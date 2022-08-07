Антироссийские санкции привели к подорожанию продуктов в Японии

Японцы народ терпеливый и на улицы из-за подорожания еды вряд ли выйдут Фото: REUTERS

В Японии констатировали, что ответные меры России на западные санкции привели к подорожанию продуктов в стране. Основной причиной стало ограничение на полеты иностранных авиакомпаний над территорией РФ.

Одним из самых распространенных ингредиентов для приготовления суши является лосось. По утверждению японских СМИ, цена на этот продукт последние несколько лет была неизменной и составляла в среднем 1595 иен (715 рублей) за килограмм, однако уже в июне текущего года стоимость кило лосося достигла 2040 иен (915 рублей). Таким образом, рыба подорожала примерно на 28%, что потянуло за собой и стоимость суши, местами подскочивших в цене сразу на 35%.Примерно то же самое происходит и с икрой.

Во всем «виновата» логистика – ингредиенты для национальных блюд дорожают в воздухе из-за существенного удлинения маршрута доставки.

– Японские рестораны использовали сырой лосось из Норвегии, импорт которого до начала спецоперации осуществлялся прямыми авиарейсами, пролетавшими над Россией. Этот маршрут экономил огромное количество времени и денег. Однако с конца февраля Россия ввела ограничения на полеты в российском воздушном пространстве для иностранных авиакомпаний в качестве ответных мер на западные санкции, – сообщили в Yahoo News Japan.

Впрочем, японцы народ терпеливый и на улицы из-за подорожания еды вряд ли выйдут. В отличие от европейцев, которым все меньше нравится происходящее в мире на фоне антироссийских санкций, введенных их же правительствами по указке из Вашингтона.