80-летию великой Ленинградской симфонии посвящается

Шостакович в осажденном Ленинграде. Фото: Фотохроника ТАСС

80 лет назад, 9 августа 1942 года, в блокадном Ленинграде впервые была исполнена Седьмая симфония Шостаковича.

К 80-летию этого события, 9 августа 2022 года, академический оркестр санкт-петербургской филармонии исполнит Седьмую симфонию на той же сцене Большого зала. В фойе Большого зала откроется мемориальная выставка, на которой будет представлен подлинник партитуры Шостаковича и другие уникальные экспонаты, многие из которых покажут впервые: личная переписка Дмитрия Дмитриевича, инструменты и вещи музыкантов, дирижера Карла Элиасберга, старые афиши, фото и другие артефакты, связанные с премьерами симфонии в Куйбышеве, Москве, Новосибирске, Ташкенте, Лондоне, Нью-Йорке и, конечно, в Ленинграде - ему отведено ключевое место в экспозиции.

Проект организован при спонсорской поддержке компании «Роснефть», которая много лет активно поддерживает концертную деятельность Петербургской филармонии и другие масштабные мероприятия, которые украшают культурную жизнь Петербурга и всей России.

Премьера симфонии состоялась 5 марта 1942-го в Куйбышевском театре оперы и балета. Её исполнил оркестр Большого театра СССР под управлением главного дирижёра Самуила Самосуда. ГАБТ находился в Куйбышеве в эвакуации. Этому концерту придавалось особое значение, он транслировался сотней радиостанций Советского Союза. Подразумевалось, что Седьмая симфония - это музыка будущей победы. Шостакович сочинял ее в осажденном фашистами Ленинграде, в холодной, нетопленой квартире, когда работа над партитурой постоянно прерывалась звуками воздушной тревоги. Спустя три недели, 29 марта 42-го, симфония впервые прозвучала в Москве в Колонном зале Дома Союзов. Как рассказывала директор ГМИИ им.Пушкина Ирина Антонова (она в молодости побывала на том концерте), впечатление было потрясающим, возникало чувство сплоченности: «Музыка Шостаковича сложная, но Седьмая симфония доходила до каждого, особенно тема нашествия».

9 июня 1942-го симфонию исполнил оркестр Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского, находившийся в то время в эвакуации в Новосибирске. Одна за другой шли зарубежные премьеры: в Лондоне — в исполнении Лондонского симфонического оркестра, в Нью-Йорке сыграл симфонический оркестр Нью-Йоркского радио под управлением дирижёра Артуро Тосканини. Седьмая симфония стала не только выдающимся культурным явлением мирового уровня, но и «первыми залпами по Берлину». Гениальная музыка «путешествовала» по республикам СССР, звучала в странах антигитлеровской коалиции. Кульминацией премьер стало исполнение симфонии в блокадном Ленинграде.

На стене филармонии установлена мемориальная доска: «Здесь, в Большом зале Ленинградской филармонии, 9 августа 1942 года оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением дирижёра К. И. Элиасберга исполнил Седьмую (Ленинградскую) симфонию Д. Д. Шостаковича».

В преддверии юбилейного концерта прошла пресс-конференция в санкт-петербургской филармонии.

Заместитель художественного руководителя филармонии Николай Алексеев рассказал, что ему посчастливилось познакомиться с тремя партитурами Седьмой симфонии.

Во-первых, это уникальный авторский экземпляр композитора с его автографом, который Шостакович вывез из Петербурга в сентябре 1941 года, когда вместе с семьёй отправился в эвакуацию. Сейчас авторский экземпляр хранится в Музее музыки в Москве.

Во-вторых, партитура, по которой дирижировал Самуил Самосуд (из музея Большого театра). И, наконец, партитура Евгения Мравинского, которая находится в Петербурге. Ее передала музею вдова Евгения Александровича.

- Все три партитуры я держал в руках, и каждая интересна по-своему, - сообщил Николай Алексеев. - Дмитрий Дмитриевич (Шостакович) сочинял музыку с особой тщательностью. На юбилейном концерте мне бы хотелось добиться максимально аутентичного исполнения.

Партитуры будут представлены и на юбилейной выставке.

- Поскольку 9 августа мы отмечаем 80-летие исполнения Седьмой симфонии в блокадном Ленинграде, нельзя было обойти вниманием исторический контекст, - говорит куратор проекта «Седьмая симфония. Партитура памяти» Юлия Кантор. - На выставке мы покажем жизнь блокадного Ленинграда. Мы собрали уникальный материал, письма блокадников и музыкантов, которые находились в эвакуации, фотографии, документы о премьерах Седьмой симфонии в СССР и за рубежом. Удалось найти программку первого исполнения симфонии в Чкалове (Оренбурге). Ее играли 10 августа 1942 года, на следующий день после ленинградской премьеры.

Концерт Симфонического оркестра филармонии и его прямая трансляция в Интернете и на радио - дань памяти подвигу ленинградской творческой интеллигенции, которая сквозь голод, холод и бомбардировки верила в несокрушимую силу искусства.

В рамках проекта «Партитура памяти» начнется подготовка иллюстрированной монографии, посвященной «географии» исполнения Седьмой симфонии и общественно-политическому резонансу этого события не только в нашей стране, но и в мире.