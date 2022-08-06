Власти Германии опасаются протестов из-за роста инфляции и цен на топливо

Власти Германии всерьез озабочены возможными массовыми беспорядками на фоне инфляции и подорожания, связанного с дефицитом энергоносителей. Фото: Shutterstock

Власти Германии всерьез озабочены возможными массовыми беспорядками на фоне инфляции и подорожания, связанного с дефицитом энергоносителей. Если правительству не удастся найти решение сложившейся ситуация, с приближением холодов простые немцы выйдут на улицы.

По мнению германских СМИ, в стране растет социальная напряженность, вызванная резким ухудшением жизни населения за счет подорожания энергоносителей, продуктов и товаров первой необходимости. Масла в огонь подливают различные политические группировки и организации, в частности, движение Querdenker, устраивавшее выступления против карантина во время пандемии.

Аналитики считают, что на организации протестов оппозиционно настроенные группы будут накапливать политические баллы.

Власти заявили, что рассматривают различные варианты выхода из кризиса и максимально возможного снижения последствий инфляционных процессов.

– Качество антикризисного управления федерального правительства будет решающим фактором в степени экзистенциальных опасений и, следовательно, возможных социальных протестов, – сказал в беседе с журналистами министр внутренних дел Саксонии.

По информации телеканала ARD, уже сейчас в ФРГ на различных акциях мелькают плакаты с лозунгами «Гражданская война» и «Восстание», а с наступлением холодов ситуация может и вовсе выйти из-под контроля. На этом фоне заявление компании RheinEnergie о возможном подорожании электроэнергии в два раза выглядит угрожающе.