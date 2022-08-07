Сыновья Бритни Спирс отказались видеться с певицей из-за ее голых селфи: Бывший муж звезды рассказал правду об ее отношениях с детьми

Кевин Федерлайн и Бритни Спирс поженились в 2004 году и развелись в 2006-м. Фото: EAST NEWS

Бывший муж Бритни Спирс прервал молчание. Кевин Федерлайн дал первое за десять лет интервью и рассказал, что на самом деле творится в доме звезды. Экс-супруг поп-дивы признался, что их сыновья приняли нелегкое решение не видеться с матерью. Дети Бритни не встречались с ней уже несколько месяцев.

Бритни Спирс и танцор Кевин Федерлайн поженились в 2004 году. Их роман был бурным и быстротечным. Пара пошла под венец, когда Бритни забеременела. В течение двух лет, один за другим, на свет появились их сыновья Шон Престон (сейчас ему 16 лет) и Джейден (ему 15). В ноябре 2006 года, через два месяца после рождения Джейдена, Спирс подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Певица запросила в суде единоличную опеку над сыновьями.

Кевин нанял адвокатов и смог отсудить совместную опеку. А потом жизнь Бритни пошла под откос. Она обрила голову наголо и попала в больницу после передозировки наркотиков. Врачи забрали звезду из ее дома в бессознательном состоянии. Артистка, приняв наркотики, заперлась в ванной, оставив крошечных детей без присмотра. В январе 2008 года Федерлайн получил единоличную опеку над сыновьями. А еще спустя месяц Бритни была принудительно помещена под опеку своего отца Джейми Спирса. В течение 13 лет Джейми контролировал жизнь и финансы своей дочери. Опекунство прекратилось лишь в прошлом году, когда 40-летняя Бритни смогла добиться его отмены в суде.

44-летний Кевин и по сей день остается единоличным опекуном сыновей, но при этом он никогда не запрещал им видеться с матерью. Сейчас мальчики живут в его доме в Лос-Анджелесе вместе с Федерлайном, его женой Викторией (бывшей баскетболисткой, Кевин женился на ней 9 лет назад) и их дочками Джордан и Пэйтон.

Это последнее фото Бритни с сыновьями, которое она выложила в соцсетях. Снимок был сделан в марте 2021 года. Фото: соцсети.

В новом телеинтервью, которое выйдет в США на днях, Федерлайн решил рассказать правду об отношениях детей с Бритни. По его словам, Шон и Джейден сами приняли решение пока не встречаться с матерью. Они не виделись с Бритни уже несколько месяцев. И это несмотря на то, что певица, недавно сыгравшая свадьбу с 28-летним манекенщиком Сэмом Асгари, в июне купила роскошный особняк недалеко от дома семьи Федерлайна в Лос-Анджелесе.

- Мальчики решили, что пока они не будут с ней видеться, - цитирует Кевина Daily Mail. - Прошло несколько месяцев с тех пор, как они видели ее в последний раз. Они рады за нее, но приняли решение не идти на ее свадьбу.

Кевин деликатно не говорит, почему его сыновья решили не встречаться с матерью. Но при этом дает понять, что Шон и Джейден за последние годы во время визитов в дом Бритни видели немало вещей, которые оказались травмирующими для психики подростков.

- Происходило много вещей, которые мне не нравились, - уточняет экс-супруг звезды.

Кевин с одним из сыновей Джейденом. Фото: соцсети.

Еще одна причина, почему сыновья певицы решили пока не встречаться с ней, - ее обнаженные селфи. Избавившись от опеки отца, Спирс то и дело публикует в соцсетях свои снимки в голом (и очень откровенном) виде. Кевин признает, что сыновьям нелегко видеть такие фото матери, выставленные на публичное обозрение. Из-за поведения Бритни Шон и Джейден угодили под град критики и насмешек.

- Я пытаюсь объяснить им: «Послушайте, может быть, это просто еще один способ, которым она пытается выразить себя». Но это не отменяет того факта, что это с ними делает. Это тяжело, - говорит Федерлайн. - Я не могу представить, каково это - быть подростком, которому приходится ходить в старшую школу.

Освободившись от опеки отца, Бритни то и дело публикует в соцсетях обнаженные снимки. Фото: соцсети.

Кевин высказался и по поводу опекунства отца Бритни. В течение 13 лет СМИ выставляли Джейми Спирса монстром, захватившим власть над дочкой из-за ее миллионов. В США даже появилось движение «Освободите Бритни». Однако Федерлайн уверен, что отец певицы всегда действовал ей во благо. А его опека над Бритни спасла ей жизнь.

- Я видел этого человека, который действительно заботился о ней, и действительно хотел, чтобы все было хорошо, - говорит Кевин. - Когда Джейми получил опеку, все наладилось. Он спас ей жизнь.

Федерлайн говорит, что сыновья стыдятся голых снимков матери. Фото: соцсети.

С годами Федерлайну было все труднее объяснять сыновьям тот хаос, который царил в их семье. Ему приходилось придумывать разумные доводы того, почему сыновья живут с ним, и почему их мама остается под опекой дедушки.

- У них было много вопросов по этому поводу, - признается он. - Я не знаю, смог ли я ответить на все из них, но я просто пытался объяснить им, что маме нужна помощь. И что окружавшие ее люди просто пытались помочь ей.

Бывший муж Бритни Спирс уверен, что принудительная опека отца певицы спасла ей жизнь. Фото: соцсети.

Федерлайн не скрывает, что его сыновьям пришлось пройти через очень тяжелые вещи. И им всем было горько наблюдать за тем, что творилось с Бритни. Тем более, что все подробности ее жизни тут же бурно обсуждались в прессе.

- На все это было тяжело смотреть, еще тяжелее переживать. Тяжело смотреть, через что проходят мои мальчики. Это самое сложное, что мне когда-либо приходилось делать в жизни, - уверяет Федерлайн.

Несмотря на признание заслуг Джейми Спирса, Кевин однажды поссорился с ним. В ноябре 2019 года Федерлайн через суд добился запрета на то, чтобы бывший тесть виделся с его сыновьями. Это произошло после серьезной ссоры Джейми с одним из мальчиков. Однако сегодня, когда срок действия запретительного судебного приказа истекает, Кевин хотел бы, чтобы его сыновья вновь начали видеться с дедушкой.

- Я бы очень хотел, чтобы Джейми Спирс вернулся в жизнь мальчиков, — говорит Кевин. - Особенно если этого захотят сами мальчики. У меня нет никаких обид к Джейми. Люди делают ошибки.

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари состоялась 11 июня. Фото: соцсети.

Федерлайн говорит, что решился дать интервью впервые за 10 лет не из-за возмездия бывшей, а для того, чтобы показать до сих пор неизвестную сторону этой истории.

Напомним, свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари состоялась 11 июня. 40-летняя невеста и ее 28-летний жених сказали друг другу «да» в белом шатре, установленном во дворе виллы певицы в Калифорнии. На бракосочетании присутствовали всего 100 гостей – только самые близкие друзья. Бритни позвала на бракосочетание своего брата Брайана, но не пригласила ни сестру Джейми Линн, ни родителей, с которыми у нее, как известно, очень натянутые отношения. В списке приглашенных были певицы Мадонна и Селена Гомес, светская львица Пэрис Хилтон и актриса Дрю Бэрримор.