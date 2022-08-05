Детские праздники, мастер-классы и соревнования

Волонтеры-медики с детьми из ЛНР.

С 1 августа гуманитарная миссия #МЫВМЕСТЕ проводит в Луганской Народной Республике интересные мероприятия для детей.

Волонтеры из разных регионов России и ЛНР отправились в Краснодон и Ровеньки, чтобы поддержать ребят и дать им возможность отвлечься от происходящих событий.

18-летняя Ирина Стремилова занимается волонтерством с 2019 года. В рамках акции «Мир Луганщине - С заботой о детях!» девушка ездила в прифронтовые и отдаленные населенные пункты ЛНР к детям различных категорий с развлекательной программой и разными подарками.

- Дарила детям счастье, а в ответ получала их улыбки, - сказала Ирина.

Проводить игры с детьми девушка будет и в рамках проекта гуммиссии #МЫВМЕСТЕ.

- Радостные глаза детей - это лучшая благодарность для волонтера, - признается Ирина Стремилова. - Для меня волонтерская деятельность стала частью жизни, я не представляю себя без помощи людям.

Дети с нетерпением ждут праздника.

- У нас давно не было ничего подобного. Разве что удается погулять с друзьями во дворе, - рассказывает 12-летняя Меланья из Ровеньков. - Обязательно пойдем с друзьями и родителями на праздники. Думаю, там нам будет весело. А особенно мне будет интересно побывать на мастер-классе по рисованию. Обожаю рисовать и мечтаю стать художницей.

14-летний Максим Федорук из Краснодона почти десять лет увлекается футболом. Мальчик с нетерпением ждет турнира. Готовится вовсю. Признается, что давно не участвовал в соревнованиях и хочет, как и раньше, завоевывать медали и кубки.

- Я каждое утро приседаю, отжимаюсь. Хочу забить как можно больше голов - выиграть турнир и стать лучшим бомбардиром, - говорит Максим. - Большое спасибо волонтерам, что они организовали эти соревнования.

Волонтеры-психологи в оздоровительном лагере Луганска.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ:

10 августа, Ровеньки. Праздник двора для детей.

11 августа, Краснодон. Проведение турнира по футболу среди юношей 14 - 17 лет.

14 августа, Ровеньки. Мастер-классы по рисованию.

18 августа, Краснодон. Показ анимационных фильмов.

20 августа, Ровеньки. Мастер-класс по рисованию.

23 августа, Краснодон. Показ анимационных фильмов.

30 августа, Краснодон. Показ анимационных фильмов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Участники гуманитарной миссии «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом» провели занятия более чем для 150 детей столицы ЛНР.

- За две недели наши волонтеры-психологи успели поработать в оздоровительном лагере и в одном из детских домов Луганска, - рассказывают в гуммиссии. - Сейчас добровольцы продолжают проводить для ребят арт-терапии, мастер-классы, авторские тренинги по командообразованию и контролированию эмоционального состояния.

Для ребят постарше проходят индивидуальные беседы по профориентации, также они знакомятся с российскими проектами по раскрытию потенциала, в которых есть возможность участия молодых людей из ЛНР.

Кроме этого, волонтеры-медики проводят интерактивные мероприятия с ребятами «Луганского детского дома» в возрасте от 7 до 16 лет о здоровом образе жизни в развлекательном формате.