Игривая кошечка: Молодая жена Петросяна сразила фигурой в купальнике

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают в Турции. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова улетели в отпуск в солнечную Турцию. Супруги уже неделю загорают на курорте вместе с двухлетним сыном Ваганом. На отдыхе Татьяна демонстрирует стильные (и очень дорогие) пляжные наряды. Даже поплавать в бассейне она отправляется с сумкой Dior и в панаме Gucci. Судя по всему, за летний гардероб любимой жены Евгений Ваганович выложил миллионы рублей. И теперь Татьяна честно отрабатывает их, демонстрируя обновки в соцсетях.

Спутницу жизни юмориста часто критикуют за довольно консервативные наряды, которые многие называют «бабушкиными». Но под южным солнцем Татьяна расслабилась и позволила себе чуть больше. Молодая жена Петросяна сфотографировалась в купальнике и опубликовала снимки на своей странице. В подписи к фото Татьяна вспомнила, как на днях в Интернете обсуждали ее снимок с обнаженными плечами. Видимо, этот ажиотаж и подтолкнул супругу сатирика оголиться чуть больше.

- Плечи мои свою порцию славы уже получили, пришло время остального! – написала Брухунова.

33-летняя супруга 76-летнего артиста позирует в игривом купальнике с верхом, стилизованным под мордочку кошечки. Фото: соцсети.

На фото 33-летняя супруга 76-летнего артиста позирует в игривом купальнике с верхом, стилизованным под мордочку кошечки. Сверху Татьяна накинула пляжное платье-сетку. Купальник выгодно подчеркнул изгибы фигуры молодой мамы. Зная это, Татьяна не удержалась и повернулась к камере еще и спиной, продемонстрировав пышные ягодицы.

К слову, купальник на жене Петросяна не новый. Брухунова уже фотографировалась в нем, когда в январе 2020 года отдыхала в Дубае. Тогда жена сатирика приобрела его накануне отпуска за 25 тысяч рублей. Видимо, купальник стал любимой вещью в ее гардеробе, поскольку благодаря эластичной ткани хорошо утягивает фигуру и скрывает мелкие недостатки. Да и оригинальный дизайн в виде кошачьих ушек смотрится довольно мило. «Игривая кошечка!» - хвалят жену Петросяна поклонники в комментариях.

Купальник выгодно подчеркнул изгибы фигуры молодой мамы. Фото: соцсети.

На отдыхе Петросян и Брухунова поселились в пятизвездочном отеле. Супруги сняли самую дорогую виллу на курорте – с собственной лужайкой и несколькими комнатами. Вечерами супруги развлекают маленького сына танцами на мини-диско. Где именно они отдыхают, Татьяна не говорит. А в соцсетях сетует на неделикатных поклонников: «В этом году я впервые столкнулась с навязчивыми подписчиками. Вот уже четвертый день я получаю сообщения: «А почему вы не отмечаете локацию? Я вас видела там-то, а вы отдыхаете там-то. Друзья, пожалуйста, имейте уважение к личному пространству людей в отпуске», - написала жена юмориста. Известно, что супруги выбрали для отдыха побережье Эгейского моря.