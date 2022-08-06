Покинувший Россию продюсер Роднянский утратил контроль над студией, выпускавшей фильмы Андрея Звягинцева

Родившийся в Киеве медиаменеджер и продюсер Александр Роднянский, долгое время работавший в России (занимал влиятельные позиции на каналах СТС и «Россия 1», руководил фестивалем «Кинотавр», выпускал фильмы и сериалы, которые шли во всех кинотеатрах страны) в середине июня созрел до отказа работать в нашей стране.

— Не стоит присылать мне идеи российских фильмов и сериалов, — написал тогда в телеграме он. — Я их не произвожу. Моя компания в России закрыта. Я полностью сфокусирован на производстве международных проектов для глобальных платформ. На английском и других языках.

Осудив СВО, Роднянский покинул Россию и сказал, что сфокусируется на работе над украинскими проектами. А теперь стало известно, что продюсер утратил права владения киностудией «Нон-стоп продакшн», выпускавшей резонансные фильмы «Дылда», «Левиафан», «Нелюбовь», «Теснота», в которых русский человек обычно выглядит жалко и уродливо. Менеджер уверяет, что так и было задумано.

— Как и говорил раньше, мой профессиональный фокус полностью сместился в сторону производства международных многоязычных фильмов и сериалов для глобальной дистрибуции, — рассказал в очередном интервью Роднянский. — Я двигался в эту сторону очень давно.

Как стало известно, Роднянский вышел из состава учредителей кинокомпании 2 августа. Теперь 99,8% компании, которые ранее принадлежали ему, отошли новому гендиректору студии Александру Чуканову.