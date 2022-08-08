Русские народные картинки про Блинкена и Зеленского, "Жестокие, сударь, нравы в нашем городе", привлекательные корпоративы, и осла его, и вола его, "Нiч гiдных ножей"

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS

Опытный дипломат отличается гибкостью: вчера он был холоден к своему коллеге-сопернику, сегодня он сама любезность. Все по обстоятельствам. Гибкость проявил и госсекретарь США Блинкен. Месяц назад, во время встречи на Бали министров иностранных дел "большой двадцатки", он всячески избегал главу МИД РФ Лаврова – отказывался от совместных обедов и ужинов и не давал себя фотографировать, чтобы не попасть с Лавровым в один кадр. Сейчас же на встрече АСЕАН в Пномпене Блинкен, напротив, всячески искал общества Лаврова, чтобы обсудить вопросы обмена з/к. Говоря о решимости госсекретаря, один его соратник сообщил: "Он очень, очень плотно вовлечён в этот вопрос с самого начала, и у меня нет сомнений в том, что, если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает".

Инициатива госсекретаря была отражена еще в лубочной картинке XVIII в. "Блинщица и кавалер":

"Пожалуй поди прочь отъменя

Мне дела нет датебя

Пришелъ за пуговицу хватаешь

Переговоры вести мешаешь".

На что следует исполненный изрядного упорства ответ:

"Твоя воля изволь бить

Дай толко за пуговицу хватить".

Русские народные картинки вообще очень актуальны в наши дни. Так, лубок "Разговор прусского короля с фельдмаршалом Венделем 30 июля 1759 года" точно вопроизводит разговор В. А. Зеленского с фельдмаршалом Арестовичем о грядущем наступлении ВСУ.

Сперва "Знаешь ли Вендель, я завтра русскую армию буду отоковать и уповаю, что разобью".

Затем "Вендель, баталию я проиграл и артилерию потерял...".

Но в XVIII в. имела место нравственная цензура, поэтому некоторые сюжеты, по жанру вполне лубочные, не были отражены в русских народных картинках. Например, на днях в пригороде Казани муж отправился на рыбную ловлю, а к жене тем временем пришел любовник, чтобы предаться страстным утехам. Однако, рыболов вернулся домой прежде времени, и беспутный повеса был прежестоко наказан. Старый муж, грозный муж изнасиловал его фаллоимитатором.

Хотя в балладе А. С. Пушкина "Черная шаль" все было еще более ужасно:

"В покой отдаленный вхожу я один...

Неверную деву лобзал армянин.

Не взвидел я света; булат загремел...

Прервать поцелуя злодей не успел.

Безглавое тело я долго топтал

И молча на деву, бледнея, взирал".

Но в любом случае уроженка г. Казани артистка Ч. Н. Хаматова осуждает жестокие нравы, царящие в ее родном городе. Беседуя с латвийскими журналистами, попросившими рассказать, в чем отличие европейцев от русских, она отвечала, что европейцы более вежливые. Т. е. в Европах наставление рогов не карается фаллоимитацией.

Мнение, безусловно, авторитетное. Львица К. А. Собчак, имея в виду Постановление ЦК ВКП(б) о журналах "Звезда" и "Ленинград", сообщает: "Ургант фактически стал современным Зощенко". Хаматова, соответственно, современной Ахматовой.

Львица, правда не сообщила, на какую жертву советских идеологических гонений похожа А. Б. Пугачева. Хотя если даже и похожа, то гонители достаточно деликатны. Примадонне дозволено выступать на корпоративах по таксе 300-350 тыс. евро за выход.

За такой гонорар я бы тоже спел и даже впридачу сплясал. Смущает, правда, нынешняя токсичность евро. А в каком-нибудь "Лионском кредите" гонорар могут и заморозить с последующей конфискацией. Всюду засада.

Тем более, что нынешний европеец подобен клещу – если вцепится, то это надолго, если не навсегда. Евросоюз, например, объявил о введении новых санкций против В. Ф. Януковича и сына его А. В. Януковича из-за российской специальной военной операции.

В принципе можно еще наложить санкции и на осла его, и на вола его. ЕС на правду черт. Смущает только хронология. В. Ф. Янукович был низложен революцией гiдности 22 февраля 2014 г., и с тех пор живет в Ростове-на-Дону в качестве частного лица, не имеющего возможности принимать общественно значимые решения. Тогда как СВО началась 24 февраля 2022 г., т. е. через восемь лет. Для того, чтобы санкционировать давнего изгнанника в связи с СВО, надо обладать довольно специфическим представлением о праве.

Конечно, прецеденты злобной мстительности есть. Баварский премьер фон Кар, подавлявший (причем более успешно, нежели Янукович) "национальную революцию"/"пивной путч" в ноябре 1923 г. и с тех пор живший жизнью частного лица, был убит в ходе "Ночи длинных ножей" в июне 1934 г.

Однако, "Ночь длинных ножей" рассматривалась во всем мире, как бандитская расправа, не имеющая никакого отношения к верховенству права и прочим превосходным словам, которые так любят употреблять брюссельские чиновники. Впрочем, нынешний ЕС так украинолюбив, а неконтролируемые ассоциации между практикой укрорейха и III рейха столь сильны, что возможно, теперь будут пересмотрено неодобрительное отношение к деяниям III рейха, а июньское мероприятие 1934 г. будет именоваться "Нiч гiдных ножей". Раздаются ведь в Европе уже осторожные голоса, что может и не совсем злодей был Адольф Гитлер - все-таки надо бы учесть, что с русскими воевал….