Не сгореть на работе и стать профессионалом-долгожителем

Более 60% работников, принимавших участие в проекте, стали лучше слышать. Фото: Shutterstock

САМАЯ ЧАСТАЯ ПРОБЛЕМА - НАРУШЕНИЕ СЛУХА

- Более 20% граждан нашей страны сегодня работают в условиях вредных и (или) опасных производственных факторов, - рассказала руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования (ФСС РФ) Елена Никитина на недавней конференции «Социальное партнерство: основные итоги и векторы развития». - При этом в целом наблюдается устойчивый тренд снижения производственного травматизма и профзаболеваний. Если сравнивать цифры 2021 года с 2017-м, мы видим снижение производственного травматизма в целом по всей стране более чем на 15%.

Эксперты ФСС РФ выделяют 5 самых распространенных профессиональных заболеваний. Это:

• нейросенсорная потеря слуха,

• вибрационная болезнь,

• радикулопатия, полинейропатия,

• профессиональный бронхит,

• инфекционные и паразитарные заболевания.

ПИОНЕРАМИ СТАЛИ ПИЛОТЫ И ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНИКИ

Лидер «рейтинга» - нейросенсорная тугоухость - наиболее часто встречается у работников воздушного и железнодорожного транспорта. Они подвергаются систематическому воздействию производственного шума. Поэтому именно представителей таких отраслей Фонд соцстраха пригласил присоединиться к новому пилотному проекту.

- Совместно с работодателями мы обсудили тенденцию (распространенность нейросенсорной потери слуха) и предложили им принять участие в пилотном проекте по предупреждению профессиональных заболеваний, - пояснила Елена Никитина. - Пилот был реализован в 2021 году. Его официальное название - «Пилотный проект

по организации межведомственного взаимодействия в целях предупреждения профессиональных заболеваний и создания системы мониторинга состояния здоровья работников». Правила реализации пилотного проекта утверждены постановлением правительства РФ от 18.03.2021 № 401.

На первом этапе по результатам медицинских осмотров специалисты провели отбор работников с ранними признаками воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. Так, для сотрудников авиационной отрасли учитывались пороги слышимости на определенных частотах. Также в число критериев отбора вошли длительность полетного времени, стаж работы в профессии, возраст и наличие начальных форм болезней органов кровообращения (поскольку состояние сосудов в значительной степени отражается на работе органов слуха).

И ТАБЛЕТКИ, И МАССАЖ

На втором этапе пилотного проекта работники проходили лечебно-профилактические процедуры в центрах реабилитации Фонда соцстраха. Перед врачами стояла задача уменьшить негативные симптомы (шум в ушах, кратковременное снижение слуха), а также достичь длительной ремиссии фоновых соматических заболеваний и улучшить общее самочувствие пациентов. Заместитель директора по медицинской части Реабилитационного и учебного Центра ФСС РФ Евгения Степанова рассказала, что продолжительность реабилитации составляла 18 календарных дней. Кроме медикаментозного лечения, применялись рефлексотерапия, массаж, транскраниальная электростимуляция, магнитотерапия, электрофорез, лечебная физкультура, водолечение и другие методики.

Далее, на третьем этапе участники проекта прошли повторный медицинский осмотр. И на четвертом этапе оценивалась результативность проведенной профилактики.

Итоги оказались впечатляющими.

• У более чем 60% работников РЖД, принявших участие в проекте, отмечена положительная динамика по данным аудиометрии, - сообщила начальник отдела медицинского обеспечения безопасности движения поездов и производственной медицины Екатерина Гутор.

• Пороги слышимости снизились, то есть слух улучшился по меньшей мере на одной частоте у 76% сотрудников авиационной отрасли, - отметила руководитель Научно-исследовательского центра профпатологии и гигиены труда гражданской авиации Центральной клинической больницы гражданской авиации Елена Аденинская.

«Такие хорошие показатели, а также улучшение общего самочувствия и психоэмоционального состояния позволяют сделать вывод об эффективности пилотного проекта. Предлагаем продолжить его реализацию, расширив возможности его применения также на другие отрасли», - заключила Елена Никитина.

ПЕРСПЕКТИВЫ

В проект пригласят шахтеров и металлургов

- В 2021 году Фонд зарегистрировал более 36 тысяч страховых несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В числе лидирующих по производственному травматизму и профессиональной заболеваемости - угольная и металлургическая промышленность, - рассказал на конференции заместитель председателя ФСС РФ Сергей Алещенко.

Именно на эти отрасли следует распространить действие пилотного проекта, основываясь на заложенном фундаменте, отметил представитель Фонда.

- Если говорить об угольной промышленности, то численность пострадавших работников в 2021 году составила 1,5 тысячи человек. Из них 604 - несчастные случаи на производстве, 60 - случаи со смертельным исходом, 964 работника - профессиональные заболевания. В числе лидирующих диагнозов - радикулопатия, нейросенсорная тугоухость, вибрационная болезнь.

При этом непосредственно профилактика как предупреждение заболеваний и направление на медицинские процедуры в статье расходов за счет средств Фонда не предусматриваются, обратил внимание Сергей Алещенко.

Среди работников металлургической промышленности в 2021 году пострадало 2014 человек. Из них 1323 несчастных случая на производстве, со смертельным исходом - 95, профессиональные заболевания - 691 человек.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Оплачиваемый отпуск и проезд

Кроме профилактики, в центрах реабилитации Фонда в рамках проекта финансировался также дополнительный отпуск для работников (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации).

- Такой отпуск тоже оплачивался за счет средств ФСС на период проведения профилактики в центрах реабилитации Фонда и проезда к месту проведения профилактики и обратно. Также оплачивался проезд к месту проведения профилактики. И непосредственно после окончания профилактических курсов проводился и оплачивался из средств Фонда медицинский осмотр по результатам проведенной профилактики в центрах реабилитации, - рассказала Елена Никитина.

Участниками пилотного проекта выступили Минтруд России, Минтранс России, ФСС РФ и его территориальные органы. А также непосредственно работодатели: «Аэрофлот - Российские авиалинии», авиакомпания «Сибирь» и «Российские железные дороги». Плюс в проекте участвовали медицинские организации, с которыми у работодателей были заключены договоры о медобслуживании работников, и центры реабилитации Фонда: ФБУ «Реабилитационный и Учебный Центр ФСС РФ» («Голубая речка») и ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Омский».

СКАЗАНО

- В настоящее время вместе с Министерством труда, а также с нашими социальными партнерами обсуждается возможность расширения пилотного проекта с привлечением угольной и металлургической промышленности, - рассказал Алещенко. - Сохранение здоровья нации и повышение продолжительности профессиональной деятельности людей - наши главные цели.