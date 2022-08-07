Журналиста "Комсомольской правды" Дарью Асламову задержали в Косове

Дарья Асламова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь на 7 августа в Косове задержали специального корреспондента "Комсомольской правды" Дарью Асламову. Нашу журналистку обвинили в причастности к шпионажу. Об этом в соцсети Facebook* сообщил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла.

При этом никаких доказательств представитель ведомства не предоставил. В своем посте он лишь уточнил, что журналистку задержали при попытке въезда в регион.

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- Сегодня на погранпереходе на севере (Косова) задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под прикрытием журналиста. Также она участвовала в боевых действиях на Украине, - написал в посте Швецла.

Какие именно страны и как они доказали причастность спецкора к участию в шпионаже, в публикации не уточняется.

"Министр" также прикрепил к посту несколько фото Асламовой. На одном из них она стоит рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а на другом с президентом Сирии Башаром Асадом во время интервью.

Асламова была в Сербии по заданию "КП", журналистка должна была подготовить специальный репортаж в связи с обострением сербско-косовского конфликта.

Как сообщили KP.RU в посольстве РФ в Белграде, российские дипломаты пока не располагают никакой информацией о задержании в Косово и местонахождении Дарьи Асламовой.

Напомним, Российская Федерация не признает независимости Косово, дипломатических миссий на косовской территории у РФ нет.

Накануне, 5 августа, в своем Telegram-канале она опубликовала фото из Белграда. На снимке она запечатлена с Епископ Ремесианским Стефаном.

- Воин Христа. С таким благословением и в бой идти не страшно, - написала она в посте.

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Сейчас Дарья не выходит на связь. Редакция "Комсомольской правды" продолжает следить за развитием ситуации с задержанием Асламовой.

ИЗ ДОСЬЕ KP.RU

Дарья Асламова - по-настоящему легендарная журналистка. Она побывала во всех горячих точках мира: Чечня, Нагорный Карабах, Абхазия, Осетия, Таджикистан, Югославия, Египет, Афганистан, Руанда, Мали, Камбоджа, Сирия, Курдистан. В 2003 году ей удалось взять интервью у иракского политика Саддама Хусейна. Так она стала единственной журналисткой, которая стала достойна беседы с ним. В начале 2011 года Дарья была четырежды арестована во время рабочей командировки в Египет.

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