках надежнее, чем покупки у незнакомых людей, поэтому и доверие к ним выше. За январь-июль 2022 года трафик абонентов МегаФона на специализированных площадках увеличился на 195% против 32% на универсальных, хотя по числу посетителей они пока несравнимы.

Ресейл – один из главных трендов мирового ритейла: только за последний год на этот рынок вышли сразу несколько крупных производителей одежды, обуви, аксессуаров. Среди причин – тренд на осознанное потребление и заботу об экологии, а также рост доли представителей более молодого поколения среди покупателей.

Укрепление тренда на разумное потребление среди россиян подтверждает и проект МегаФона. В апреле оператор вышел в сегмент восстановленной техники вместе с компанией Smart Bazar, предложив покупателям возможность как продать свой старый смартфон и получить за него деньги в салонах по всей стране, так и с выгодой приобрести восстановленные устройства с гарантией. Примечательно, что за первые 3 месяца работы программы продажи вдвое превысили прогноз. Наиболее активный спрос - в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти, однако партнеры видят перспективы роста и в остальных частях страны.

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