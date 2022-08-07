Сын Софии Ротару: Маме звонят со всего мира, и тост ее будет - «За мир!»

София Ротару отмечает 75-летие на родине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как уже сообщал сайт KP.RU, София Ротару в день своего 75-летия вернулась на историческую родину - в село Маршинцы на Западной Украине. Артистка призналась, что не может забыть свои края и хочет посещать их чаще.

Журналисту «Комсомольской правды» удалось дозвониться до сына певицы Руслана Евдокименко, который в этот день, разумеется, находится рядом с матерью.

Вот - дословно - этот разговор…

- … Руслан, здравствуйте.

- Здравствуйте.

- Это Гамов Александр из "Комсомольской правды", из Москвы. Помните, мы с вами как-то говорили, я у вас потом текст утверждал? У меня буквально два-три вопроса.

Вы знаете, как к Софии Михайловне относятся в России, в Москве…

Мы знаем, что она сегодня день рождения на родине отмечает. Скажите, как у нее настроение? Как самочувствие? Как она выглядит?

- Самочувствие более-менее. Настроение плохое, потому что вы знаете, что у нас. Тут больше никаких комментариев.

- Да. И еще один буквально вопрос. Руслан, мы знаем, что там собрались близкие, друзья, как все по-семейному у вас происходит?

- В кругу семьи.

- Каких-то песен, естественно, не будет… А звонков много из России, из Москвы?

- Я не спрашивал откуда… со всего мира ей звонят… Москву я бы не выделял. Друзья звонят, друзья у нее есть по всему миру.

- Она лично отвечает?

- Да.

- А, допустим, Александру Гамову из «Комсомольской правды» она может два слова сказать?

- Нет.

- Ясно. Но вы можете ей просто передать привет и, главное, - здоровья.

- Спасибо.

- И какой тост у вас все равно будет?

- За мир.

- Ясно. Это все? Больше вы мне ничего не скажете?

- Нет. Я не хочу больше ничего говорить, поймите меня правильно.

- Я должен вам, как в прошлый раз, что-то показывать или вы мне доверяете?

- Я надеюсь, что больше там ничего не будет из того, что я не говорил.

- Помните, в прошлый раз я вам показал текст и все было там именно так, как есть. В общем, поздравления Софии Михайловне и здоровья ей, ладно, Руслан?

- Что, что?

- Софии Михайловне поздравления с днем рождения и здоровья ей.

- Да. Спасибо. Передам.

- Все. Спасибо. Это от «Комсомолки». До свидания.