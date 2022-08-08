МегаФон выяснил, что россияне стали активнее приобретать брендовую одежду и обувь в интернете

Жители страны все активнее покупают товары на вторичном рынке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как изменилась жизнь россиян с начала года? Жители страны все активнее покупают товары на вторичном рынке. Посещаемость сайтов 14 популярных классифайдов и ресейл-платформ выросла на 33% по сравнению с январем-июлем 2021 года, выяснил МегаФон.

Причем, рост трафика ускорился во втором квартале, после ухода ряда популярных брендов с российского рынка и сокращения поставок товаров класса люкс из США и Европы. Так, за январь-март активность абонентов МегаФона увеличилась на 23,4%, а в апреле-июне – на 42,7% (по сравнению с теми же месяцами прошлого года).

В 10 раз быстрее универсальных площадок растут специализированные ресейл-платформы, которые работают с дизайнерской одеждой, культовыми сумками, обувью, аксессуарами или потребительской электроникой. Шопинг на таких площадках надежнее, чем покупки у незнакомых людей, поэтому и доверие к ним выше. За январь-июль 2022 года трафик абонентов МегаФона на специализированных площадках увеличился на 195% против 32% на универсальных, хотя по числу посетителей они пока несравнимы.

Ресейл – один из главных трендов мирового ритейла: только за последний год на этот рынок вышли сразу несколько крупных производителей одежды, обуви, аксессуаров. Среди причин – тренд на осознанное потребление и заботу об экологии, а также рост доли представителей более молодого поколения среди покупателей.

Укрепление тренда на разумное потребление среди россиян подтверждает и проект МегаФона. В апреле оператор вышел в сегмент восстановленной техники вместе с компанией Smart Bazar, предложив покупателям возможность как продать свой старый смартфон и получить за него деньги в салонах по всей стране, так и с выгодой приобрести восстановленные устройства с гарантией. Примечательно, что за первые 3 месяца работы программы продажи вдвое превысили прогноз. Наиболее активный спрос - в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти, однако партнеры видят перспективы роста и в остальных частях страны.