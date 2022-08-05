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Общество5 августа 2022 19:45

Мошенники выдают себя за «менеджеров Ozon»: Как не потерять свои деньги

После пожара на складе Ozon активизировались аферисты
Евгений БЕЛЯКОВ
Евгений БЕЛЯКОВ
После пожара на складе Ozon мошенники запустили новую схему обмана

После пожара на складе Ozon мошенники запустили новую схему обмана

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Забудьте о звонках из «службы безопасности». Появился новый вид развода. Россиянам стали предлагать непыльную работу в интернете. На ней якобы можно заработать от 5 до (внимание) 30 тысяч рублей в (!) день. Звучит заманчиво.

Как выяснил телеграм-канал SHOT, суть мошенничества стандартная. Соискателя просят зарегистрироваться на какой-то платформе и внести 500 рублей. Якобы для активации аккаунта.

А дальше – все по классике. Преступники и небольшие деньги сразу получат, и доступ к банковским данным наивного соискателя. Кстати, на 500 рублях поборы вряд ли закончатся. Подобные разводы, как правило, длятся как можно дольше. Если человек один раз отправил какую-то сумму, мошенники сразу понимают, что это потенциальная жертва. А значит, ее можно доить и дальше, придумывая все новые поводы для выманивания денег.

И дело даже не в Ozon, подобные сообщения стали приходить от лица и других известных интернет-компаний. Удаленная работа привлекает многих. После пандемии ее плюсы стали для многих очевидны. А если за это еще и предлагают отличные деньги… Но давайте разберем изначальное предложение с точки зрения психологии. И найдем крючки, на которые ловят простаков.

Крючок № 1. «Нанимаем 80 сотрудников…»

В этой фразе скрытое сообщение. Дефицит рабочих мест. Мол, хороших вакансий мало – значит нужно поторопиться.

Крючок № 2 «… на неполный рабочий день»

Халява, сэр. Можно работать всего несколько часов в сутки. Да еще и удаленно. Работа мечты – не иначе.

Крючок № 3. «Простые задачи можно выполнять в любом месте и в любое время»

Лучше не придумаешь. Можно работать на пляже, на даче – где угодно. Лишь бы был интернет. Да хоть вечером – после основной работы.

Крючок № 4 «… до 30 тысяч рублей в день»

Главный козырь. Нереальная зарплата. Под миллион в месяц (если работать каждый день). Сложно удержаться и не заплатить 500 рублей ради возможности получить халявную работу мечты.

Итого:

Каждый из этих пунктов имеет мало общего с реальными вакансиями, где обычно работать надо много, а получать придется мало. Будь хоть какая-либо вероятность, что такая работа существует на самом деле, эти вакансии распределяли бы по знакомству, а не делали массовую рассылку неизвестным людям.

Проще всего определить мошенников по тому, как они общаются с потенциальными соискателями. Крупные компании, как правило, ищут сотрудников только через собственные официальные сайты, а не телеграм-боты. А оформляют соискателей обычно офлайн, подписывая бумажные документы (например, гражданско-правовой договор). Так что, если увидите подобное объявление (не важно – от Ozon или от любой другой компании), знайте, что оно на 100% фейковое, созданное мошенниками с одной целью – забрать у вас деньги, а не подарить вам их.

Официальный комментарий пресс-службы Ozon по данному виду мошенничества

"Из-за бурного роста e-commerce и постоянно растущего трафика на маркетплейсах растет и число мошенников, пытающихся заработать, используя имена крупных онлайн-площадок. Схема с использованием смс о найме сотрудников на удаленную работу подразумевает достаточно стандартные уловки для увода пользователей на фишинговые ресурсы. В Ozon мы боремся с этим при помощи целого комплекса мер. Среди них — отслеживание нашей службой информационной безопасности фишинговых сайтов, аккаунтов мошенников в соцсетях и мессенджерах и их последующая блокировка. Мы также круглосуточно проверяем появление новых доменов, похожих по названию на Ozon.ru на предмет мошенничества и потенциальной угрозы пользователям. Важно отметить, что когда мы общаемся с потенциальными кандидатами, мы не просим их перейти по каким-либо ссылкам в социальные сети, прислать данные банковских карт или зарегистрироваться на каких-либо ресурсах. Для знакомства с актуальными вакансиями мы рекомендуем использовать только официальные ресурсы Ozon".

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