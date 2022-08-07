Лобода рассказала, в какой стране она мечтает встретить старость

Светлана Лобода. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светлана Лобода покинула Россию сразу после начала спецоперации на Украине. Певица осудила действия российских властей и эмигрировала в Латвию. Артистка поселилась в Юрмале, где она купила дом. В интервью латвийскому радио Лобода призналась, что хотела бы встретить в этой стране старость.

Певица умилилась пожилым жителям страны, которые не стесняются проявлять свою любовь на публике. Лобода созналась, что хотела бы встретить здесь старость.

- Очень спокойный город и страна. Очень спокойные размеренные люди. Все тихо. Очень так размеренно. Много людей пожилого возраста. Очень классно они ходят за ручки в Юрмале. Это так трогательно. Так за ручки держатся. Что хочется старость встретить здесь, - разоткровенничалась звезда.

Свою старшую дочь певица записала в элитную международную школу Exupery в Риге. Экзюпери – самая дорогая школа Латвии. За год обучения Евангелины в ней Лобода заплатит 15 тысяч евро (около миллиона рублей). Плюс новым ученикам необходимо внести вступительный взнос – полторы тысячи евро (около ста тысяч рублей). Дополнительно Светлана будет оплачивать расходы на еду, кружки, школьный автобус.

Ранее артистка заявила, что ее дочери очень скучают по своим друзьям в Москве и с трудом привыкают к жизни в Латвии. Девочки просят ее вернуться в Россию. Светлана пожаловалась, что ее дети достаточно тяжело адаптируются к жизни за границей. Лободе пришлось объяснять старшей дочери Еве, почему она больше не может увидеться со своими российским друзьями.

- Очень тяжело, дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много с ней об этом разговаривала. Объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: «Мам, я очень скучаю по своим друзьям», - говорит Лобода.

Младшая дочь певицы четырехлетняя Тильда тоже скучает по привычной жизни и спрашивает, почему они уехали.

- Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками, - заявила Лобода.

Артистка сообщила, что не собирается возвращаться в Россию, и даже «мысли об этом не допускает». Впрочем, вернуться в Москву певица не сможет при всем желании. В апреле власти РФ запретили Лободе въезд в страну в ближайшие 50 лет. На родной Украине певицу тоже не жалуют – ей припомнили выступления в России и миллионные гонорары, которые она получала в нашей стране.