Мошенники выдают себя за «менеджеров Ozon»: Как не потерять свои деньги

После пожара на складе Ozon мошенники запустили новую схему обмана Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Забудьте о звонках из «службы безопасности». Появился новый вид развода. Россиянам стали предлагать непыльную работу в интернете. На ней якобы можно заработать от 5 до (внимание) 30 тысяч рублей в (!) день. Звучит заманчиво.

Как выяснил телеграм-канал SHOT, суть мошенничества стандартная. Соискателя просят зарегистрироваться на какой-то платформе и внести 500 рублей. Якобы для активации аккаунта.

А дальше – все по классике. Преступники и небольшие деньги сразу получат, и доступ к банковским данным наивного соискателя. Кстати, на 500 рублях поборы вряд ли закончатся. Подобные разводы, как правило, длятся как можно дольше. Если человек один раз отправил какую-то сумму, мошенники сразу понимают, что это потенциальная жертва. А значит, ее можно доить и дальше, придумывая все новые поводы для выманивания денег.

И дело даже не в Ozon, подобные сообщения стали приходить от лица и других известных интернет-компаний. Удаленная работа привлекает многих. После пандемии ее плюсы стали для многих очевидны. А если за это еще и предлагают отличные деньги… Но давайте разберем изначальное предложение с точки зрения психологии. И найдем крючки, на которые ловят простаков.

Крючок № 1. «Нанимаем 80 сотрудников…»

В этой фразе скрытое сообщение. Дефицит рабочих мест. Мол, хороших вакансий мало – значит нужно поторопиться.

Крючок № 2 «… на неполный рабочий день»

Халява, сэр. Можно работать всего несколько часов в сутки. Да еще и удаленно. Работа мечты – не иначе.

Крючок № 3. «Простые задачи можно выполнять в любом месте и в любое время»

Лучше не придумаешь. Можно работать на пляже, на даче – где угодно. Лишь бы был интернет. Да хоть вечером – после основной работы.

Крючок № 4 «… до 30 тысяч рублей в день»

Главный козырь. Нереальная зарплата. Под миллион в месяц (если работать каждый день). Сложно удержаться и не заплатить 500 рублей ради возможности получить халявную работу мечты.

Итого:

Каждый из этих пунктов имеет мало общего с реальными вакансиями, где обычно работать надо много, а получать придется мало. Будь хоть какая-либо вероятность, что такая работа существует на самом деле, эти вакансии распределяли бы по знакомству, а не делали массовую рассылку неизвестным людям.

Проще всего определить мошенников по тому, как они общаются с потенциальными соискателями. Крупные компании, как правило, ищут сотрудников только через собственные официальные сайты, а не телеграм-боты. А оформляют соискателей обычно офлайн, подписывая бумажные документы (например, гражданско-правовой договор). Так что, если увидите подобное объявление (не важно – от Ozon или от любой другой компании), знайте, что оно на 100% фейковое, созданное мошенниками с одной целью – забрать у вас деньги, а не подарить вам их.

Официальный комментарий пресс-службы Ozon по данному виду мошенничества

"Из-за бурного роста e-commerce и постоянно растущего трафика на маркетплейсах растет и число мошенников, пытающихся заработать, используя имена крупных онлайн-площадок. Схема с использованием смс о найме сотрудников на удаленную работу подразумевает достаточно стандартные уловки для увода пользователей на фишинговые ресурсы. В Ozon мы боремся с этим при помощи целого комплекса мер. Среди них — отслеживание нашей службой информационной безопасности фишинговых сайтов, аккаунтов мошенников в соцсетях и мессенджерах и их последующая блокировка. Мы также круглосуточно проверяем появление новых доменов, похожих по названию на Ozon.ru на предмет мошенничества и потенциальной угрозы пользователям. Важно отметить, что когда мы общаемся с потенциальными кандидатами, мы не просим их перейти по каким-либо ссылкам в социальные сети, прислать данные банковских карт или зарегистрироваться на каких-либо ресурсах. Для знакомства с актуальными вакансиями мы рекомендуем использовать только официальные ресурсы Ozon".

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