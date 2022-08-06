В Финляндии откроют специальные комнаты для употребления наркотиков

Власти Финляндии одобрили идею создания в стране специальных помещений, где наркозависимые граждане смогут предаться своему любимому времяпровождению в чистоте, безопасности и под присмотром квалифицированных медработников. Фото: Shutterstock

Власти Финляндии одобрили идею создания в стране специальных помещений, где наркозависимые граждане смогут предаться своему любимому времяпровождению в чистоте, безопасности и под присмотром квалифицированных медработников.

Об этом в интервью финской телерадиокомпании YLE сообщил глава Министерства по делам семьи и социальных услуг Финляндии Аки Линден. По словам чиновника, пилотный проект безопасных комнат для наркоманов будет запущен в Хельсинки.

На данный момент вопрос еще находится на рассмотрении депутатов парламента, однако в правительстве страны практически полностью уверены в принятии соответствующего закона.

Ранее эту идею поддержали более 50 тысяч граждан Финляндии на фоне того, что в стране резко возросло число случаев смертельной передозировки. Согласно статистике, среди стран Евросоюза именно в Финляндии регистрируется наибольшее количество летальных случаев у наркозависимой молодежи.

Весной прошлого года по крупным городам Финляндии прокатилась волна смертей наркоманов от неизвестного вещества, поступающего с черного рынка. Специалисты отмечали, что в составе «смертельного сбора» находилось сразу несколько запрещенных веществ, комбинация которых представляет серьезную угрозу для жизни.