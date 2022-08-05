Особенности вступительной кампании в Донецком техникуме промышленных технологий

Рабочие профессии в Донбассе очень востребованы.

Сергей Еременко поступает в Донецкий техникум промышленных технологий имени Абакумова, бывший горный техникум, на земельно-имущественные отношения. Это относительно новая специальность, которая появилась здесь всего пару лет назад. Но в то же время уже больше 20 лет эта профессия востребована и престижна. Овладев ею, выпускники после окончания учебного заведения могут работать в самых разных организациях. Знания, которые ребята здесь получают, нужны почти везде.

- Хочу быть риелтором, работать на благо Донецкой Народной Республики, - говорит абитуриент Сергей. - В учебное заведение со мной пришли родители. Когда мы подавали документы, нам уделили много внимания. Было приятно.

В этом году обучаться в техникуме на квалифицированного рабочего, служащего и специалиста среднего звена можно на базе девяти и одиннадцати классов, очно и заочно. Документы будут принимать до 20 августа, а при наличии свободных мест срок приема может быть продлен до 25 ноября.

Кстати, необходимые для поступления документы абитуриенты могут предоставить как лично, так и в электронном виде.

Документы будут принимать до 20 августа, при наличии свободных мест - до 25 ноября.

ВОЗЬМУТ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ

В этом году, чтобы поступить в Донецкий техникум промышленных технологий, сдавать вступительные экзамены не нужно. Конкурсный балл для поступающих на первый курс складывается из оценок по общеобразовательным предметам, то есть по аттестату. Но за индивидуальные достижения абитуриентам добавляют дополнительные баллы.

- Мы с радостью готовы принять всех желающих и обучить их рабочим профессиям. Особое внимание в этом году уделено поступлению абитуриентов с освобожденной территории республики, для которых разработана специальная программа поддержки. В Мариуполе и Волновахе работают консультационные пункты по получению среднего профессионального образования (СПО), - рассказала «КП» ответственный секретарь приемной комиссии Донецкого техникума промышленных технологий имени Абакумова Марина Тышлек.

Сейчас в техникуме готовят специалистов по шести рабочим специальностям. Первая - разработка месторождений полезных ископаемых. Получив ее, выпускники смогут работать на любой шахте как ДНР, так и России.

Вторая - техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в горной отрасли). Третья - документационное обеспечение управления и архивоведение. Четвертая - земельно-имущественные отношения.

Еще в учебном заведении готовят электрослесарей подземного профиля и мастеров слесарных работ. Выпускники, получившие первую специальность, занимаются техническим обслуживанием, ремонтом и монтажом горно-шахтного оборудования. Вторую - востребованы во всех отраслях промышленности, где применяются машины, механизмы, детали, а также на предприятиях торговли, коммунального хозяйства и общественного питания.

К РАБОТЕ ГОТОВЫ

У техникума богатая история, он пережил Великую Отечественную войну. Здесь за все время подготовили больше 25 тысяч специалистов, из которых почти 20 тысяч получили горные специальности.

- Сейчас находимся в процессе реорганизации. В наш коллектив вливается коллектив горного профессионально-технического училища, и теперь мы выпускаем не только специалистов для горной промышленности, но и высококвалифицированных рабочих, - рассказал «КП» директор Донецкого техникума промышленных технологий имени Абакумова Олег Русаков.

В учебном заведении есть уникальный подземный горный полигон, лаборатория горных машин. Здесь студенты отрабатывают практические навыки. И это делает выпускников еще более востребованными при трудоустройстве. Ведь, выходя из стен техникума, ребята полностью готовы к работе.