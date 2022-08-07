Увлекшаяся галлюциногенными кактусами Виктория Боня угодила в больницу

Виктория Боня. Фото: соцсети.

Виктория Боня попала в больницу: в соцсетях телеведущая опубликовала видеоролики, запечатлевшие ее на больничной койке. На видео Боня, едва живая и очень заторможенная, лежит под капельницей.

- Не люблю, когда меня жалеют. Но чувствую, что эту историю, после моего полного исцеления, нужно будет изучить вдоль и поперек. Пока я ищу всевозможные способы полного выздоровления, - сообщила телеведущая.

Чуть позже Боня вновь вышла на связь и сообщила, что уже чувствует себя лучше.

- Со мной все ок! Просто приходится капаться на ежедневной основе. Как справлюсь, обязательно расскажу, как с этим бороться. Думаю, многим будет актуально, - пообещала Боня.

В соцсетях телеведущая опубликовала видеоролики, запечатлевшие ее на больничной койке.

Поклонники немедленно связали недуг Виктории с практиками, которыми она увлеклась в последнее время. Боня подружилась с перуанским шаманом и рассказывала, что под его руководством употребляла психоделический отвар из кактуса. За несколько часов до своего попадания в больницу Виктория рекламировала в соцсетях некий ретрит, обещая подписчикам исцеление от всех болезней.

Телеведущая Ксения Собчак, в прошлом не раз шутившая по поводу увлечения своей экс-коллеги по «Дому-2» галлюциногенными кактусами, не преминула вновь уколоть подругу. Ксения опубликовала в Telegram скрин публикации о госпитализации Бони после употребления кактуса, и спросила у подписчиков: «А как проходят ваши выходные?». В ответ Боня возмутилась и сообщила в сторис, что проходит курс капельниц, поскольку готовится к восхождению на гору высотой 8100 метров. А капельницы – это, мол, отличная профилактика против горной болезни.

Чуть позже Боня вновь вышла на связь и сообщила, что уже чувствует себя лучше. Фото: соцсети.

Какую именно гору она собирается покорить, Виктория не уточнила. Скорее всего, телеведущая отправится в Непал. На Земле есть 14 пиков с высотой более 8 тысяч метров, и все они расположены в Гималаях и Каракоруме на территориях Китая, Непала и Пакистана. Такое восхождение опасно даже для профессиональных альпинистов. Остается загадкой, как гламурная Вика собирается покорять Гималаи.

Ранее об увлечении Бони кактусами критически высказалась блогер Катя Конасова. Она призывает публику не верить Виктории и ее рекламе шаманства и ретирта.

- Боня предлагает приобщиться через жабу к… Богу. Вот такой неслабый заход, друзья. Заметили, как аккуратно Боня называет все это медициной? Вот только на самом деле речь идет о психоделических отварах из кактуса и лианы, а заодно о перспективах открыть божественные горизонты с помощью жабы и интегрировать с Викторией, - написала Конасова.

Боня возмутилась и сообщила в сторис, что проходит курс капельниц, поскольку готовится к восхождению на гору высотой 8100 метров. Фото: соцсети.

Шум вокруг увлечения Бони запрещенными растениями начался после того, как в феврале этого года Вика поделилась в соцсетях своим специфическим опытом. Телеведущая рассказала, как она феноменально похудела благодаря кактусу.

- Ощущение, будто в глазах помыли лобовое стекло, и весь мир стал четче. Ясность такая, что помню о такой только в детстве. А еще привалило столько энергии, что хочется держать ровно спину и втягивать живот. Я полностью поменяла свой рацион за три дня, и мне больше не хочется ничего, кроме овощей и рыбы, - написала Виктория на своей странице.

Собчак решила прокомментировать диету Бони и напомнила, что кактус Сан-Педро, который съела Виктория, - это растение, содержащее психоделическое вещество мескалин. В большинстве стран, например, в России и в США, его оборот запрещен.

- Боня ест кактус и худеет на глазах, но не спешите опустошать цветочные горшки — нужного растения вы не найдете! Это галлюциногенное растение, которое запрещено в большинстве стран, в том числе и в России, но Вика не заморачивается и обещает выпустить книгу о своем опыте с кактусом, - рассказала Ксения.

Собчак намекнула, что легкость Боня ощущает исключительно из-за эффекта, производимого запрещенными веществами. Ксения попросила Боню больше не экспериментировать подобным образом.