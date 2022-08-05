Пусть елочка напомнит обо мне

Посадка деревьев сплотила ребят из ДНР и ЛНР с местными студентами-экологами. Фото: Минприроды Чувашии

Порядка 40 вузов России в эти дни проводят «Университетские смены». Так называются образовательные программы для детей из ДНР и ЛНР. В числе этих вузов - Чувашский государственный университет (ЧувГУ), где недавно уже побывали 46 подростков из Донбасса. Ребята прослушали цикл лекций, съездили на экскурсии, поучаствовали в мастер-классах и психологических тренингах, а также своими руками создали в Чебоксарах Аллею дружбы, вместе со студентами посадив 10 голубых елей.

Как сказала глава минэкологии Чувашии Эмира Бедертдинова, таким образом молодежь не только внесла свой вклад в улучшение окружающей среды, но и укрепила коллективный дух.

- Все ребята дружелюбные и позитивные, - вспоминает студент ЧувГУ Владимир Вальтер. - Еще на вокзале, когда встречали их, мы поняли, что они едут позитивно заряженными, и поэтому нам только и нужно было просто поддерживать их настрой. Что касается деревьев, то эта акция, конечно, сплотила нас всех.

Первая «Университетская смена» закончилась 21 июля. Вторая должна начаться в ближайшие дни и продлится две недели. В программе для ее участников - тоже «садовые работы» на территории чувашского вуза. Ведь 10 деревьев - это только начало будущей красивой аллеи.

- Цель мероприятия - показать красоту региона и сохранить в сердцах школьников из Донбасса теплые чувства о Чувашии, тем более что теперь у них есть собственная аллея в нашем университете, которая будет увеличиваться, - замечают в ЧувГУ.

Кстати, после окончания смен, когда ребята разъедутся, за деревьями будут ухаживать студенты-экологи. Но в университете всегда будут рады снова видеть тех, кто эти елочки сажал. Хоть в качестве гостей, хоть как новых студентов. К слову, в чувашский вуз уже перевелись трое молодых людей из Донбасса.

- Связь с ребятами, с которыми я познакомилась здесь, буду поддерживать. Они все по-своему классные. Поездка дала мне новые знания, новые знакомства и приятные воспоминания, о которых я буду через время вспоминать. Было бы действительно здорово приехать сюда через пару лет, чтобы увидеть, как выросла моя елочка, - поделилась в разговоре с «КП» - Казань» одна из участниц смены, уроженка Донбасса София Сапончик.

Отметим, что «Университетские смены» - совместный проект Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения России. Благодаря проекту во время летних каникул 11 тысяч подростков из ДНР и ЛНР пройдут тематические образовательные программы в российских вузах, познакомятся с культурой и историей регионов РФ и, конечно же, найдут новых друзей.